Никита Кологривый устроил конфликт в минском баре в День отца
Актер перепутал служебное помещение с туалетом, требовал позвать директора и ушел после угрозы вызова полиции
19 октября 2026, 12:58, ИА Амител
В День отца в одном из баров Минска произошел инцидент с участием актера Никиты Кологривого. По данным очевидцев, артист перепутал служебное помещение заведения с туалетом, после чего начал конфликтовать с персоналом.
Как сообщает канал Mash со ссылкой на свидетелей, Кологривый требовал вызвать директора, бросил официанту фразу с призывом ответить "как мужик", а администратору заявил:
"Я тебя не спрашивал".
По словам очевидцев, актер покинул бар вместе с товарищами после того, как сотрудники пригрозили вызвать полицию и подать заявление.
Представители заведения подтвердили факт визита Кологривого, но отметили, что не имеют к нему претензий, а также добавили, что пребывание актера в баре было недолгим, а сам он нередко заходит в заведение во время гастролей. На запросы журналистов Mash артист не ответил.
Это не первый случай, когда поведение Кологривого в общественном месте приводит к скандалу. В марте 2024 года он устроил драку в ресторане Новосибирска и укусил официантку за ногу — за это актеру назначили семь суток административного ареста.
13:09:18 19-10-2026
Жизнь человека совсем ничему не учит. Пусть посмотрит на Ивлееву и подумает
16:19:13 19-10-2026
Кот (13:09:18 19-10-2026) Жизнь человека совсем ничему не учит. Пусть посмотрит на Ивл... он тоже был почти голый что ли ? (раз вы про Ивлеву)
13:12:41 19-10-2026
осле того, как сотрудники пригрозили вызвать полицию и подать заявление.
В Беларуси милиция.
13:28:34 19-10-2026
ну хоть не покусал на этот раз никого.
13:59:13 19-10-2026
А зачем он нужен?
14:22:09 19-10-2026
Колхозные светские хроники.
14:24:18 19-10-2026
Зачем читателям читать про этого дурачка?
17:07:59 19-10-2026
панин - 2 родился
18:14:56 19-10-2026
Почему то всегда читаю его фамилию через А