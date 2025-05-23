Никита Джигурда написал песню на стихи Сергея Лаврова

Глава МИД РФ сочинил эти строки еще до вступления в должность

23 мая 2025, 21:00, ИА Амител

Актер и певец Никита Джигурда написал песню на стихи министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова. Видео с исполнением композиции артист поделился с РИА Новости.

"Это моя песня на стихи главного дипломата всея Руси Сергея Лаврова, которому как главе МИД России Владимир Путин вчера заслуженно вручил высшую награду России – орден Святого апостола Андрея Первозванного", – сказал он.

Джигурда уточнил, что стихи глава МИД написал еще до вступления в должность, однако, по мнению певца, они отражают и сегодняшнее душевное состояние дипломата.

Артист также предположил, что Сергей Лавров – "реинкарнация прославленного русского дипломата и автора гениальной пьесы "Горе от ума" Александра Грибоедова".

Ранее Сергей Лавров пошутил про "настойку" перед переговорами в Казахстане.