Семьям станет доступен "налоговый кешбэк", а продажу вейпов жестко ограничат

01 июня 2026, 06:15, ИА Амител

Все иллюстрации к материалу: amic.ru

В июне российские семьи с детьми смогут обратиться за новой выплатой, которую ранее ввел Владимир Путин. В то же время власти дополнительно ужесточают торговлю вейпами: к примеру, приобрести их онлайн больше не получится. Кроме того, сразу несколько новых законов касаются биометрии. Во-первых, от нее можно будет официально отказаться. А во-вторых, по ней можно будет попасть на самолет (но пока далеко не на любой).

Подробнее об этих и других самых важных изменениях, которые ждут россиян в июне 2026 года, — в карточках на amic.ru.

1 Новая семейная выплата С 1 июня откроется прием заявлений на получение семейной налоговой выплатой, которую уже успели назвать "налоговым кешбэком". Это новая мера поддержки, которую ранее ввел Владимир Путин. Формально это не выплата, а налоговая льгота. Семьям, которые попадают под условия, сумму уже уплаченного НДФЛ за прошедший год пересчитают по ставке 6%, а не 13%. Все лишнее, что родители переплатили, им вернут — эта разница и есть семейная выплата. Соответственно, в 2026 году меру поддержки будут рассчитывать исходя из уже уплаченных налогов за 2025-й. В каждом случае сумма будет индивидуальной. Право на новую выплату имеют работающие родители с двумя и более детьми в возрасте до 18 лет (или до 23, если ребенок продолжает учиться очно), в чьих семьях среднедушевой доход не превышает полутора прожиточных минимумов. Сделать это можно через "Госуслуги", в МФЦ или в клиентских офисах Соцфонда. Деньги придут на карту, номер которой был указан в заявлении.

2 Контроль продажи вейпов Торговля вейпами и другими электронными курительными устройствами будет дополнительно ограничена. Власти продолжают все делать для того, чтобы у несовершенных не было к этим девайсам никакого доступа. Так, с июня вейпы, электронные сигареты и жидкости для них будет разрешено продавать только в стационарных магазинах. Это значит, что торговля будет запрещена: на ярмарках, выставках и рынках;

через вендинговые аппараты;

в интернет-магазинах;

с доставкой. Под ограничения попадают в том числе и безникотиновые устройства.

3 Отказ от биометрии С июня у россиян появится официальное право отказаться от сбора и хранения своих биометрических данных. В стране продолжают активно внедрять биометрию: один раз отсканировав лицо и предоставив образец своего голоса, человек может получать услуги в некоторых учреждениях и сервисах, не предъявляя свой паспорт. В этом случае биометрия — и есть удостоверение личности. Появление механизма отказа — еще один шаг к развитию этой системы. Теперь четко прописано, как человек может не только запретить дальнейший сбор биометрии, но и отозвать ранее выданное согласие. Для этого нужно написать заявление в любом МФЦ. Его обязаны будут передать оператору Единой биометрической системы в течение одного дня.

4 Посадка на рейс по биометрии Но и возможности биометрии понемногу расширяются. Так, с 1 июня стартует эксперимент по допуску пассажиров на рейсы. Впрочем, на старте он касается лишь двух аэропортов — Пулково и Шереметьево. И только частично — речь идет лишь об авиарейсах "Аэрофлота" между Москвой и Санкт-Петербургом. Но любой аэропорт или авиаперевозчик страны, который имеет техническую возможность считывать биометрические данные, сможет присоединиться к проекту. Удостоверить свою личность без паспорта можно будет при регистрации на рейс и выходе на посадку. А вот при входе в зону транспортной безопасности паспорт пока по-прежнему будет обязателен. Естественно, чтобы воспользоваться таким правом, нужно заранее сдать свои биометрические данные, которые будут храниться в Единой биометрической системе. Сделать это можно в любом МФЦ или уполномоченном отделении банка. Но сертифицированные пункты появятся также и в самих аэропортах. Пока это лишь эксперимент — новую систему обкатывают. Продлится он до 1 апреля 2027 года. Уже после этого власти будут решать, как модернизировать подход и в каком виде его внедрять повсеместно.

5 Новые правила импорта товаров С 1 июня в России начнет работать информационная система подтверждения ожидания товаров (СПОТ). Импортеры, которые ввозят в страну товары из государств Евразийского экономического союза (ЕАЭС), будут обязаны заранее вносить туда всю информацию о скорых поставках. Пока речь идет только об автомобильных перевозках. Изменения направлены в первую очередь на налоговый вопрос. Такой мерой власти рассчитывать снизить долю нелегально ввозимой продукции и неуплаченных налогов за импорт. По новым правилам поставщики или их посредники обязаны будут заполнить электронный документ о предстоящей поставке и отправить его в СПОТ не позднее чем за два дня до самого ввоза товара. Одновременно с этим нужно будет внести и обеспечительный платеж — сумму, равную величине всех косвенных налогов, которые нужно будет заплатить. Это своего рода гарантия, что все налоговые обязательства будут выполнены. Если поставка в итоге не состоится, обеспечительный платеж можно будет использовать для следующих перевозок. Есть и исключения: не нужно заранее регистрировать ценные бумаги и валюту, нефть, электроэнергию и товары для личных нужд.

6 Контроль иностранных инвестиций Ужесточается и контроль за иностранными инвестициями в российские предприятия. Напомним, вложения из-за рубежа в сферах, имеющих стратегическое значение для обеспечения обороны и безопасности страны, обязательно нужно предварительно согласовывать с правительственной комиссией по иностранным инвестициям. Перечень видов деятельности, которые попадают под это правило, с 1 июня расширяется. Самое главное — туда внесли пользование участками недр, не имеющими федерального статуса, но содержащими значительные запасы полезных ископаемых. Это месторождения нефти (от 50 до 70 млн тонн), газа (от 30 до 50 миллиардов кубометров), золота (от 30 до 50 тонн), алмазов, платины, лития, никеля, меди, кобальта и урана. Также в перечень попали производство рыбной продукции и пастбищная аквакультура в отношении тихоокеанских лососей. Кроме того, предварительно нужно будет согласовывать приобретение иностранными инвесторами имущества, имеющего стратегическое значение и находящегося в государственной или муниципальной собственности. Под новое правило будут попадать все сделки, в рамках которых покупается больше 5% акций, составляющих уставный капитал хозяйственного общества.

7 Требования к пожарной безопасности Правила пожарной безопасности тоже обновляют с 1 июня. В первую очередь нововведения направлены на более четкий контроль систем оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре. Под нормы попадают самые разные объекты, включая жилые дома, торговые центры, офисы и общественные пространства. Более конкретными сделали требования к самим системам. При эвакуации звуковые и световые сигналы должны быть понятными всегда — даже если здание большое или уровень шума очень высокий. Обновлены и технические параметры таких систем, порядок их размещения, схемы резервного питания и регулярного обслуживания. Правила касаются управляющих компаний, собственников объектов и организаций, которые отвечают непосредственно за пожарную безопасность. Они и будут ответственными в случае выявленных нарушений.