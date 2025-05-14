Эксперты не нашли вины новосибирских врачей в смерти шестимесячной девочки из Барнаула

Мать собирается оспаривать результаты экспертизы в суде и добиваться ее повторения

14 мая 2025, 16:45, ИА Амител

Скорая помощь / Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru

Эксперты не нашли вины врачей в смерти шестимесячной девочки из Алтайского края, которая скончалась после пластической операции в Новосибирске. Об этом сообщает "КП-Новосибирск".

Напомним, Ангелина родилась с заячьей губой, и в мае 2022 года ее привезли из Барнаула в новосибирскую больницу. Там ей должны были сделать пластическую операцию. Однако в ходе медицинского вмешательства девочка умерла. Следователи возбудили уголовное дело по статье "Причинение смерти по неосторожности вследствие ненадлежащего исполнения лицом своих профессиональных обязанностей". Кроме того, в апреле 2024 года вандалы подожгли ее могилу на кладбище в Новоалтайске, однако впоследствии уголовное дело по этому факту приостановили.

Мать девочки, Елена, рассказала, что после операции увидела дочку лишь на несколько минут: она словно спала и дышала сама, однако ей уже поставили трубки. Больше ребенка женщине увидеть не удалось: врачи говорили, что ребенок без сознания, на ИВЛ. 15 мая 2022 года дежурный врач сообщил ей о смерти малышки.

"Мне сказали, что никто не ожидал остановки сердца. Что увидеть ребенка нельзя. Медсестра, стоявшая рядом, плакала вместе со мной", – сказала женщина.

Первая экспертиза показала, что объем крови, потерянный во время операции, не был восполнен. В организме началось кислородное голодание и отек мозга, стали отказывать органы.

Больница настояла на повторной экспертизе. Ее результатов не было почти два года – Елена отмечала, что два эксперта якобы не могли согласовать свои выводы. И теперь результаты наконец стали известны – специалисты не обнаружили вины врачей в смерти ребенка.

"Эта экспертиза – полная противоположность предыдущей. По сути, в гибели дочки обвинили меня", – сказала женщина.

Елена подчеркнула, что собирается обжаловать результаты в суде и требовать повторения экспертизы.