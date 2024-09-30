На Алтае детям войны выплатят по пять тысяч рублей на 80-летие Победы
Губернатор Алтайского края поручил профильным министерствам подготовить все необходимые для этого документы
30 сентября 2024, 13:40, ИА Амител
В Алтайском крае на 80-летие Победы в Великой Отечественной войне, которое будут отмечать в 2025 году, гражданам, имеющим статус "дети войны", единовременно выплатят не по 2 тыс. рублей, как в обычный год, а по 5 тысяч. Об этом губернатор региона Виктор Томенко сообщил в своем Telegram-канале.
Аналогичные выплаты получат труженики тыла, жители блокадного Ленинграда и некоторые другие категории ветеранов.
"Поручил профильным министерствам – это, прежде всего, Минсоцзащиты и Минфин – подготовить все необходимые для этого документы, чтобы вынести вопрос на рассмотрение депутатов краевого Заксобрания и включить эти расходы в проект бюджета на следующий год, над которым мы сейчас как раз работаем", – подчеркнул Томенко.
Глава региона отметил, что объем различных социальных выплат в крае за последние несколько лет увеличился больше чем в два раза и исчисляется десятками миллиардов рублей.
"В ближайшее время уточним суммы, необходимые для увеличения объема выплат и количества их получателей, а затем оформим окончательное решение", – добавил губернатор.
15:12:45 30-09-2024
И сколько их осталось? Два или три на весь край?
15:27:51 30-09-2024
Гость (15:12:45 30-09-2024) И сколько их осталось? Два или три на весь край?... с чего это? таких много. по работе могу сказать на участке 150 домов 1243 таких человека
16:45:48 30-09-2024
Гость (15:27:51 30-09-2024) с чего это? таких много. по работе могу сказать на участке ... Нет зависти. Хорошо, что финансово помогу
18:50:42 30-09-2024
Гость (15:12:45 30-09-2024) И сколько их осталось? Два или три на весь край?... бессовестный. на Алтае много долгожителей старше 78 лет
15:28:36 30-09-2024
У меня 2 родных тетя с дядей вполне хорошо еще живы.
15:46:31 30-09-2024
а минусуют явно не дети войны)))))))))))))
16:33:21 30-09-2024
Добавят также как и бюджетникам 10 %? Болтуны!
09:11:17 01-10-2024
в соседней новости власти Тайланда всем, кому не хватает 2000!!! долларов месяц, выплатят по 300 долларов, а у нас подачка как собакам людям пережившим ужас, по 50 в нефтегазовой сверхдержаве))) позорище...