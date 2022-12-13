За любовь, родных и помощь. За что ещё благодарят уходящий 2022 год читатели amic.ru

На акцию нашей редакции «Хочу сказать спасибо» уже откликнулось много людей, пожелавших передать тёплые слова благодарности тем людям, которые чем-то помогли им, чем-то порадовали в этом нелёгком году. Наша акция продолжается и мы принимаем все ваши добрые послания, а сейчас рассказываем, кого и за что уже отблагодарили читатели Amic.

Спасибо за любовь

Напомним, проект «Хочу сказать спасибо» стартовал с авторской колонки главного редактора amic.ru Елены Пацар, в которой были две личные истории — букете незнакомца и помощи таксиста. Воодушевлённые первым примером читатели решили тоже поблагодарить своих любимых женщин, а один сделал это даже в стихах:

«В этом году я влюбился в замечательную женщину. Как в детстве, как в школе — чисто и светло влюбился. Но я пока не сказал ей этого, потому что связан другими обязательствами и не могу ни предать там, ни морочить голову ей. Но я её очень люблю. И хочу сказать спасибо просто за то, что она есть. Спасибо и ей, и этому году».

«Хочу сказать спасибо любимой и сказать его так:

Я не умею рисовать,

Как же ты сердишься красиво.

Я не умею рисовать,

Как смотришь ты в меня и мимо.

Я в красках не смогу сказать,

О нежном цвете рук манящих,

Мне на холсте не передать

Тебя живой и настоящей.

Рисую я тебя во сне,

В мечте, стихах и в небе взглядом.

Зимой рисую, но в весне.

Любви моей холстов не надо!

Кистей и красок в ней самой

Моря! А в жизни кисти грубы.

Но нету кисти в ней одной,

Той, что к губам рисует губы».

Спасибо родным

Новый год — самый семейный праздник. Неудивительно, что наши читатели захотели поблагодарить своих родных и друзей, тех, с кем они отметят или хотели бы отметить Новый, 2023 год.

«А я хочу сказать спасибо всем своим родным. Прежде всего, маме, которая полвека назад подарила мне жизнь, супруге, с которой мы уже четверть века вместе и продолжаем любить и ценить друг друга, дочери, которая радует нас каждый день. Вообще, спасибо всем родным и близким, всем, кто с нами и кого с нами уже нет».

«В первую очередь я, конечно, благодарна моим родным и близким, просто за то, что они есть, дай Бог им долгих лет и здоровья. Но в этом непростом для абсолютного большинства наших граждан году мне хотелось бы поблагодарить тех людей, которые своим здравомыслием, надёжностью, ответственностью не дают распасться этому миру на кусочки, когда для срыва может быть достаточно неосторожно сказанного слова. Это могут быть люди, совершенно случайно повстречавшиеся на нашем пути в обыденной жизни, но своим отношением поддержавшие или ободрившие нас. Спасибо вам!!!»

«А я хочу сказать спасибо дочери, она у меня в этом году на последнем курсе университета, училась хорошо, и хочу пожелать ей найти в следующем году работу мечты. Всё у тебя получится, родная!!!»

На это послание даже пришёл душевный ответ от другого читателя нашего сайта, и мы его тоже воспринимаем как благодарность:

«„Всё у тебя получится, родная!!!“ Гость, как приятно, когда папы своим выросшим дочкам такое говорят».

А в этом послании наша читательница благодарит, пусть не родственников, но, как следует из её послания, очень любимых ею людей:

«В этом году исполнилось 30 лет со дня выпуска нашей группы из АГУ. Огромное спасибо всем, с кем я училась и кто нас учил на юрфаке. Юристы, я вас люблю».

Спасибо за помощь

История Елены Пацар о том, как подвозивший её таксист не поленился, съездил за отвёрткой и совершенно бескорыстно помог прикрутить отпавшие номера, тоже подвигла читателей Amic поблагодарить помогавшим им людям. На первом месте среди тех, кому говорят спасибо, — наши врачи.

«Хочу сказать огромное спасибо медикам города Барнаула. В мае этого года у моей мамы открылось кровотечение. Её на скорой увезли в первую городскую. Там сделали все возможные анализы — подозрение на рак. Все оперативно поработали, и в поликлинике, и в „Надежде“. Маме в июле сделали операцию. В сентябре и октябре прошла химиотерапию. Сдали анализы: онкоклеток не обнаружено. В 2022-м году для нас самое большое счастье было вылечить нашу маму и бабушку. Без оперативной помощи медиков могли бы упустить момент. Спасибо медикам огромное, низкий им поклон и здоровья!!!! С наступающим Новым годом!!!»

