Никиту Кологривого арестовали на 7 суток

Обвинение при этом запрашивало в два раза больше

21 марта 2024, 12:15, ИА Амител

Никита Кологривый / Кадр из сериала "Слово пацана" (2023)

Звезда сериала "Слово пацана" Никита Кологривый получил семь суток ареста за дебош в новосибирском баре. В ночь на 19 марта он перебрал со спиртным, укусил официантку и нападал на охранников общепита.

21-го числа состоялся суд над артистом. На нем Никита объяснил свое поведение усталостью, извинился за произошедшее и попросил судью ограничиться штрафом, так как ему достаточно ночи в изоляторе и перемывания костей в ближайшее время.

"Считаю, что я — порядочный человек. Могу ошибиться 100%, но готов за это ответить. И прошу суд помиловать меня, потому что меня ждет детская больница в Новосибирске, церковь. И после сегодняшней ночи я понял, что лучше уж буду этим заниматься, чем дуростью всякой. И прошу суд меня понять и помиловать", — цитирует его "КП-Новосибирск".

Тем не менее судья счел поведение 29-летней звезды "Слова пацана" неподобающим и арестовал его на семь суток за мелкое хулиганство. Прокуратура при этом запрашивала для артиста 15 суток.