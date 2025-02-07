Новая категория льготников может появиться в России

Новым статусом предложили наделять родившихся в период с 22 июня 1928 года по 9 мая 1945 года

07 февраля 2025, 13:40, ИА Амител

Виктор Томенко и ветеран / Фото: amic.ru / Алина Богомолова

Для россиян, которые в несовершеннолетнем возрасте пережили Великую Отечественную войну и участвовали в восстановлении страны, предложили учредить статус "дети Великой Победы", пишет "Парламентская газета". Соответствующий законопроект депутат Госдумы Ярослав Нилов направил в правительство РФ.

Статусом предложили наделять родившихся в период с 22 июня 1928 года по 9 мая 1945 года. В документе отмечается, что льготы для детей войны есть и сейчас, но они установлены лишь на региональном уровне, и не все субъекты их ввели (такая мера поддержки предусмотрена лишь в 46 регионах).

Нилов подчеркнул, что в преддверии 80-летия Великой Победы указанная категория граждан нуждается в особом внимании со стороны государства.

"Принятие законопроекта позволит повысить уровень и надежность социальных гарантий детям Великой Победы, создать условия для их достойной жизни, обеспечить почет и уважение в обществе", – указал депутат.

Ранее сообщалось, что в Алтайском крае детям войны выплатят по пять тысяч рублей на 80-летие Победы.