Новостройка появится на месте частных домов в центре Барнаула

Пока застройщик не может выкупить смежные участки, на которых планирует расположить двор

02 октября 2023, 09:18, ИА Амител

Фото: pxhere.com

На пересечении переулка Ядринцева и улицы Шевченко в Барнауле продолжат расти новостройки. Об этом сообщает "Толк".

Архитектор Владимир Золотов показал проект нового здания на градостроительном совете, реализует его строительная компания "Авангард".

Сейчас идет процесс подготовки, сносятся частные дома, но при этом смежные участки еще не выкуплены. На их месте планируют построить придомовую территорию.

Сам проект представляет собой 16-ти этажное здание с двухуровневой подземной парковкой и квартирами, в которых смогут жить 333 человека.