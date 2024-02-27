Новая яма. Алтайский край в 2023 году побил антирекорд по числу новорожденных
Даже в девяностые в регионе рождалось больше детей
27 февраля 2024, 07:15, ИА Амител
В 2023 году в Алтайском крае родилось меньше детей, чем когда-либо за всю историю ведения статистики в регионе. Об этом amic.ru рассказал кандидат географических наук и доцент кафедры экономической географии и картографии АлтГУ Алексей Еремин, который давно занимается демографическими исследованиями. Ученый опирается на официальные статистические данные.
По его словам, даже в 1997-м, когда на Алтае зафиксировали рекордно низкое число новорожденных за все девяностые, их появилось на свет больше, чем в 2023-м.
Антирекорды каждый год
Это предварительные данные, но вряд ли они будут заметно отличаться от официальных, которые публикует Росстат.
Количество новорожденных в 2023-м – самое маленькое за всю современную историю региона. В 1997 году, который был самым малочисленным в 90-е, в регионе родилось 22,5 тысячи детей.
Соответственно, в прошедшем году на Алтае появилось на свет почти на 6 тысяч младенцев меньше, чем в 1997-м.
Впрочем, Алтайский край побил антирекорд 90-х еще в 2019-м (тогда родилось чуть больше 21 тысячи младенцев) и с тех пор ежегодно обновляет его. Так, в 2021-м на Алтае было 18,9 тысячи новорожденных, а в 2022-м – 17,5 тысячи.
Примечательно, что еще в 2012 году новорожденных в регионе было почти в два раза больше – почти 33 тысячи.
Новорожденных меньше, но меньше ли рождаемость – неизвестно
При этом Еремин подчеркнул, что количество новорожденных за год и рождаемость – это не одно и то же. Рождаемость – сложное понятие, которое включает в себя множество показателей. Сказать однозначно, что сейчас на Алтае самый низкий уровень рождаемости за все время, нельзя.
Одним из самых понятных показателей, который приблизительно отражает демографическую ситуацию, ученый считает суммарный коэффициент рождаемости (СКР). Это среднее количество детей, которое женщина в условном поколении рожает за свою жизнь.
Был ли в 2023 году на Алтае самый худший СКР за все время, пока неизвестно. По словам Алексея Еремина, в 90-е самым низким показателем было около 1,2 ребенка на женщину. В 2022-м, по официальным данным Росстата, суммарный коэффициент рождаемости был выше – 1,35 ребенка.
А вот какой СКР был в 2023-м, станет понятно, когда соответствующие данные опубликует Росстат.
Почему на Алтае так мало рожают?
Специалист отметил, что далеко не все можно объяснить нежеланием рожать. По его словам, на количество новорожденных заметно влияют и другие факторы. Например, самих женщин (как и людей в принципе) в России становится все меньше.
"Во-первых, в Алтайском крае в принципе сокращается население. Происходит это непрерывно с 1995 года. За без малого 30 лет число жителей сократилось примерно с 2,7 до 2,1 млн человек. Во-вторых, сейчас в активном репродуктивном возрасте находятся довольно малочисленные поколения, родившиеся в 1990-х годах. То есть отчасти современное низкое число родившихся определяется демографической волной из прошлого", – рассказал Еремин.
Ученый подробно рассказал amic.ru о том, почему Алтайский край ежегодно бьет демографические антирекорды и исправится ли ситуация в последующие годы. Большой материал об этом читайте на amic.ru в ближайшее время.
07:29:34 27-02-2024
Закономерный результат в крае! А молодые, кто могут, уезжают еще и в другие регионы.
08:27:54 27-02-2024
Гость (07:29:34 27-02-2024) Закономерный результат в крае! А молодые, кто могут, уезжают... Да не переживайте вы так, вам же сказал ваш президент, что через три года рождаемость попрёт, надо всего лишь подождать, потерпеть немного.
08:36:30 27-02-2024
Сергей (08:27:54 27-02-2024) вам же сказал ваш президент, что через три года рождаемость попрёт,. насильно заставят рожать?
12:31:49 27-02-2024
Гость (08:36:30 27-02-2024) насильно заставят рожать?... Насильственно оплодотворят сразу после получения аттестата за 11 класс.
19:48:03 27-02-2024
Гость (08:36:30 27-02-2024) насильно заставят рожать?... наука не стоит на месте, российская
08:55:58 27-02-2024
Сергей (08:27:54 27-02-2024) Да не переживайте вы так, вам же сказал ваш президент, что ч... А у вас какой президент? Что на российском сайте забыл?
