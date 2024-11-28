Superjob: каждый пятый барнаулец хочет в подарок на Новый год туристическую путевку

Для каждого десятого горожанина самый желанный подарок – электроника

28 ноября 2024, 16:10, ИА Амител

Новый год / Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru

Барнаульцы поделились предпочтениями в подарках на Новый год. Каждый пятый горожанин хочет получить путевку на отдых, а каждый десятый – электронику. Об этом сообщает сервис по поиску высокооплачиваемой работы Superjob.

Согласно результатам исследования, 6% предпочтут получить сертификат на образовательные курсы, 5% хотят новую бытовую технику, а 3% – набор косметики, спортинвентарь или подарочный сертификат.

По 2% опрошенных рассказали, что в качестве подарка их порадуют ювелирные украшения, билеты в театр, инструменты для ремонта, а также товары для здоровья или предметы интерьера. Одежду и обувь, алкоголь и компьютерные игры предпочтут получить по 1% барнаульцев.

"Женщины чаще мужчин мечтают о путешествиях (23 и 17% соответственно), о косметике (6 и 0%), подарочных сертификатах (5% и 0%) и книгах (5% и 1%). Мужчины, в свою очередь, чаще хотели бы получить в подарок деньги (25% против 13% среди женщин), смартфоны (12% против 8%), товары для спорта (5% против 1%) и инструменты для ремонта и строительства (4% против 0%)", – говорится в результатах опроса.

18% опрошенных до 35 лет ставят на первое место среди желанных подарков деньги. Также гаджеты, сертификаты на курсы и косметику они называли чаще тех, кто старше.

А 26% барнаульцев от 45 лет мечтают о путешествиях. Больше всех хотят получить в подарок на Новый год турпутевку горожане с зарплатой от 100 тыс. рублей в месяц (36%).