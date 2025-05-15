18 и 19 июля краевой драмтеатр принимает спектакль "12"

15 мая 2025, 17:30, ИА Амител

Фото: Сергей Петров и Ксения Острикова / Минкульт Алтайского края

Народный артист России, актер Никита Михалков сыграет на сцене Алтайского театра драмы им. В.М. Шукшина в спектакле "12", сообщили в региональном Минкульте.

"18 и 19 июля краевой театр драмы принимает спектакль "12", созданный в Мастерской театра и кино Никиты Михалкова", – говорится в сообщении.

Авторами пьесы стали известные драматурги братья Пресняковы и сам Никита Михалков. Композитор – Эдуард Артемьев. Спектакль создали вслед за одноименным фильмом. Премьера театральной версии состоялась 24 апреля 2021 года на Исторической сцене Большого театра. Спектакль удостоен двух премий фестиваля "Золотой Витязь".





Фото: Сергей Петров и Ксения Острикова / Минкульт Алтайского края

Помимо Никиты Михалкова, в спектакле играют народный артист России Николай Бурляев, народный артист России Сергей Степанченко, заслуженный артист России Владимир Долинский, Гия Перадзе, Игорь Сергеев, Сергей Радченко, Александр Ведменский, Владимир Кочетков, Александр Кижаев, Рамиз Кялбиев, Антон Ромм, Евгений Дубовской, Павел Ильин, а также детский ансамбль "Амцабз".

"12" – это спектакль-размышление о том, что такое свобода, сострадание, способность помочь постороннему человеку, оказавшемуся в беде. Это история о 12 присяжных, обсуждающих, виновен ли 18-летний чеченский юноша Умар, подозреваемый в убийстве своего приемного отца – русского офицера. Улики свидетельствуют против обвиняемого, и 11 из 12 человек, собравшихся в школьном спортзале, готовы осудить юношу. Но один из присяжных уверен, что все не так однозначно, и предлагает коллегам вдумчиво рассмотреть дело.