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Новостройка появится на месте частных домов в центре Барнаула

Пока застройщик не может выкупить смежные участки, на которых планирует расположить двор

02 октября 2023, 09:18, ИА Амител

Фото: pxhere.com
Фото: pxhere.com

На пересечении переулка Ядринцева и улицы Шевченко в Барнауле продолжат расти новостройки. Об этом сообщает "Толк".

Архитектор Владимир Золотов показал проект нового здания на градостроительном совете, реализует его строительная компания "Авангард".

Сейчас идет процесс подготовки, сносятся частные дома, но при этом смежные участки еще не выкуплены. На их месте планируют построить придомовую территорию. 

Сам проект представляет собой 16-ти этажное здание с двухуровневой подземной парковкой и квартирами, в которых смогут жить 333 человека.

Барнаул недвижимость

Комментарии 9

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Гость

09:51:21 02-10-2023

наверное цену предлагает не адекватную?

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Гость

11:24:20 02-10-2023

А может неадекватно много хотят за свои халупки ждущие миллионов?

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Юрий.

11:36:05 02-10-2023

И на горе тоже сносить собрались многое всю жизнь строили и когда к пятидесяти годам всё готово живи и радуйся всех хотят загнать в человейники,разве это справедливо?

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Гость

11:41:21 02-10-2023

И получится в итоге то же самое, что получилось на находящейся неподалеку Молодежной, 111. Соседний участок до конца не был выкуплен, дом построен, сдан. И теперь вход в подъезд завален соседским мусором и в паре метров что то строит... Может хватит уже таких точечных застроек...

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Гостья

15:09:10 02-10-2023

Гость (11:24:20 02-10-2023) А может неадекватно много хотят за свои халупки ждущие милли... Живёшь в человейнике,вот и радуйся жизни. А мы всю жизнь вкладывали деньги в дом,в благоустройство, в землю. А тут пришли копейки предложили,а жизнь кто вернёт? Ты в курсе сколько стоит куб доски? Подвести газ к дому,сколько котел стоит?

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гость

16:00:33 02-10-2023

Гостья (15:09:10 02-10-2023) Живёшь в человейнике,вот и радуйся жизни. А мы всю жизнь вкл... Газ в домах на пересечении Шевченко и Крупской? Откуда он там?

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Гость

20:25:20 03-10-2023

гость (16:00:33 02-10-2023) Газ в домах на пересечении Шевченко и Крупской? Откуда он та... В каком месте Шевченко и Крупской пересекаются?

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Арти

15:48:51 02-10-2023

Гость (11:24:20 02-10-2023) А может неадекватно много хотят за свои халупки ждущие милли... Причём тут халупки? Земля всегда была в цене особенно в центре, цена за сотку от 2,5 млн это справедливо, люди родились и выросли в этих домах, счего ради им продавать за копейки и переезжать на окраину

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Гость

16:13:46 03-10-2023

Арти (15:48:51 02-10-2023) Причём тут халупки? Земля всегда была в цене особенно в цент... Жителям ипотечной окраины это не объяснить.

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