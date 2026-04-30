Для БАДов введут строгие критерии, а единое детское пособие станет доступно большему количеству семей

30 апреля 2026, 06:15, ИА Амител

В мае в России значительно изменится сразу несколько важных регламентов, которые действовали на протяжении длительного времени. Так, меняются критерии назначения единого пособия для семей с детьми — получить его сможет больше людей. Кроме того, уточняется порядок списания "безнадежных" налоговых долгов. А человека, который прописан в квартире, но уже давно там не живет, станет проще выселить.

1 Назначение единого пособия Правила назначения единого пособия для семей с детьми меняются с 22 мая 2026 года. Новый регламент позволит рассчитывать на меру поддержки большему количеству граждан. Напомним, сейчас пособие положено семьям с детьми в возрасте до 17 лет, в которых среднедушевой доход не превышает одного регионального прожиточного минимума. Размер пособия тоже зависит от этого показателя — сумма ежемесячной выплаты может составить 50%, 75% или 100% от прожиточного минимума. Ну а если доход семьи больше, в назначении меры поддержки откажут. Новый регламент вводит допустимое превышение этого показателя — 10%. Теперь, если среднедушевой доход семьи чуть превышает прожиточный минимум, но не более чем на 10%, пособие все равно назначат. Соответственно, количество получателей единого пособия в ближайшее время увеличится. Тем более что заявление подавать не нужно: все отказы, полученные с 1 января 2026-го, пересмотрят автоматически.

2 Безнадежные долги по налогам С 1 мая меняется регламент работы налоговой службы в отношении безнадежных платежей. Но это не послабление для налогоплательщиков (вернее, для неплательщиков), а уточнение порядка работы с долгами, которые уже невозможно взыскать. Речь идет о долгах по налогам, которые отображаются на Едином налоговом счете и долго остаются непогашенными, но взыскать их ФНС не вправе. Это может быть связано как с разного рода ограничениями, так и истекшим сроком давности. Новые правила позволяют быстро признать такой долг безнадежным и списать его. Такой механизм с мая будут применять не только к федеральным налогам, но также к региональным и местным платежам.

3 Аннулирование постоянной прописки С 1 мая изменятся и правила снятия граждан с регистрационного учета. Нововведения касаются людей, которые долгое время не проживают по месту прописки и никак с ним не связаны. Собственникам жилья теперь будет намного проще официально выселить таких "соседей". Суть изменений в том, что сам факт регистрации теперь не будут считать достаточным основанием для сохранения прописки. Ранее собственникам приходилось долго и упорно доказывать в суде, что человек уже давно не проживает в квартире. Чтобы добиться необходимого решения, нужна была целая стопка документов. Теперь бюрократии должно стать меньше. В качестве доказательств разрешат использовать акты управляющих компаний или ТСЖ, свидетельства соседей, платежные документы и другие материалы. У собственника будет больше возможностей доказать, что человек давно не живет по месту прописки, не платит "коммуналку" и давно не имеет с жильем никакой связи. После принятия судебного решения снять человека с учета можно будет в МФЦ или подразделении МВД. Под "удар" в связи с введением новых правил попадают бывшие супруги, повзрослевшие дети и граждане, которые переехали в другое жилье. Но прежде всего законодатели намерены бороться со случаями фиктивной регистрации.

4 Строгие критерии для БАДов Для биологически активных добавок (БАД) утвердили строгие критерии качества и эффективности. Соответствующее постановление, принятое правительством, вступит в силу с 1 мая. Главных критерия качества три: наличие у изготовителя действующего свидетельства о государственной регистрации добавки;

наличие маркировки;

соответствие показателям безопасности и составу, подтвержденное аккредитованной российской испытательной лабораторией. Чтобы добавка считалась качественной, должны быть соблюдены все три требования. Ну а эффективность должна быть подтверждена опубликованными исследованиями на основе научных источников. В материалах должно быть прописано все: состав, режим дозировки и способ применения.

5 Регистрация кочевников Для людей, ведущих кочевой или полукочевой образ жизни, с 1 мая введут единую и понятную систему регистрации. Порядок выдачи всех документов органами местного самоуправления теперь будет определять Федеральное агентство по делам национальностей. Ранее в российском законодательстве попросту не было уточнено, кто именно должен разрабатывать и утверждать этот порядок. Соответственно, и единой системы регистрации кочевников не было. Как пишет "Парламентская газета" со ссылкой на Федеральное агентство по делам национальностей, в России живет 47 коренных малочисленных народов общей численностью более 300 тысяч человек.

6 Расширение программы обязательной маркировки Система обязательной маркировки "Честный знак" продолжает пополнять товарную базу. С 1 мая перечень продукции, подлежащей маркировке, пополнят сразу тремя большими группами: электроника и светотехника — будут маркировать телефоны, планшеты, ноутбуки и другие гаджеты, а также светильники, лампы и выключатели;

будут маркировать телефоны, планшеты, ноутбуки и другие гаджеты, а также светильники, лампы и выключатели; строительные смеси и материалы — под маркировку попадает все, что продается в индивидуальной упаковке. Это цемент, гипс, шпатлевки, герметики, монтажная пена и другие стройматериалы;

— під маркировку попадает все, что продается в индивидуальной упаковке. Это цемент, гипс, шпатлевки, герметики, монтажная пена и другие стройматериалы; кондитерские изделия — QR-коды нужно будет наносить на круассаны, рулеты, торты и пирожные тоже нужно маркировать. Но это не распространяется на выпечку, срок хранения которой менее пяти суток. Кстати, обязательную маркировку "кондитерки" вводят поэтапно.