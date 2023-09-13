Заболеваемость уже начала расти, но привиться от ковида за счет государства пока не получится

13 сентября 2023, 07:15, ИА Амител

Фото: amic.ru

Алтайский край все еще не закупил препараты для бесплатной вакцинации от COVID-19. Об этом amic.ru рассказали в Министерстве здравоохранения региона. Там пояснили, что сейчас вакцинироваться от коронавируса в крае можно только за деньги. Ведомство продолжает прорабатывать вопрос поставки в регион бесплатной вакцины.

Между тем заболеваемость ковидом уже начала расти еще на прошлой неделе.

Будут деньги – будет вакцина

Сейчас жителям Алтайского края вакцина от коронавируса доступна лишь платно, сообщили в краевом Минздраве.

Об этом же еще в августе рассказывала главный внештатный эпидемиолог региона Ирина Переладова. По ее словам, в платных клиниках можно привиться препаратом "Конвасэл". По своему составу он схож со "Спутником" и ставится дважды с интервалом в 21 день.

Что касается бесплатных прививок, то препарат пока не закупили. Как пояснили в региональном Минздраве, вопрос поставки вакцины в регион сейчас активно прорабатывается. Ведомство просчитывает необходимый объем, а также рассматривает варианты, как закупить препараты за счет краевого бюджета.

Когда все вопросы будут решены и вакцина появится в поликлиниках, не сообщается. Но на данный момент привиться от ковида бесплатно на Алтае не получится.

Рост уже начался

Еще 7 сентября Ирина Переладова рассказала "КП", что за первую неделю сентября ковидная заболеваемость в регионе увеличилась сразу на 39%. Согласно данным портала "Стопкоронавирус.рф", за неделю с 4 по 10 сентября коронавирус выявили у 148 жителей Алтайского края. В 18 случаях пациентам понадобилась госпитализация.

При этом рост заболеваемости специалисты прогнозировали заранее. Как пояснила Переладова, у ковида почти такая же схема распространения, как и у ОРВИ. Поэтому он будет приходить в нашу жизнь сезонно вместе с другими респираторными инфекциями в сентябре.

Сейчас на территории Алтайского края развернуто три ковидных госпиталя. Еще десять инфекционных отделений находятся в резерве: их региональный Минздрав готов быстро развернуть в случае ухудшения обстановки.

Кому вакцина от ковида положена бесплатно?

Вакцинация от коронавируса входит в национальный календарь прививок. Это значит, что определенным группам риска прививка положена за счет государства.

Так, на бесплатную вакцину могут рассчитывать:

– совершеннолетние, которые не болели коронавирусом и/или не прививались ранее;

– люди старше 60 лет;

– люди с хроническими заболеваниями;

– пациенты с первичными или вторичными иммунодефицитами, в том числе ВИЧ, аутоиммунными заболеваниями, онкологическими или онкогематологическими заболеваниями.