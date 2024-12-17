Вячеслав Франк на "Елке желаний" выбрал письмо двух братьев и сделает им сюрприз

В Алтайском крае всероссийская акция, исполняющая мечты детей, стартовала 15 декабря

17 декабря 2024, 14:47, ИА Амител

Вячеслав Франк и "Елка желаний" / Фото: barnaul.org

Глава Барнаула Вячеслав Франк на всероссийской акции "Елка желаний" снял шарик с именами двух детей, сообщает мэрия.

"Подарок к Новому году получат Георгий и Александр Кравцовы. Ребята попросили подарок-сюрприз", – рассказали в мэрии.

В прошлом году Вячеслав Франк в рамках акции подарил 16-летней школьнице книги о Гарри Поттере.

Напомним, старт традиционной акции, которая проводится в России с 2018 года, в Алтайском крае был дан 15 декабря. Губернатор Алтайского края Виктор Томенко выбрал три открытки: две – от детей из подшефного Славяносербского района ЛНР, третья – из Ребрихинского района нашего края.

Организаторами всероссийской акции "Елка желаний" акции выступают "Движение Первых" и Росмолодежь. В этом году президент России Владимир Путин открыл акцию 5 декабря на форуме #МЫВМЕСТЕ. В рамках акции мечты исполнятся у детей в возрасте от 3 до 17 лет.