08:59:56 27-02-2024
Гость (08:55:58 27-02-2024) А у вас какой президент? Что на российском сайте забыл?... Тебя не спросил😂😂😂
07:40:36 27-02-2024
не ведутся на мат.капитал
08:32:32 27-02-2024
Гость (07:40:36 27-02-2024) не ведутся на мат.капитал... Плюс тяга к знаниям,образованию.
08:47:42 27-02-2024
Гость (08:32:32 27-02-2024) Плюс тяга к знаниям,образованию.
... Очень достаточно к тому же живут,как сказал наш президент
08:36:55 27-02-2024
Гость (07:40:36 27-02-2024) не ведутся на мат.капитал... Сейчас на материнский капитал жильё можно купить только в деревне, где нет работы.
09:10:45 27-02-2024
Гость (08:36:55 27-02-2024) Сейчас на материнский капитал жильё можно купить только в де... Бери как все ипотеку. Не хочешь ипотеку - живи в съемном жилье, твое право.
10:02:31 27-02-2024
Гость (08:36:55 27-02-2024) Сейчас на материнский капитал жильё можно купить только в де... И поэтому вы все прётесь в город? Вместо тог, чтобы создавать рабочие места у себя в селе? Ну вот не поверю я никогда, что в селе заняться нечем и не на чем заработать. Просто на селе пивнушек нет столько и шаурмовен...
10:30:05 27-02-2024
Гость (10:02:31 27-02-2024) И поэтому вы все прётесь в город? Вместо тог, чтобы создават... Да. В нашем доме много квартир сдаются. Так деревня всё арендовала даже с маленькими детьми. И не на заработки приехали - сидят в квартирах целыми днями, нигде не работают, веселятся
20:40:32 27-02-2024
Гость (10:02:31 27-02-2024) И поэтому вы все прётесь в город? Вместо тог, чтобы создават... если бы не перлись и тут была бы деревня. Думаешь сидели бы тут три калеки городские, а вокруг бы всё строилось, ага.
10:35:06 28-02-2024
Гость (10:02:31 27-02-2024) И поэтому вы все прётесь в город? Вместо тог, чтобы создават... ты, городское нечто, рот прикрой и поживи в деревне, а потом тут кудахтай
08:57:56 27-02-2024
Гость (07:40:36 27-02-2024) не ведутся на мат.капитал... Вам на пальцах объясняют (иначе вы не в силах осознать), что количество населения в крае уменьшается, плюс в фертильном (детородном) возрасте находится меньшая часть женщин, остальные уже бабки, не способные рожать.
09:52:35 27-02-2024
Гость (08:57:56 27-02-2024) Вам на пальцах объясняют (иначе вы не в силах осознать), что... я могу родить еще, 35 лет, еще не бабка, но от кого рожать-то? Нормальные мужики на СВО, и мой тоже там.
10:17:23 27-02-2024
Гость (07:40:36 27-02-2024) не ведутся на мат.капитал... Я бы добавил, потеряли "нравственные ориентиры", "духовные скрепы" и "врожденное чувство ранга"
03:22:29 28-02-2024
Гость (07:40:36 27-02-2024) не ведутся на мат.капитал... Да больно надо упрашивать. Навезут бабиджонов потом сами визжать будете. В Москве уже. В столицах куда соевые зумеры уезжают они тоже не рожают. В городах в мире в принципе никогда много не рожают
09:10:19 27-02-2024
от кого рожать то, почти всех способных помочь повысить рождаемость забрали во время мобилизации, наши парни с Алтайского кря в большом количестве ушли защищать Родину.
09:16:25 27-02-2024
Татьяна (09:10:19 27-02-2024) от кого рожать то, почти всех способных помочь повысить рожд... Из Алтайского края мобилизовано было несколько тысяч человек. Всего на Алтае проживает 2 130 000 человек, из них только 54% женщины, остальные мужчины. Мобилизации подлежали только отслужившие ранее срочную службу и имеющие соответствующую военно-учетную специальность. Поэтому, ты лжешь, Таня.
09:22:23 27-02-2024
Татьяна (09:10:19 27-02-2024) от кого рожать то, почти всех способных помочь повысить рожд... Да ну ? Что-то вы врете, барышня. У нас из конторы в 300 чел призвали всего одного. И в основном мужики работают. Так что вы просто маскируете свое нежелание глупыми отмазками.
