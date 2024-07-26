Билли жил с предпринимателем пять лет, однако однажды примат стал требовать самку

26 июля 2024, 08:00, ИА Амител

Дмитрий с Билли / Фото: "КП-Новосибирск"

Новосибирский бизнесмен, сдавший гиббона в зоопарк, рассказал о тяжести разлуки. Он пять лет жил с приматом, однако с ним пришлось расстаться: гиббон стал половозрелым и настойчиво просил самку. Смогла ли обезьяна забыть человека, а человек ее? Рассказал "КП-Новосибирск".

Пять лет назад тропического зверя по имени Билли завели знакомые 35-летнего бизнесмена Дмитрия. Они взяли его из питомника, однако однажды признались, что не справляются с ним. А вот маленькая обезьяна полюбила мужчину. И тогда он решил попробовать.

Сам Дмитрий владеет фирмой по ремонту квартир. Опыт пригодился: парень сделал для гиббона отдельную комнату с искусственными лианами. Билли ежедневно кормили детским питанием и покупали лакомства. Чтобы не тяготился жизни в тесной квартире, водили на прогулки – в памперсе, во избежание казусов. В отпуск он брал его с собой. Однако со временем ситуацию разрушил пубертат у примата.

"Зимой Билли начал петь песни. Пел долго, протяжно, громко. А это – признак половозрелости. Так он приманивал самку. Жить в квартире стало сложно, соседи ведь за стеной. Мы перебрались на дачу, я сделал для Билли небольшое утепленное жилище", – рассказал предприниматель.

Соседи по даче восприняли Билли спокойно, однако со временем, узнав о его истинных намерениях, стали рекомендовать его кастрировать. Дмитрий же такие предложения отвергал, но понимал, что расстаться с ним придется. Так гиббон переехал в барнаульский зоопарк.

Для гостя приготовили просторный вольер, обдумали меню. И Билли переехал. Очень больно далась эта разлука. Переживая за питомца, Дмитрий попросил поснимать Билли на смартфон – чтобы глянуть, как тот обустроился. А когда глянул – чуть сердце не разорвалось.

"Я вижу, что на видео он высматривает кого-то вдалеке среди толпы… Я понимаю, что он меня ищет… и не находит. Очень скучаю, очень его люблю. Тяжелое чувство. Я не представлял, что может быть так сложно… И Билли, наверное, тяжело. Зато у него теперь есть шанс завести свою семью", – рассказал Дмитрий.

Спустя неделю бизнесмен приехал к другу. Однако Билли не узнал мужчину – лишь немного поиграл с ним. Сейчас Дмитрий считает, что некогда его гиббон сможет стать обычной обезьяной и завести семью.