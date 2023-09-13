За деньги – да! В Алтайском крае до сих пор нет бесплатной вакцины от коронавируса
Заболеваемость уже начала расти, но привиться от ковида за счет государства пока не получится
13 сентября 2023, 07:15, ИА Амител
Алтайский край все еще не закупил препараты для бесплатной вакцинации от COVID-19. Об этом amic.ru рассказали в Министерстве здравоохранения региона. Там пояснили, что сейчас вакцинироваться от коронавируса в крае можно только за деньги. Ведомство продолжает прорабатывать вопрос поставки в регион бесплатной вакцины.
Между тем заболеваемость ковидом уже начала расти еще на прошлой неделе.
Будут деньги – будет вакцина
Сейчас жителям Алтайского края вакцина от коронавируса доступна лишь платно, сообщили в краевом Минздраве.
Об этом же еще в августе рассказывала главный внештатный эпидемиолог региона Ирина Переладова. По ее словам, в платных клиниках можно привиться препаратом "Конвасэл". По своему составу он схож со "Спутником" и ставится дважды с интервалом в 21 день.
Что касается бесплатных прививок, то препарат пока не закупили. Как пояснили в региональном Минздраве, вопрос поставки вакцины в регион сейчас активно прорабатывается. Ведомство просчитывает необходимый объем, а также рассматривает варианты, как закупить препараты за счет краевого бюджета.
Когда все вопросы будут решены и вакцина появится в поликлиниках, не сообщается. Но на данный момент привиться от ковида бесплатно на Алтае не получится.
Рост уже начался
Еще 7 сентября Ирина Переладова рассказала "КП", что за первую неделю сентября ковидная заболеваемость в регионе увеличилась сразу на 39%. Согласно данным портала "Стопкоронавирус.рф", за неделю с 4 по 10 сентября коронавирус выявили у 148 жителей Алтайского края. В 18 случаях пациентам понадобилась госпитализация.
При этом рост заболеваемости специалисты прогнозировали заранее. Как пояснила Переладова, у ковида почти такая же схема распространения, как и у ОРВИ. Поэтому он будет приходить в нашу жизнь сезонно вместе с другими респираторными инфекциями в сентябре.
Сейчас на территории Алтайского края развернуто три ковидных госпиталя. Еще десять инфекционных отделений находятся в резерве: их региональный Минздрав готов быстро развернуть в случае ухудшения обстановки.
Кому вакцина от ковида положена бесплатно?
Вакцинация от коронавируса входит в национальный календарь прививок. Это значит, что определенным группам риска прививка положена за счет государства.
Так, на бесплатную вакцину могут рассчитывать:
– совершеннолетние, которые не болели коронавирусом и/или не прививались ранее;
– люди старше 60 лет;
– люди с хроническими заболеваниями;
– пациенты с первичными или вторичными иммунодефицитами, в том числе ВИЧ, аутоиммунными заболеваниями, онкологическими или онкогематологическими заболеваниями.
07:35:32 13-09-2023
летом минздрав был в отпусках, вышел, начал думать, к декабрю будет осваивать денежки...
08:43:15 13-09-2023
Бесплатная медицина? Не, не слышали...
09:11:48 13-09-2023
Нужно совсем куполом двинуться, чтобы прививаться от коронавируса за деньги ...
09:12:53 13-09-2023
Социалочка? За деньги - да, за деньги - да
12:01:49 13-09-2023
И даром не нужна. Еще б за деньги её ставить. Это надо вообще головушкой поехать.
12:27:52 13-09-2023
Гость (12:01:49 13-09-2023) И даром не нужна. Еще б за деньги её ставить. Это надо вообщ... Конечно, лучше болеть же.
12:48:48 13-09-2023
Гость (12:27:52 13-09-2023) Конечно, лучше болеть же. ... Всю жизнь короновирусами болели и ничего. Пока вам, паникерам , в голову не вбили что от этого "помирают". Дело ваше.
12:59:46 13-09-2023
Гость (12:48:48 13-09-2023) Всю жизнь короновирусами болели и ничего. Пока вам, паникера... Когда вы "всю жизнь болели коронавирусами"? Вам три годика? Повзрослейте уже и не несите чушь.
14:09:15 13-09-2023
Гость (12:59:46 13-09-2023) Когда вы "всю жизнь болели коронавирусами"? Вам три годика? ... Госпади... вы хоть медицинскую энциклопедию -то откройте, да почитайте с какого года известен короновирус. Вам его все время как ОРВИ диагностировали . Сколько можно быть такими идиотами ... Даже вот не жалко вас вообще. "Как пояснила Переладова, у ковида почти такая же схема распространения, как и у ОРВИ. Поэтому он будет приходить в нашу жизнь сезонно вместе с другими респираторными инфекциями в сентябре."- вам уже русским по-белому прямым текстом об этом же пишут. Стали тесты делать на конкретный вирус- стали его определять, небыло тестов-писали ОРВИ.
22:34:16 13-09-2023
Гость (14:09:15 13-09-2023) Госпади... вы хоть медицинскую энциклопедию -то откройте, да... Вас можно поздравить перенесли просто как легкое недомогание, да? Но боюсь вас разочаровать- это совсем не просто ОРЗ. И грипп хоть и тоже бывает с тяжелым течение и заканчивается летальным исходом- не сравнить с короновирусом. Послушацте нормальных вирусологов, может наберетесь ума.