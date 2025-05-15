Учительница из Новосибирска подала в суд на врачей, которые проглядели у нее рак

Добиться ремиссии удалось лишь после двух сложных операций

15 мая 2025, 14:20, ИА Амител

Скорая помощь / Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru

56-летняя учительница начальных классов из Новосибирска судится с врачами, которые проглядели у нее раковую опухоль. Как сообщает "КП-Новосибирск", в 2019 году женщина тяжело перенесла коронавирус – после болезни у нее осталось небольшое пятно на легком, которое спустя четыре года привело к осложнениям.

"В 2023 году я стала просыпаться и задыхаться, раньше такого не было, хотя я астматик. Все лето лечилась, поехала к платному пульмонологу. Врач поставила диагноз "фиброз", назначила лекарство и выписала направление, чтобы я получала инвалидность III группы. Я обратилась в свою поликлинику, оформила инвалидность", – рассказала Валерия.

Зимой у сибирячки начался сильный кашель: ей ставили капельницы, однако симптомы не проходили. С 2024 года начались приступы удушья, раз в месяц женщина вызывала скорую. В августе она прошла обследование, которое выявил новообразование диаметром 2,5 см. Когда женщина пришла с ним к пульмонологу, то врач уверял ее – это тень, а не рак.

"Через месяц я повторила МСКТ, "тень" не пропала, а выросла на два миллиметра. Началась пневмония, поднялась температура", – рассказала Валерия.

После нового обращения к пульмонологу женщине не удалось попасть к онкологу. Специалиста она увидела лишь на платном приеме. Он поставил ей диагноз – "рак легкого". Добиться ремиссии удалось лишь после двух сложных операций, а учительница пережила клиническую смерть.

Женщина более полугода провела на больничном, ей присвоили вторую группу инвалидности. Уже после операций педагог пошла в поликлинику, чтобы разобраться, почему медики не увидели на снимках опухоль. Но, с ее слов, пульмонолог даже не извинилась перед ней, а заведующая не увидела ошибки. В результате женщина обратилась к адвокату и подала иск к поликлинике и Минздраву.