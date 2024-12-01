Новогодний стол в 2024-м обойдется россиянам в 9 тысяч рублей

В сравнении с прошлым годом продуктовая корзина подорожала более чем на 1 тысячу рублей

01 декабря 2024, 22:59, ИА Амител

Фото: pxhere.com/en/photo/1163524t

В России стоимость набора продуктов для новогоднего стола в 2024 году подорожала на 13,5% и составила 9,1 тысячи рублей. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на данные Единой межведомственной информационно-статистической системы.

Новогодняя корзина включает продукты для горячего блюда, овощную нарезку, закуски, бутерброды, салаты, фрукты, торт, игристое и столовое вино, а также коньяк, минеральную воду, чай и сок.

"Аналогичная корзина в прошлом году обошлась бы в 8050 рублей, а в этом году она стоит 9140 рублей", – отмечает агентство.

Самой дорогой закуской оказались бутерброды с красной икрой. Для приготовления 12 штук придется заплатить 2326 рублей, тогда как годом ранее они обошлись бы в 1746 рублей.

Овощная нарезка и торт подорожали до 436 рублей и 628 рублей соответственно (по +12%). За фрукты придется отдать 995 рублей (+7%), а стоимость торта выросла на 12% – до 628 рублей.

Бутылка шампанского в среднем стоит 385 рублей против 349 в 2023-м, вино – 458 рублей против 410, а коньяк – 733 рубля против 683.

В тройке самых подорожавших продуктов: картофель (+65%), икра (+34%) и сливочное масло (+31%). Курица подешевела на 7%.