Здание построено в 1936 году и с тех пор его ни разу капитально не ремонтировали

02 октября 2023, 06:31, ИА Амител



















Проект реставрации поликлиники № 2 / Фото: Александр Деринг

Старое здание поликлиники № 2 на проспекте Калинина, 16, в ближайшие годы ждет реставрация. Проект работ уже подготовлен и сейчас проходит государственную экспертизу. Об этом amic.ru рассказал руководитель архитектурной мастерской "Классика" Александр Деринг. После реставрации здание станет больше – со двора пристроят дополнительный корпус. За счет этого в смену поликлиника сможет принимать гораздо больше пациентов.

"Наша мастерская разрабатывала проект реставрации и приспособления поликлиники. Мы возвращаем ей исторический первоначальный вид, расширяем ее и делаем удобной для функционирования уже по современным медицинским стандартам. Она будет соответствовать современным нормам, но иметь исторический шарм", – сообщил Александр Деринг.

Затронут работы и конструктив здания. Так, строители заменят деревянные перекрытия, которые находятся в аварийном состоянии, подвержены гниению и грибку, что недопустимо для медицинских учреждений. После перепланировки в поликлинике заработает гардероб, пункт охраны, регистратура и кол-центр.

Поликлиника № 2 в Барнауле / Фото: Екатерина Смолихина

Интересно, что проект реставрации, по словам Александра Деринга, выдан давно, почти год назад. Сейчас документацию рассматривает государственная экспертиза, а затем – историко-культурная. Только после этого может быть объявлен тендер по поиску подрядчика на работы.

"Очень много инстанций нужно пройти, долго медицинское задание на поликлинику согласовывалось в Минздраве. Сейчас объект находится на контроле в барнаульском Управлении единого стройзаказчика, и мы сейчас будем надеяться, что процесс сдвинется с мертвой точки", – отметил Александр Деринг.

Ответ на жалобы

Поликлиника № 2 – это часть инфраструктуры меланжевого комбината, куда также входили жилые дома, магазины, предприятия общественного питания. Сейчас 87-летнее историческое здание находится в аварийном состоянии, ведь с момента строительства поликлинику ни разу капитально не ремонтировали.

В конце сентября 2023 года барнаульцы пожаловались на критическое состояние объекта журналистке Ксении Собчак. Люди отметили, что обрушились ступеньки, нет пандуса и перил, а еще облуплен потолок и потрескались стены, но для надежности их заклеили скотчем.

После этого глава СК РФ Александр Бастрыкин потребовал проверить поликлинику. А спустя несколько дней ее посетил губернатор Алтайского края Виктор Томенко и поручил отремонтировать историческое здание.