10:00:17 27-02-2024
Татьяна (09:10:19 27-02-2024) от кого рожать то, почти всех способных помочь повысить рожд... Я со своей стороны скажу так- а кому можно доверить рождение твоего ребёнка? Через одну курят, пьют пиво, жрут таблетки для похудения/хорошего настроения, размалёваны, как индейцы, с приклеенными "ресницами" и натянутыми ботоксом масками, в татухах, матерятся, как пьяный боцман... тьфу...
09:14:06 27-02-2024
в 2022 - родили, в 2023 родили - немного повысили статистику ))))) А вообще конечно, зарплаты маленькие, расходы на детей огромные, материнский капитал - лежит мертвым грузом (недвижимость не нужна), а больше и не на что и потратишь, а хотелось бы. Если бы можно было потратить на расходы ребенка с рождения до 3 ех лет, то было бы мотивацией родить еще.
09:27:14 27-02-2024
Гость (09:14:06 27-02-2024) Если бы можно было потратить. т.е. все опять упирается в бабки, никто не рожает от любви к детям. у нас(20 лет назад) были выплаты в 50 рублей - 2 пачки молока, и рожали не за деньги
19:45:33 27-02-2024
Гость (09:27:14 27-02-2024) т.е. все опять упирается в бабки, никто не рожает от любви к... наблюдается лютая несознательность
09:41:11 27-02-2024
нет стабильности в стране и постоянный рост цен на все. кто рожать будет
03:24:46 28-02-2024
Гость (09:41:11 27-02-2024) нет стабильности в стране и постоянный рост цен на все. кто ... В Африке нет стабильности и рождаемость высокая
09:41:15 27-02-2024
Чего разнылись? Путин же всё объяснил. Стали менбше рожать, потому что доходы выросли.
10:39:58 28-02-2024
Гость (09:41:15 27-02-2024) Чего разнылись? Путин же всё объяснил. Стали менбше рожать, ... Это точно и по этому президент намекнул, что чтобы лучше рожали он сократит вам всем доходы :)))
09:50:29 27-02-2024
Это что же получается я родил в том годе - детишек рождалось мало - значит можно не вставать в очередь в дет сад? Круто. Или все равно надо в очередь вставать?
15:09:17 27-02-2024
Гость (09:50:29 27-02-2024) Это что же получается я родил в том годе - детишек рождалось... В Ленинском районе, в детсадах закрывают группы из-за отсутствия детей. Наверное, скоро сады будут закрывать, как в 90-е.
10:20:02 27-02-2024
по моему всё понятно. опять проклятые 90-е виноваты. а текущая ситуация не влияет на рождаемость.
10:44:58 27-02-2024
А можно просто сказать - молодёжь стала просто потребителями . Каждый молодой человек хочет квартиру ,машину,туры на отдых ,а детей нет,нет потом,а потом действительно получается "суп с котом". Раньше бывали и потрудней времена,но молодые люди рожали несмотря на нужды. Просто был другой менталитет и другая страна.А в обще то кто захочет и сейчас рожает и ничего живут.
11:07:21 27-02-2024
гость (10:44:58 27-02-2024) А можно просто сказать - молодёжь стала просто потребителями... Молодежь просто хочет, чтобы их дети не жили из кулька в рогожку. И это нормально. Зачем детям такое детство, после которого даешь себе слово "мой ребенок никогда не будет жить так, как я"? Ну и плюсом полная неуверенность в завтрашнем дне. А это, извините, от молодежи никак не зависит. Разве что свалить куда, так для демографии это тоже будет не очень.
10:58:56 27-02-2024
ЕГЭ "высасывает" из региона (и других регионов) молодежь в центр (Москва, Ленинград), если о нас, то еще Новосибирск и Томск. Уезжают учиться, а возвращаются на малую Родину единицы. Почему?....
12:29:37 27-02-2024
Гость (10:58:56 27-02-2024) а возвращаются на малую Родину единицы. Почему?.... Я знаю: по моей работе потолок в з\п 30 т.р. В Питере, Москве 100 выбор очевиден.
03:25:46 28-02-2024
Гость (12:29:37 27-02-2024) Я знаю: по моей работе потолок в з\п 30 т.р. В Питере, Москв... Угу и хаты в два три раза дороже
12:28:47 27-02-2024
Гость (10:02:31 27-02-2024) И поэтому вы все прётесь в город? Вместо тог, чтобы создават... А если не веришь, тогда поезжай в деревню и создай что нибудь
15:15:52 27-02-2024
Ник (12:28:47 27-02-2024) А если не веришь, тогда поезжай в деревню и создай что нибуд... Тебе сказать, куда тебе поехать? Вот и засунь себе свой совет ... в почтовый ящик.
