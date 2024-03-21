Никиту Кологривого арестовали на 7 суток
Обвинение при этом запрашивало в два раза больше
21 марта 2024, 12:15, ИА Амител
Звезда сериала "Слово пацана" Никита Кологривый получил семь суток ареста за дебош в новосибирском баре. В ночь на 19 марта он перебрал со спиртным, укусил официантку и нападал на охранников общепита.
21-го числа состоялся суд над артистом. На нем Никита объяснил свое поведение усталостью, извинился за произошедшее и попросил судью ограничиться штрафом, так как ему достаточно ночи в изоляторе и перемывания костей в ближайшее время.
"Считаю, что я — порядочный человек. Могу ошибиться 100%, но готов за это ответить. И прошу суд помиловать меня, потому что меня ждет детская больница в Новосибирске, церковь. И после сегодняшней ночи я понял, что лучше уж буду этим заниматься, чем дуростью всякой. И прошу суд меня понять и помиловать", — цитирует его "КП-Новосибирск".
Тем не менее судья счел поведение 29-летней звезды "Слова пацана" неподобающим и арестовал его на семь суток за мелкое хулиганство. Прокуратура при этом запрашивала для артиста 15 суток.
12:21:00 21-03-2024
лучше уж буду этим заниматься, чем дуростью всякой --- наверное с военкомата позвонили и он понял свою ошибку
12:22:03 21-03-2024
вот это справедливо! ему же на пользу!
12:26:39 21-03-2024
Может хватит про него?
12:35:27 21-03-2024
Когда уже будет новость: Кащея отшили. Вся улица.
12:56:16 21-03-2024
лох, ЛОХ !!!!!
13:28:35 21-03-2024
Извинился за произошедшее и попросил судью ограничиться штрафом, так как ему достаточно ночи в изоляторе.
Из-за недели в обезьяннике извинился. Представляю сколько сейчас подписчиков отпишутся и пошлют его куда подальше. Актеришко недоделанный. В Голивуд еще собирался ехать покорять. Там своих алкашей и дебоширов хватает. Думаю и российское кино теперь ему вход закрыт.
16:37:49 21-03-2024
Кащей - чушпан. (13:28:35 21-03-2024) Извинился за произошедшее и попросил судью ограничиться штра... Что вы, что вы! Наш кинематограф в лице Смоктуновского, Олега Янковского - ничто в сравнении с этой "звездой" новоявленной, ведь так он высказывался - "скучно играли"....
Объясните мне, откуда берется этот непомерный гонор, заоблачный просто, из чего?
13:34:05 21-03-2024
Пусть 7 суток пользу приносит городу - дороги подметает, подъезды моет. Что так просто - то сидеть?
13:47:51 21-03-2024
Устал, так сиди дома и в 21.00 ложись спать, а не Мазай кулаками в 3 часа ночи
16:26:59 21-03-2024
Да сколько можно-то раздувать из-за какого алкаша, возомнившего себя Марлоном Брандо, Сигалом и т.д., все подробности расписывать??
"Не создавай себе кумира"
17:10:08 21-03-2024
Пацаны не извиняются!
17:26:11 21-03-2024
Пацаны не извиняются))
21:04:33 21-03-2024
А еще он укусил официантку. А это уже ст. 116 УК РФ. Это судимость. Дело частного обвинения правда. Но если она заявление напишет то получит судимость и на два года может забыть о выезде из России пока судимость не погасится. Посадить не посадят, а вот штраф тысяч 30 в пользу государства и моральный вред в таком же размере заплатит, если не решит дело миром до суда. Официантка сказала, что не будет подавать заявление если он публично извинится. Вот и посмотрим кто он. Хватит ли сил извинится?