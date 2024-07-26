Новосибирский бизнесмен, сдавший гиббона в зоопарк, рассказал о тяжести разлуки
Билли жил с предпринимателем пять лет, однако однажды примат стал требовать самку
26 июля 2024, 08:00, ИА Амител
Новосибирский бизнесмен, сдавший гиббона в зоопарк, рассказал о тяжести разлуки. Он пять лет жил с приматом, однако с ним пришлось расстаться: гиббон стал половозрелым и настойчиво просил самку. Смогла ли обезьяна забыть человека, а человек ее? Рассказал "КП-Новосибирск".
Пять лет назад тропического зверя по имени Билли завели знакомые 35-летнего бизнесмена Дмитрия. Они взяли его из питомника, однако однажды признались, что не справляются с ним. А вот маленькая обезьяна полюбила мужчину. И тогда он решил попробовать.
Сам Дмитрий владеет фирмой по ремонту квартир. Опыт пригодился: парень сделал для гиббона отдельную комнату с искусственными лианами. Билли ежедневно кормили детским питанием и покупали лакомства. Чтобы не тяготился жизни в тесной квартире, водили на прогулки – в памперсе, во избежание казусов. В отпуск он брал его с собой. Однако со временем ситуацию разрушил пубертат у примата.
"Зимой Билли начал петь песни. Пел долго, протяжно, громко. А это – признак половозрелости. Так он приманивал самку. Жить в квартире стало сложно, соседи ведь за стеной. Мы перебрались на дачу, я сделал для Билли небольшое утепленное жилище", – рассказал предприниматель.
Соседи по даче восприняли Билли спокойно, однако со временем, узнав о его истинных намерениях, стали рекомендовать его кастрировать. Дмитрий же такие предложения отвергал, но понимал, что расстаться с ним придется. Так гиббон переехал в барнаульский зоопарк.
Для гостя приготовили просторный вольер, обдумали меню. И Билли переехал. Очень больно далась эта разлука. Переживая за питомца, Дмитрий попросил поснимать Билли на смартфон – чтобы глянуть, как тот обустроился. А когда глянул – чуть сердце не разорвалось.
"Я вижу, что на видео он высматривает кого-то вдалеке среди толпы… Я понимаю, что он меня ищет… и не находит. Очень скучаю, очень его люблю. Тяжелое чувство. Я не представлял, что может быть так сложно… И Билли, наверное, тяжело. Зато у него теперь есть шанс завести свою семью", – рассказал Дмитрий.
Спустя неделю бизнесмен приехал к другу. Однако Билли не узнал мужчину – лишь немного поиграл с ним. Сейчас Дмитрий считает, что некогда его гиббон сможет стать обычной обезьяной и завести семью.
08:57:45 26-07-2024
Ну и заменил бы ему самку, тем более что обезьяна полюбила мужчину. Красивая сказка, от таких сказочников город полон бездомных собак и кошек, с той лишь разницей что их в зоопарк не сдашь.
09:40:47 26-07-2024
Обезьяна полюбила мужчину-у них что то было? 😆
11:28:55 26-07-2024
Иван (09:40:47 26-07-2024) Обезьяна полюбила мужчину-у них что то было? 😆 ... А нефиг было обезьяне поэзию Серебряного века при свечах читать и угощать игристым полусладким...
11:23:16 26-07-2024
грустная история, конечно, но хорошо что так закончилась!
Билли привыкнет к новому месту, найдет свою половинку, будут жить в любви и заботе и нарожают мелких гиббончиков, а вот гражданину из Н-ска, нужно было думать головой, прежде чем заводить обезьяну дома.
11:49:01 26-07-2024
Анекдот советских времен. "Встретились два бывалых охотника в баре. Первый говорит, я тут недавно медведицу завалил. Второй спрашивает, каким калибром сколько патронов? Первый отвечает, да как обычно. Цветы, ласки, шампанское")))
13:05:35 26-07-2024
А вот недавно случай был.Кошка почти трое суток бежала к своей хозяйке из Камня в Барнаул.Это почти 200 км.Подошла к двери,замяукала,её впустили,она двое суток в лежку отходила.Спервоначалу даже помыть себя безвольно дала.Обычно это дикий зверь с когтями,никогда без глубоких царапин не обходились,хоть и в верхонках )
16:32:20 26-07-2024
Гость (13:05:35 26-07-2024) А вот недавно случай был.Кошка почти трое суток бежала к сво... Трое суток из Камня до Барнаула кошка бежала? Не может быть так быстро... Врешь ты...
16:26:51 26-07-2024
Были в зоопарке, видели этого красавца. Абсолютно счастливый товарищ, скачет по канатам, фруктами стол завален. Нам показалось, что он влюблён в девушку-сотрудницу. Как только её слышит, мчит к ней. Провожает и встречает её. Так что, хозяин, всё у него хорошо. Он, может, и не тебя в толпе искал, а того, кто согласился принять бедолагу у того, кто его бросил) . Грустно, видите ли хозяину. Тысячу раз всегда подумать нужно, прежде, чем животных заводить.
13:46:55 27-07-2024
Облили добрые люди мужика грязью и довольные, матюгнуться да нельзя, ума меньше чем у обезьяны...