12:45:14 27-02-2024
Путин назвал причиной снижения рождаемости рост благосостояния россиян.
13:49:35 27-02-2024
Гость (12:45:14 27-02-2024) Путин назвал причиной снижения рождаемости рост благосостоян... все правильно он назвал.
14:20:06 27-02-2024
Ничего ничего мы в этом году статистику поправим)
10:44:38 28-02-2024
Наталья (14:20:06 27-02-2024) Ничего ничего мы в этом году статистику поправим)... Ну вот ты одна поправлять и будешь
15:25:38 27-02-2024
Странная какая-то статья. Почему детей меньше рожают? Потому, что дети это не просто цветы жизни. Их нужно лечить, кормить, обувать-одевать, им где-то нужно жить, им обязательно нужно дать хорошее высшее образование, с последующим трудоустройством. И если с этим у родителей не получается, то и детей не будет. Плюс к этому, ситуация в стране напряжённая, не ясно что будет завтра. Примерно лет 12-15 назад я выглядывал во двор, и там бегали десятки детей, самого разного возраста, теперь двор пустой, в лучшем случае 2-3 бегают. Инициативы Правительства, не работают в должной мере, и это факт. Пока ситуация не улучшится, задавать вопрос "почему?" - бессмысленно.
03:28:01 28-02-2024
Сергей (15:25:38 27-02-2024) Странная какая-то статья. Почему детей меньше рожают? Потому... Надо будет сам возьмет это образование. А не возьмет так пусть руками работает
19:09:33 27-02-2024
Гость (09:27:14 27-02-2024) т.е. все опять упирается в бабки, никто не рожает от любви к... Раньше рожали не за деньги,но и мы не платили столько за садик,и не собирали не воспитателям и учителям на подарки,и на нужды садов и школ.Как послушаешь какие поборы ,никаких денег не хватит.
21:29:55 27-02-2024
А мы наоборот хотим в Горно-Алтайск, в деревню переехать. Поехали в отпуск и влюбились, а большой город все соки с человека изматывает, не живёшь, а жизнь мелькает перед глазами. Хотим детишек. А рождаемость действительно снижается и снижается она не от бедности, нужды, каких-то забот, а от того, что трудно зачать детей, давайте уж говорить откровенно. Огромное количество пар сидят в коридорах в ожидании на приём к репродуктологу, сколько женщин проходят процедуру ЭКО, пичкая себя гормонами в надежде забеременеть. Президент наш смотрит в корень проблемы, т.к. страна у нас огромная, а рождаемость детишек сильно сокращается. Много пар, которые вообще не хотят детей, живут по принципу Европы. Беда страшная происходит. На сегодняшний день учёные выяснили, что у мужчин пропадает "Y" хромосома, т.е. вероятность рождения мальчиков сокращается, а при смертности мужского пола- это катастрофа. В нашей стране если не пить алкоголь и работать, жить можно хорошо, и в городе и в деревне. Всё от нас с вами зависит. Жаловаться всегда конечно можно
10:59:07 28-02-2024
За Родину (21:29:55 27-02-2024) А мы наоборот хотим в Горно-Алтайск, в деревню переехать. По... Горно-Алтайск - это столица соседнего региона, а не деревня.
00:21:24 28-02-2024
По мне так это результат работы новомодных психологов...Подросшие детки стали обвинять своих матерей в холодности,токсичности,испорченном детстве и ещё бог знает в чем,бросают своих престарелых родителей и забывают про них навсегда. Так что смысла рожать детей нет:все равно ты будешь плохой матерью,а стакан воды тебе и при живых детях некому подать.Лучше прожить молодые годы для себя,а не тратить их на бессонные ночи,сопли и т.д.
03:18:35 28-02-2024
Для начала нужно найти верную и порядочную девушку, но пока не выходит найти хоть какую-нибудь..
03:28:30 28-02-2024
В 23 родилась 2 дочь, мне 35лет. Во первых Это очень тяжело. Во вторых ценности у людей другие карьера, отдых развлечения и разводов много. Но дети конечно счастье
10:55:36 28-02-2024
Наш край занял пятёрку самых худших по проживанию, где брался индекс зарплат, инфраструктуры и ещё несколько пунктов. Чему вы удивляетесь после этого ? Скажите спасибо президенту и губернатору !
11:25:36 28-02-2024
На селе,где с жильём в порядке не рожают из за низкой заработной платы , да и условия для проживания не ахти,а в городах рожать не хочется в одно,двухкомнатных квартирах . Конечно можно родить троих,но жить то как потом?