Никаких старых плит. Как выглядит обновленный Мемориал Славы в Барнауле?
Общая стоимость всех работ составила 55 млн рублей
13 ноября 2024, 06:40, ИА Амител
Реконструкция Мемориала Славы в Барнауле завершена. Более пяти тысяч квадратных метров плитки заменено, модернизировано освещение, обновлены все элементы благоустройства. Напомним, ремонтные работы здесь начались в середине июля. Приурочены они к 80-летию Победы в Великой Отечественной войне и 50-летию с открытия самого Мемориала.
Кроме обновления мемориального комплекса, в сквере рядом также планируется строительство часовни. Идею создания часовни предложили ветераны и общественные организации, а в мэрии поддержали этот проект. Архитектурное бюро "Алтайгражданпроект" совместно с Александром Дерингом еще летом приступило к разработке эскизного проекта часовни.
Как выглядит обновленный мемориальный комплекс – в нашей фотоленте.
07:12:57 13-11-2024
Когда дома на красной линии приведут в порядок?
08:39:56 13-11-2024
Странно, что под шумок очередную Марию Ра не пристроили...
16:54:52 13-11-2024
Гость (08:39:56 13-11-2024) Странно, что под шумок очередную Марию Ра не пристроили...... Еще пристроят)
14:04:08 13-11-2024
Как будто нарочно снега ждали для фоторепортажа
14:28:55 13-11-2024
а чем прежняя плитка не угодила? очередной вброс?
16:48:24 13-11-2024
Гость (14:28:55 13-11-2024) а чем прежняя плитка не угодила? очередной вброс?... ну наверно тем что прошлая плитка еще с 70ых была и уже раскрошилась на плесень и мед?? (не к вечному огню, а боковые дорожки)