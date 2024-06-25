Новую дорогу от улицы Эмилии Алексеевой построят в Барнауле

На эти цели власти города намерены выделить 8,2 млн рублей

25 июня 2024, 11:45, ИА Амител

Схема новой дороги / Фото: портал госзакупок

Власти Барнаула хотят построить автомобильную дорогу от ул. Эмилии Алексеевой до строений по адресам Панкратова, 60г и 60з. На это администрация готова выделить 8,2 млн рублей. Информация об этом есть на портале госзакупок.

Лот появился на сайте 21 июня, заявки можно будет подавать до 3 июля. Итоги аукциона подведут 5 июля.

Контракт будет действовать до полного исполнения сторонами своих обязательств по договору. Эти обязательства должны быть выполнены до 1 ноября 2024 года, а работы завершены до 1 октября 2024 года.

До 1 августа подрядчик должен подготовить территорию, до 30 сентября – сделать наружные сети и сооружения водоснабжения, водоотведения, тепло- и газоснабжения, а также закончить основные объекты строительства и капитального ремонта. С 1 августа по 1 октября компании-победителю предстоит благоустроить территорию.

Напомним, что сейчас продолжается строительство дороги на ул. 65 лет Победы, которая свяжет ул. Энтузиастов и Павловский тракт. Подрядчик "Сибинвест" начал работы по устройству нижнего слоя асфальтобетонного покрытия на участке ул. 65 лет Победы от ул. Сергея Семенова до 280-летия Барнаула. Строительство дороги ведется по нацпроекту "Безопасные качественные дороги". Стоимость работ – более 250 миллионов рублей. Закончить работы планируют к октябрю.