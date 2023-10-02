Новостройка появится на месте частных домов в центре Барнаула
Пока застройщик не может выкупить смежные участки, на которых планирует расположить двор
02 октября 2023, 09:18, ИА Амител
Фото: pxhere.com
На пересечении переулка Ядринцева и улицы Шевченко в Барнауле продолжат расти новостройки. Об этом сообщает "Толк".
Архитектор Владимир Золотов показал проект нового здания на градостроительном совете, реализует его строительная компания "Авангард".
Сейчас идет процесс подготовки, сносятся частные дома, но при этом смежные участки еще не выкуплены. На их месте планируют построить придомовую территорию.
Сам проект представляет собой 16-ти этажное здание с двухуровневой подземной парковкой и квартирами, в которых смогут жить 333 человека.
09:51:21 02-10-2023
наверное цену предлагает не адекватную?
11:24:20 02-10-2023
А может неадекватно много хотят за свои халупки ждущие миллионов?
11:36:05 02-10-2023
И на горе тоже сносить собрались многое всю жизнь строили и когда к пятидесяти годам всё готово живи и радуйся всех хотят загнать в человейники,разве это справедливо?
11:41:21 02-10-2023
И получится в итоге то же самое, что получилось на находящейся неподалеку Молодежной, 111. Соседний участок до конца не был выкуплен, дом построен, сдан. И теперь вход в подъезд завален соседским мусором и в паре метров что то строит... Может хватит уже таких точечных застроек...
15:09:10 02-10-2023
Гость (11:24:20 02-10-2023) А может неадекватно много хотят за свои халупки ждущие милли... Живёшь в человейнике,вот и радуйся жизни. А мы всю жизнь вкладывали деньги в дом,в благоустройство, в землю. А тут пришли копейки предложили,а жизнь кто вернёт? Ты в курсе сколько стоит куб доски? Подвести газ к дому,сколько котел стоит?
16:00:33 02-10-2023
Гостья (15:09:10 02-10-2023) Живёшь в человейнике,вот и радуйся жизни. А мы всю жизнь вкл... Газ в домах на пересечении Шевченко и Крупской? Откуда он там?
20:25:20 03-10-2023
гость (16:00:33 02-10-2023) Газ в домах на пересечении Шевченко и Крупской? Откуда он та... В каком месте Шевченко и Крупской пересекаются?
15:48:51 02-10-2023
Гость (11:24:20 02-10-2023) А может неадекватно много хотят за свои халупки ждущие милли... Причём тут халупки? Земля всегда была в цене особенно в центре, цена за сотку от 2,5 млн это справедливо, люди родились и выросли в этих домах, счего ради им продавать за копейки и переезжать на окраину
16:13:46 03-10-2023
Арти (15:48:51 02-10-2023) Причём тут халупки? Земля всегда была в цене особенно в цент... Жителям ипотечной окраины это не объяснить.