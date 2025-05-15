Учительница из Новосибирска подала в суд на врачей, которые проглядели у нее рак
Добиться ремиссии удалось лишь после двух сложных операций
15 мая 2025, 14:20, ИА Амител
56-летняя учительница начальных классов из Новосибирска судится с врачами, которые проглядели у нее раковую опухоль. Как сообщает "КП-Новосибирск", в 2019 году женщина тяжело перенесла коронавирус – после болезни у нее осталось небольшое пятно на легком, которое спустя четыре года привело к осложнениям.
"В 2023 году я стала просыпаться и задыхаться, раньше такого не было, хотя я астматик. Все лето лечилась, поехала к платному пульмонологу. Врач поставила диагноз "фиброз", назначила лекарство и выписала направление, чтобы я получала инвалидность III группы. Я обратилась в свою поликлинику, оформила инвалидность", – рассказала Валерия.
Зимой у сибирячки начался сильный кашель: ей ставили капельницы, однако симптомы не проходили. С 2024 года начались приступы удушья, раз в месяц женщина вызывала скорую. В августе она прошла обследование, которое выявил новообразование диаметром 2,5 см. Когда женщина пришла с ним к пульмонологу, то врач уверял ее – это тень, а не рак.
"Через месяц я повторила МСКТ, "тень" не пропала, а выросла на два миллиметра. Началась пневмония, поднялась температура", – рассказала Валерия.
После нового обращения к пульмонологу женщине не удалось попасть к онкологу. Специалиста она увидела лишь на платном приеме. Он поставил ей диагноз – "рак легкого". Добиться ремиссии удалось лишь после двух сложных операций, а учительница пережила клиническую смерть.
Женщина более полугода провела на больничном, ей присвоили вторую группу инвалидности. Уже после операций педагог пошла в поликлинику, чтобы разобраться, почему медики не увидели на снимках опухоль. Но, с ее слов, пульмонолог даже не извинилась перед ней, а заведующая не увидела ошибки. В результате женщина обратилась к адвокату и подала иск к поликлинике и Минздраву.
14:32:49 15-05-2025
С китайцами не хочет посудиться?
14:36:28 15-05-2025
И это правильно. Работать надо на совесть. Врачей это тоже касается.
14:49:33 15-05-2025
это всё потому, что она с жалобами ходила в больничку, а не по диспансеризации. а вот если бы по диспансеризации то обнаружили бы "сразу". Вот оно что.
15:45:34 15-05-2025
Тут с автосервиса то уезжаешь с ненатянутыми поликлиновыми ремнями и не закрученным стабилизатором. А это ого го целое врачевание
17:16:24 15-05-2025
Не хотят ни лечить, ни обследовать. Деньги только плати и всё.
15:25:10 16-05-2025
Хорошие врачи остались в Германии и Израиле. Нам социальный быт не позволяет их иметь. Такова жизнь