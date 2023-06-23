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Новую Lada Iskra планируют оснастить панорамной крышей

Предполагается, что премьера автомобиля состоится в конце 2024 года

23 июня 2023, 11:28, ИА Амител

Фото: pxhere.com
Фото: pxhere.com

Автомобиль Lada Iskra, которую концерн "АвтоВАЗ" планирует сделать заменой машинам серии Granta, получит панорамную крышу. Об этом сообщает "Автоброкер Клуб".

Премьера Iskra должна состояться в конце 2024 года, а начать продажи автомобиля собираются в 2025 году. 

Глава Минпромторга Денис Мантуров заявил о том, что Lada Iskra сделает большой шаг вперед по сравнению с предыдущими моделями.

В данный момент известно, что машина будет собрана на платформе CMF-B, разработанной Renault.

Транспорт

Комментарии 6

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1

11:35:03 23-06-2023

фото шины...... Из шин панорамная крыша будет?

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Гость

12:04:00 23-06-2023

Лучше не надо, протекать же будет 100%

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Гость

12:47:37 23-06-2023

Гость (12:04:00 23-06-2023) Лучше не надо, протекать же будет 100%... Если из шин, то не будет)

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бгг

13:30:42 23-06-2023

из Iskry разгорицца пламя

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Алекс

14:18:49 23-06-2023

А оно мне надо? Или бабло не за что взять?

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Гость

15:27:10 23-06-2023

Это чтоб и на верх посмотреть на перекрестке

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