Новая категория льготников может появиться в России
Новым статусом предложили наделять родившихся в период с 22 июня 1928 года по 9 мая 1945 года
07 февраля 2025, 13:40, ИА Амител
Для россиян, которые в несовершеннолетнем возрасте пережили Великую Отечественную войну и участвовали в восстановлении страны, предложили учредить статус "дети Великой Победы", пишет "Парламентская газета". Соответствующий законопроект депутат Госдумы Ярослав Нилов направил в правительство РФ.
Статусом предложили наделять родившихся в период с 22 июня 1928 года по 9 мая 1945 года. В документе отмечается, что льготы для детей войны есть и сейчас, но они установлены лишь на региональном уровне, и не все субъекты их ввели (такая мера поддержки предусмотрена лишь в 46 регионах).
Нилов подчеркнул, что в преддверии 80-летия Великой Победы указанная категория граждан нуждается в особом внимании со стороны государства.
"Принятие законопроекта позволит повысить уровень и надежность социальных гарантий детям Великой Победы, создать условия для их достойной жизни, обеспечить почет и уважение в обществе", – указал депутат.
Ранее сообщалось, что в Алтайском крае детям войны выплатят по пять тысяч рублей на 80-летие Победы.
13:47:43 07-02-2025
Отправьте Нилова учить историю. Официальной датой окончания второй мировой войны является 3 сентября 1945 года.
14:22:42 07-02-2025
Гость (13:47:43 07-02-2025) Отправьте Нилова учить историю. Официальной датой окончания ... Читайте внимательнее - "пережили Великую Отечественную войну" - при чем тут вторая мировая?
13:55:19 07-02-2025
Когда учредят статус "Дети застоя" для родившихся при Брежневе?
У нас забрали все. Молодость приходила в 90-е годы.
Сейчас большинство просто нищие.
14:40:11 07-02-2025
Гость (13:55:19 07-02-2025) Когда учредят статус "Дети застоя" для родившихся при Брежне... ------- ну когда возраст ваш к сотке подходить будет, тогда мож и учредят😏
14:45:34 07-02-2025
Гость (13:55:19 07-02-2025) Когда учредят статус "Дети застоя" для родившихся при Брежне... Пенсионной реформой, кстати, тоже вломили по нам, по брежневскому поколению. 90-х, видимо, мало показалось - не все передохли, живучие оказались брежневские дети. Так что ждем - как добивать будут...
16:30:49 07-02-2025
Гость (14:45:34 07-02-2025) Пенсионной реформой, кстати, тоже вломили по нам, по брежнев... пенсионный возраст повысили - чего еще ждать-то.. это всё.
13:10:05 08-02-2025
Гость (16:30:49 07-02-2025) пенсионный возраст повысили - чего еще ждать-то.. это всё.... Ну как сказать... Вдруг даже после этого кто-то еще шевелиться будет, особливо из мужиков? Вот их и надо будет добить очередной реформой. А то слишком хорошо жили при дорогом Леониде Ильиче!
19:09:36 07-02-2025
"Принятие законопроекта позволит повысить уровень и надежность социальных гарантий детям Великой Победы, создать условия для их достойной жизни, обеспечить почет и уважение в обществе", – указал депутат.-как громко сказано,да вот только очередное переливание из пустого в порожнее,есть и довольно давно статус "Дети войны",по тем же возрастным категориям и что,много они получили и льгот и социальных гарантий-не чего по факту,картонные корочки и 2 тысячи рублей(последние пару лет) к дню Победы и все,то же будет и с новым названием