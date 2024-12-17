Вячеслав Франк на "Елке желаний" выбрал письмо двух братьев и сделает им сюрприз
В Алтайском крае всероссийская акция, исполняющая мечты детей, стартовала 15 декабря
17 декабря 2024, 14:47, ИА Амител
Глава Барнаула Вячеслав Франк на всероссийской акции "Елка желаний" снял шарик с именами двух детей, сообщает мэрия.
"Подарок к Новому году получат Георгий и Александр Кравцовы. Ребята попросили подарок-сюрприз", – рассказали в мэрии.
В прошлом году Вячеслав Франк в рамках акции подарил 16-летней школьнице книги о Гарри Поттере.
Напомним, старт традиционной акции, которая проводится в России с 2018 года, в Алтайском крае был дан 15 декабря. Губернатор Алтайского края Виктор Томенко выбрал три открытки: две – от детей из подшефного Славяносербского района ЛНР, третья – из Ребрихинского района нашего края.
Организаторами всероссийской акции "Елка желаний" акции выступают "Движение Первых" и Росмолодежь. В этом году президент России Владимир Путин открыл акцию 5 декабря на форуме #МЫВМЕСТЕ. В рамках акции мечты исполнятся у детей в возрасте от 3 до 17 лет.
14:54:39 17-12-2024
А как отбирают детей, чьи желания попадают на Елку?
16:00:30 17-12-2024
Гость (14:54:39 17-12-2024) А как отбирают детей, чьи желания попадают на Елку? ... А это сюрприз
😁
15:56:41 17-12-2024
Где ёлка для взрослых? У меня тоже есть желание, пусть Вячеслав Франк исполнит.