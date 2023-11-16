Новая магнитная буря обрушится на Землю на следующей неделе

Она будет соответствовать уровню G1

16 ноября 2023, 10:15, ИА Амител

Фото: unsplash.com

Новая магнитная буря обрушится на Землю с 22 по 26 ноября, пишет "360" со ссылкой на лабораторию рентгеновской астрономии Солнца ИКИ РАН.

По данным ученых, мощность бури будет соответствовать уровню G1 – самый слабый из всех возможных. Слабые геомагнитные возмущения ожидаются 22, 24 и 25 ноября. Ослабнет буря 23 и 26 ноября, но магнитосфера при этом останется возмущенной.

Магнитные бури приводят к сбоям в работе энергосистем, нарушениям коротковолновой связи и работы навигационных систем, а также перепадам напряжения в промышленных сетях.

При этом вопрос о влиянии магнитных бурь на человека – вопрос спорный. Например, кардиолог Анна Ефремушкина ранее рассказывала amic.ru, что Солнце не оказывает на людей столь мощного воздействия, как многие считают.