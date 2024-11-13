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Никаких старых плит. Как выглядит обновленный Мемориал Славы в Барнауле?

Общая стоимость всех работ составила 55 млн рублей

13 ноября 2024, 06:40, ИА Амител

Мемориал Славы в Барнауле после реконструкции / Фото: amic.ru

Реконструкция Мемориала Славы в Барнауле завершена. Более пяти тысяч квадратных метров плитки заменено, модернизировано освещение, обновлены все элементы благоустройства. Напомним, ремонтные работы здесь начались в середине июля. Приурочены они к 80-летию Победы в Великой Отечественной войне и 50-летию с открытия самого Мемориала.

Кроме обновления мемориального комплекса, в сквере рядом также планируется строительство часовни. Идею создания часовни предложили ветераны и общественные организации, а в мэрии поддержали этот проект. Архитектурное бюро "Алтайгражданпроект" совместно с Александром Дерингом еще летом приступило к разработке эскизного проекта часовни.

Как выглядит обновленный мемориальный комплекс – в нашей фотоленте.

Эскиз возможной часовни у Мемориала Славы в Барнауле / Фото: barnaul.org

Возле Мемориала Славы в Барнауле могут возвести часовню

Как отметил мэр Вячеслав Франк, предложение поступило от общественных и ветеранских организаций
НОВОСТИОбщество

Барнаул Благоустройство фоторепортажи

Комментарии 6

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Wert

07:12:57 13-11-2024

Когда дома на красной линии приведут в порядок?

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Гость

08:39:56 13-11-2024

Странно, что под шумок очередную Марию Ра не пристроили...

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Гость

16:54:52 13-11-2024

Гость (08:39:56 13-11-2024) Странно, что под шумок очередную Марию Ра не пристроили...... Еще пристроят)

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Гость

14:04:08 13-11-2024

Как будто нарочно снега ждали для фоторепортажа

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Гость

14:28:55 13-11-2024

а чем прежняя плитка не угодила? очередной вброс?

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Гость

16:48:24 13-11-2024

Гость (14:28:55 13-11-2024) а чем прежняя плитка не угодила? очередной вброс?... ну наверно тем что прошлая плитка еще с 70ых была и уже раскрошилась на плесень и мед?? (не к вечному огню, а боковые дорожки)

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