Никаких старых плит. Как выглядит обновленный Мемориал Славы в Барнауле?

Общая стоимость всех работ составила 55 млн рублей

13 ноября 2024, 06:40, ИА Амител

Мемориал Славы в Барнауле после реконструкции / Фото: amic.ru

Реконструкция Мемориала Славы в Барнауле завершена. Более пяти тысяч квадратных метров плитки заменено, модернизировано освещение, обновлены все элементы благоустройства. Напомним, ремонтные работы здесь начались в середине июля. Приурочены они к 80-летию Победы в Великой Отечественной войне и 50-летию с открытия самого Мемориала.

Кроме обновления мемориального комплекса, в сквере рядом также планируется строительство часовни. Идею создания часовни предложили ветераны и общественные организации, а в мэрии поддержали этот проект. Архитектурное бюро "Алтайгражданпроект" совместно с Александром Дерингом еще летом приступило к разработке эскизного проекта часовни.

Как выглядит обновленный мемориальный комплекс – в нашей фотоленте.