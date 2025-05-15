Никита Михалков сыграет на сцене алтайского театра драмы
18 и 19 июля краевой драмтеатр принимает спектакль "12"
15 мая 2025, 17:30, ИА Амител
Народный артист России, актер Никита Михалков сыграет на сцене Алтайского театра драмы им. В.М. Шукшина в спектакле "12", сообщили в региональном Минкульте.
"18 и 19 июля краевой театр драмы принимает спектакль "12", созданный в Мастерской театра и кино Никиты Михалкова", – говорится в сообщении.
Авторами пьесы стали известные драматурги братья Пресняковы и сам Никита Михалков. Композитор – Эдуард Артемьев. Спектакль создали вслед за одноименным фильмом. Премьера театральной версии состоялась 24 апреля 2021 года на Исторической сцене Большого театра. Спектакль удостоен двух премий фестиваля "Золотой Витязь".
Помимо Никиты Михалкова, в спектакле играют народный артист России Николай Бурляев, народный артист России Сергей Степанченко, заслуженный артист России Владимир Долинский, Гия Перадзе, Игорь Сергеев, Сергей Радченко, Александр Ведменский, Владимир Кочетков, Александр Кижаев, Рамиз Кялбиев, Антон Ромм, Евгений Дубовской, Павел Ильин, а также детский ансамбль "Амцабз".
"12" – это спектакль-размышление о том, что такое свобода, сострадание, способность помочь постороннему человеку, оказавшемуся в беде. Это история о 12 присяжных, обсуждающих, виновен ли 18-летний чеченский юноша Умар, подозреваемый в убийстве своего приемного отца – русского офицера. Улики свидетельствуют против обвиняемого, и 11 из 12 человек, собравшихся в школьном спортзале, готовы осудить юношу. Но один из присяжных уверен, что все не так однозначно, и предлагает коллегам вдумчиво рассмотреть дело.
17:39:02 15-05-2025
Бесогона ?
19:43:19 15-05-2025
Гость (17:39:02 15-05-2025) Бесогона ?... Его, его... Самого...
20:06:19 15-05-2025
Гость (17:39:02 15-05-2025) Бесогона ?... Историю надо знать. Никита Бесогон — раннехристианский святой, великомученник.
21:40:38 15-05-2025
Гость (20:06:19 15-05-2025) Историю надо знать. Никита Бесогон — раннехристианский свято...
Это тот, который выдуманный сын императора Максимиана и якобы растерший в крошку 12 золотых статуй?
Очень подходящий покровитель для Михалкова, известного откровенным враньем в своей передаче и пилящего бюджетные деньги через фонд кино. И не забудем "закон о болванках" : каждый раз, когда вы покупаете телевизор, компьютер, телефон, жёсткий диск или флешку, то 1% отстегивается Михалкову и Ко
17:00:03 16-05-2025
Sic semper tyrannis (21:40:38 15-05-2025) Это тот, который выдуманный сын императора Максимиана и ... Немало либерастов он в своей передаче вывел на чистую воду.
Вы утверждаете,что с покупок гаджетов 1% отстегивается Михалкову?Вообще-то болван сам себя болваном не ощущает.Это про вас.
18:01:23 15-05-2025
Стоит отметить, что это всего лишь адаптация американского фильма 70-х гг "12 разгневанных мужчин".
18:44:33 15-05-2025
Sic semper tyrannis (18:01:23 15-05-2025) Стоит отметить, что это всего лишь адаптация американского ф... я смторел.
много негров и блондинка?
19:21:47 15-05-2025
Sic semper tyrannis (18:01:23 15-05-2025) Стоит отметить, что это всего лишь адаптация американского ф... Всего лишь....
22:27:47 15-05-2025
Никитка совсем по рука пошел?
23:09:26 15-05-2025
От слова "пофиг"
15:30:04 16-05-2025
Эко его жизнь довела.