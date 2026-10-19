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Никита Кологривый устроил конфликт в минском баре в День отца

Актер перепутал служебное помещение с туалетом, требовал позвать директора и ушел после угрозы вызова полиции

19 октября 2026, 12:58, ИА Амител

Никита Кологривый / Фото: стоп-кадр из сериала "Слово пацана"
Никита Кологривый / Фото: стоп-кадр из сериала "Слово пацана"

В День отца в одном из баров Минска произошел инцидент с участием актера Никиты Кологривого. По данным очевидцев, артист перепутал служебное помещение заведения с туалетом, после чего начал конфликтовать с персоналом.

Как сообщает канал Mash со ссылкой на свидетелей, Кологривый требовал вызвать директора, бросил официанту фразу с призывом ответить "как мужик", а администратору заявил:

"Я тебя не спрашивал". 

По словам очевидцев, актер покинул бар вместе с товарищами после того, как сотрудники пригрозили вызвать полицию и подать заявление.

Представители заведения подтвердили факт визита Кологривого, но отметили, что не имеют к нему претензий, а также добавили, что пребывание актера в баре было недолгим, а сам он нередко заходит в заведение во время гастролей. На запросы журналистов Mash артист не ответил.

Это не первый случай, когда поведение Кологривого в общественном месте приводит к скандалу. В марте 2024 года он устроил драку в ресторане Новосибирска и укусил официантку за ногу — за это актеру назначили семь суток административного ареста.

Никита Кологривый / Фото: t.me/nik_kologrivyy

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Комментарии 9

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Кот

13:09:18 19-10-2026

Жизнь человека совсем ничему не учит. Пусть посмотрит на Ивлееву и подумает

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Ю

16:19:13 19-10-2026

Кот (13:09:18 19-10-2026) Жизнь человека совсем ничему не учит. Пусть посмотрит на Ивл... он тоже был почти голый что ли ? (раз вы про Ивлеву)

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Гость

13:12:41 19-10-2026

осле того, как сотрудники пригрозили вызвать полицию и подать заявление.

В Беларуси милиция.

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Гость

13:28:34 19-10-2026

ну хоть не покусал на этот раз никого.

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Гость

13:59:13 19-10-2026

А зачем он нужен?

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Как обычно

14:22:09 19-10-2026

Колхозные светские хроники.

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Гость

14:24:18 19-10-2026

Зачем читателям читать про этого дурачка?

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Похоже

17:07:59 19-10-2026

панин - 2 родился

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Гостт

18:14:56 19-10-2026

Почему то всегда читаю его фамилию через А

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