В "Ночь музеев" в Барнауле перекроют два участка дорог. Как будут ходить автобусы

Акция пройдет 17 мая

12 мая 2025, 18:00, ИА Амител

Дорожный знак "Стоп" / Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru

В Барнауле 17 мая пройдет ежегодная всероссийская акция "Ночь музеев", в связи с чем перекроют два участка дорог, сообщили в мэрии.

Движение автомобильного транспорта будет закрыто на следующих участках:

четной и нечетной проезжих частях ул. Ползунова (от пр. Социалистического до пр. Красноармейского) – с 18:00 часов 17 мая до 02:00 часов 18 мая;

проезжей части ул. Льва Толстого (от пр. Ленина до ул. Максима Горького) – с 18:00 часов 17 мая до 02:00 часов 18 мая.

На время перекрытия движение автобусов будет организовано по следующим схемам:

при движении на конечную остановку пл. Спартака по маршруту № 73р : пр. Красноармейский – разворот на ул. Ползунова – пр. Красноармейский – пл. Спартака, обратно – без изменений;

: пр. Красноармейский – разворот на ул. Ползунова – пр. Красноармейский – пл. Спартака, обратно – без изменений; при движении на конечную ЛДП "Спартак-2" по маршруту № 57 : пр. Красноармейский – разворот на ул. Ползунова – пр. Красноармейский – ул. Пушкина – пр. Социалистический – ул. Ползунова – пр. Ленина, далее – по маршруту; обратно: пр. Социалистический – ул. Пушкина – пр. Красноармейский, далее – по маршруту;

: пр. Красноармейский – разворот на ул. Ползунова – пр. Красноармейский – ул. Пушкина – пр. Социалистический – ул. Ползунова – пр. Ленина, далее – по маршруту; обратно: пр. Социалистический – ул. Пушкина – пр. Красноармейский, далее – по маршруту; при движении на конечную ЛДП "Спартак-2" по маршруту № 60 : пр. Красноармейский – разворот на ул. Ползунова – пр. Красноармейский – ул. Пушкина – пр. Социалистический – ЛДП "Спартак-2"; обратно: пр. Социалистический – ул. Пушкина – пр. Красноармейский, далее – по маршруту;

: пр. Красноармейский – разворот на ул. Ползунова – пр. Красноармейский – ул. Пушкина – пр. Социалистический – ЛДП "Спартак-2"; обратно: пр. Социалистический – ул. Пушкина – пр. Красноармейский, далее – по маршруту; при движении на конечную пл. Баварина по маршруту № 47 : пр. Красноармейский – разворот на ул. Ползунова – пр. Красноармейский – ул. Пушкина – пр. Социалистический – ул. Ползунова – пр. Ленина; далее – по маршруту, обратно – без изменений;

: пр. Красноармейский – разворот на ул. Ползунова – пр. Красноармейский – ул. Пушкина – пр. Социалистический – ул. Ползунова – пр. Ленина; далее – по маршруту, обратно – без изменений; при движении на конечную остановку "Мебельная фабрика" по маршрутам № 109, 109оп: пр. Красноармейский – ул. Пушкина – пр. Социалистический – ул. Ползунова – пр. Ленина, далее – по маршрутам; обратно: пр. Ленина – ул. Пушкина – пр. Красноармейский – разворот на ул. Гоголя – пр. Красноармейский, далее – по маршрутам.

"Уважаемые участники дорожного движения! Будьте внимательны при проезде указанных участков улично-дорожной сети и, по возможности, выбирайте заранее маршруты объезда. Приносим свои извинения за причиненные неудобства", – призвали в мэрии.

Напомним, 17 мая Алтайский край в 20-й раз присоединится к акции "Ночь музеев" – в этом году она пройдет под общей темой "Герои".

Торжественное открытие "Ночи музеев" в Барнауле начнется в 18:00 в парке культуры и отдыха "Центральный". На большинство площадок вход будет свободным, а на некоторые для взрослых стоимость билета составит 150 рублей. Купить их можно будет в кассе музеев, онлайн или по "Пушкинской карте".

Бесплатный вход на акцию будет для участников СВО и членов их семей, а также для многодетных. Школьники с 7 до 14 лет смогут приобрести билет за 50 рублей.