«А у меня простое спасибо. Отлежал в БСМП этим летом после аварии. Собрали, пролечили, отделение сочетанной травмы. Всем докторам, медсёстрам, всем спасибооооо».

Тема транспорта и дороги есть и в двух других посланиях, к одному, что появился под репостом колонки нашего редактора в ВК (а этот призыв благодарить за 2022-й есть во всех наших группах в соцсетях), даже была прикреплена фотография того человека, которого благодарят:

Фото: Виктория Ландышева

«Хочу в очередной раз поблагодарить от души кондуктора, очень добрую женщину. Работает в настоящее время в автобусе 109 маршрута. К сожалению, со слов пользователей „ВКонтакте“, у неё нет интернета. Но всё же. Эта кондуктор очень давно работает в городском транспорте: и на трамвае, и на троллейбусе раньше, сейчас вот на 109-м автобусе.

Она всегда очень вежливо обслуживает абсолютно всех пассажиров, невзирая на то, что некоторые из них провоцируют на конфликт. Если бы существовала премия „Человек года“ — то эта женщина имела бы полное право и соответствие на получение данной премии!!! Долгих ей лет жизни!»

«Хочу сказать спасибо всем людям, кто помог мне в дороге!!! В этом году я рискнула и поехала сама на машине в Крым, полная машина детей, у меня их трое, 4500 км туда и столько же обратно. Очень запомнился мужчина, который помог в дороге, когда я сбилась с маршрута, где-то в полях Краснодара был нам вместо навигатора и вывел на верный маршрут. И вообще, я поняла, что отзывчивых людей много, за что ещё раз им спасибо!»

«Спасибо курьерам „Самоката“ за то, что весь год очень сильно выручали меня, доставляя еду прямо домой. В жару, дождь и мороз. Это не реклама. Это благодарность за их работу. Они мои герои».

Письмо с благодарностью пришло и на другую акцию amic.ru «Письмо Деду Морозу». В нём читательница рассказывает о том, как помогает вместе с другими добрыми людьми семье с детьми, которая попала в тяжёлую ситуацию. И внутри этого послания она выражает свою благодарность тем, кто откликнулся на беду:

«Поблагодарить я хотела бы за отзывчивость и помощь свою сестру, своих друзей и коллег. Все они также участвовали в сборе помощи для этой семьи, кто-то отдал вещи от своих детей, кто-то отвёз меня с пакетами и не взял деньги на бензин, были и вовсе чужие люди, которые, узнав об этом, просто давали 500 руб. и говорили, чтобы я купила продуктов этой семье, и, конечно же, я покупала и отвозила, добавляя ещё и от себя. Благодаря таким людям сохраняется вера в добро. Спасибо им всем».

Спасибо себе и непонятно кому

Есть два поста с благодарностями, которые не попадают под описанные выше категории. Но и за них огромное спасибо:

«А я хочу сказать спасибо самой себе. Я выбралась из ямы жёсткой многолетней депрессии, начала видеть вокруг людей, себя, и даже мечтать. Я это сделала сама. Ни к кому не обращалась, кроме Бога и своего Подсознания. Я живу, дышу и даже надеюсь на что-то хорошее».

«Да в этом году как в кино „Спасибо, что живой“. Даже не знаю кому и сказать. Но спасибо, конечно».

Спасибо за акцию

Многих читателей amic.ru растрогала эта акция, в которой мы просто предоставили площадки для их собственного выражения признательности людям. И нас тоже решили за это поблагодарить.

«Спасибо за статью. В нашем мире очень не хватает добра, особенно в СМИ. А эти простые истории близки каждому и трогают душу. Действительно, иногда маленькое доброе дело может изменить наш взгляд на мир, и каждый может сделать его чуточку лучше».

«Амик, какой замечательный почин! Я надеюсь, что в жизни каждого человека есть кому сказать спасибо в этом году».

«Красиво. Сейчас подумаю, кому сказать спасибо. Скажу, а потом напишу сюда».

«Амик, вы так сегодня удивили — не передать, на фоне обычных новостей — сгорело, утонуло, убили, замучили — это просто огонёк светлый. А вы можете и дальше в таком положительном ключе продолжать?»

А мы и продолжаем! Друзья, вы можете написать свою историю здесь, в комментариях к этому материалу. А можете прислать электронное письмо на почту: konkurs@amitel.ru. Только обязательно подпишите: «Хочу сказать спасибо». Если не хотите писать, позвоните по телефону: 8 (385-2) 59-44-66.