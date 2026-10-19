Никита Кологривый устроил конфликт в минском баре в День отца

Актер перепутал служебное помещение с туалетом, требовал позвать директора и ушел после угрозы вызова полиции

19 октября 2026, 12:58, ИА Амител

Никита Кологривый / Фото: стоп-кадр из сериала "Слово пацана"

В День отца в одном из баров Минска произошел инцидент с участием актера Никиты Кологривого. По данным очевидцев, артист перепутал служебное помещение заведения с туалетом, после чего начал конфликтовать с персоналом.

Как сообщает канал Mash со ссылкой на свидетелей, Кологривый требовал вызвать директора, бросил официанту фразу с призывом ответить "как мужик", а администратору заявил:

"Я тебя не спрашивал".

По словам очевидцев, актер покинул бар вместе с товарищами после того, как сотрудники пригрозили вызвать полицию и подать заявление.

Представители заведения подтвердили факт визита Кологривого, но отметили, что не имеют к нему претензий, а также добавили, что пребывание актера в баре было недолгим, а сам он нередко заходит в заведение во время гастролей. На запросы журналистов Mash артист не ответил.

Это не первый случай, когда поведение Кологривого в общественном месте приводит к скандалу. В марте 2024 года он устроил драку в ресторане Новосибирска и укусил официантку за ногу — за это актеру назначили семь суток административного ареста.