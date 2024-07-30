Ничего придуманного. Как прошел конкурс документального кино на Шукшинском фестивале

Документальное кино показывает саму правду жизни и сегодня это особенно актуально

30 июля 2024, 12:25, ИА Амител

Закрытие XXVI Всероссийского Шукшинского кинофестиваля в Сростках / Фото: Евгения Савина

XXVI Всероссийский Шукшинский кинофестиваль завершился на Алтае. В этом году он был особенно масштабным. Организаторы ежегодно стараются расширить мероприятие. И в год 95-летия Василия Шукшина зрителям представили сразу пять программ. Три – конкурсные: игровое полнометражное, короткометражное и документальное кино. А также внеконкурсную программу анимационного кино и спецпоказы фильмов, посвященных СВО. За главный приз боролись 25 игровых картин (10 полнометражных и 15 короткометражных) и 18 документальных (10 короткометражных и 8 полнометражных). Кстати, программа документального кино включена в Шукшинский фестиваль всего второй год. И многие зрители сегодня с удивлением отмечают, что зря считали документальные фильмы "умирающими" и "слишком скучными". О чем сегодня снимают документальное кино и почему оно не проигрывает игровому с яркими спецэффектами – в нашем материале.

Организаторы XXVI Всероссийского фестиваля "Шукшинские дни на Алтае" – правительство Алтайского края, Министерство культуры Алтайского края, Молодежный центр кинематографистов Алтая, Министерство культуры Российской Федерации и Союз кинематографистов России.

Больше 100 заявок

Конкурс документального кино в рамках Шукшинского кинофестиваля проводится второй год подряд. В 2024 году – в год 95-летия Василия Макаровича Шукшина – его поддержал Президентский фонд культурных инициатив.

Организаторы Шукшинского кинофестиваля получили 107 заявок на участие в программе документального кино. Это на 30% больше, чем год назад. Заявки шли со всех уголков России: из Ставрополя, Воронежа, Москвы, Иркутска, Новосибирска и др.

Изначально предполагалось выбрать на конкурс 15 фильмов: 10 короткометражных и 5 полнометражных. Однако интересных картин было столько, что строгое жюри добавило в программу фестиваля еще три полнометражных фильма.

Возглавила жюри президент Ассоциации документального кино Союза кинематографистов России, кинорежиссер Галина Леонтьева.

Закрытие XXVI Всероссийского Шукшинского кинофестиваля в Сростках / Фото: Евгения Савина

Организаторы Шукшинского кинофестиваля подчеркивают: судейский подход к документальному кино и игровому – единый, основной посыл содержится в девизе: "Нравственность есть правда". И сюжеты картин, которые попали на конкурсную программу, хоть и разные, но все на остросоциальную тему. Много фильмов-портретов, лент, посвященных СВО. Есть даже фильм, снятый на мобильный телефон. Но в центре всегда остается человек.

Закрытие XXVI Всероссийского Шукшинского кинофестиваля в Сростках / Фото: Евгения Савина

О зрителях

В городах Алтайского края, где проходили показы документальных фильмов, – в Рубцовске, Камне-на-Оби и Бийске – в кинотеатрах были полные залы. А после – долгие обсуждения и горячая благодарность авторам.

"И зрители не просто смотрят, они полностью вовлекаются в происходящее на экране, сопереживают и не хотят потом отпускать авторов фильма. Нам не хватало времени на творческих встречах – столько было желающих пообщаться, обсудить эти картины", – рассказывает соорганизатор программы документального кино Вера Уразова.

Многие зрители отмечали, что их мнение о "документалке" перевернулось: раньше они думали, что это скучно, теперь говорят, что интереснее многих игровых фильмов.

"Документальное кино не может умереть. Это невозможно. Игровое кино – это все-таки авторская интерпретация. Это или придуманная, или очень сильно переработанная история. А документальное кино – о настоящем, это не выдумка. Оно исследует и несет саму правду, саму жизнь. Там непридуманные герои, непридуманная жизнь, непридуманный сюжет. Там все настоящее. И герои такие, какие есть. И проникнуть в судьбу своего героя, чтобы он открылся для тебя и для зрителя, – это очень сложно и это особенно ценно и интересно", – объясняет Вера Уразова, кстати, сама по профессии режиссер.

Закрытие XXVI Всероссийского Шукшинского кинофестиваля в Сростках / Фото: Евгения Савина

Где посмотреть фильмы кинофестиваля?

Жюри подвело итоги, победители названы и получили заслуженные награды. Но на этом работа фестиваля документального кино не заканчивается: до конца ноября в рамках Шукшинского кинофестиваля пройдет киномарафон. Фильмы – участники фестиваля будут демонстрировать на площадках в кинотеатрах Алтайского края: в районах и городах. Поэтому следите за афишей.

Церемония награждения победителей Шукшинского кинофестиваля / Фото: Дом кино

Победители фестиваля документального кино:



Приз за лучший короткометражный фильм получили два режиссера: Дарья Хренова за ленту "На границе" и Борис Спиридонов за картину "Деревня, что живет во мне".

Диплом за лучшую операторскую работу получил Матвей Сидоров за картину "Дед".

Специальный диплом "За воплощение бойцовского духа героини фильма" вручен Владимиру Паршикову за ленту "Погружение".

Дипломом "За правдивое отображение фронтовых будней" награжден Алексей Лагерев за фильм "Крокодилы. Путь командира".



Гран-при фестиваля присужден фильму Владимира Эйснера "Безвременье. Фрески". Эта картина снималась более 20 лет. Три новеллы рассказывают о жизни простых людей, которые живут в 2000 году, 2010-м и 2023-м. В итоге зритель получает полное представление о реальной жизни людей в современной России. Владимир Эйснер / Фото: Дом кино

Поздравил победителей кинофестиваля и губернатор Алтайского края Виктор Томенко: "Поздравляю всех лауреатов фестиваля и всех участников! Спасибо вам за ваши глубокие работы, за ваш нестандартный и вдохновляющий взгляд на наш мир".

Какие игровые фильмы стали победителями кинофестиваля?

Специальный приз губернатора Алтайского края получил фильм "Командир" режиссеров Тимура Хвана и Александра Гурьянова.

В конкурсе полнометражных игровых фильмов лучшей режиссерской работой признан фильм "Последняя цена" Наура Гармелии, а Дмитрий Знаменщиков награжден за лучшую операторскую работу.

Олег Гаркуша стал лучшим актером фестиваля. Он исполнил роль отца Александра в киноленте "Длительное свидание".

Лучшей актрисой признана Анна Шепелева за работу в ленте "Край надломленной луны".

Лучшим сценаристом – Владимир Алеников (фильм "Мятежники").

Награду за лучшую продюсерскую работу получили Павел Буря, Алексей Казаков, Мурад Османн, Илья Стюарт и сопродюсер Елизавета Чаленко (фильм "Бешенство").

За лучший дебют наградили сразу двух постановщиков: Николая Корякина и Дениса Казанцева.