На Алтае детям войны выплатят по пять тысяч рублей на 80-летие Победы

Губернатор Алтайского края поручил профильным министерствам подготовить все необходимые для этого документы

30 сентября 2024, 13:40, ИА Амител

Виктор Томенко и ветеран / Фото: amic.ru / Алина Богомолова

В Алтайском крае на 80-летие Победы в Великой Отечественной войне, которое будут отмечать в 2025 году, гражданам, имеющим статус "дети войны", единовременно выплатят не по 2 тыс. рублей, как в обычный год, а по 5 тысяч. Об этом губернатор региона Виктор Томенко сообщил в своем Telegram-канале.

Аналогичные выплаты получат труженики тыла, жители блокадного Ленинграда и некоторые другие категории ветеранов.

"Поручил профильным министерствам – это, прежде всего, Минсоцзащиты и Минфин – подготовить все необходимые для этого документы, чтобы вынести вопрос на рассмотрение депутатов краевого Заксобрания и включить эти расходы в проект бюджета на следующий год, над которым мы сейчас как раз работаем", – подчеркнул Томенко.

Глава региона отметил, что объем различных социальных выплат в крае за последние несколько лет увеличился больше чем в два раза и исчисляется десятками миллиардов рублей.