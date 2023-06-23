Новую Lada Iskra планируют оснастить панорамной крышей
Предполагается, что премьера автомобиля состоится в конце 2024 года
23 июня 2023, 11:28, ИА Амител
Фото: pxhere.com
Автомобиль Lada Iskra, которую концерн "АвтоВАЗ" планирует сделать заменой машинам серии Granta, получит панорамную крышу. Об этом сообщает "Автоброкер Клуб".
Премьера Iskra должна состояться в конце 2024 года, а начать продажи автомобиля собираются в 2025 году.
Глава Минпромторга Денис Мантуров заявил о том, что Lada Iskra сделает большой шаг вперед по сравнению с предыдущими моделями.
В данный момент известно, что машина будет собрана на платформе CMF-B, разработанной Renault.
11:35:03 23-06-2023
фото шины...... Из шин панорамная крыша будет?
12:04:00 23-06-2023
Лучше не надо, протекать же будет 100%
12:47:37 23-06-2023
Гость (12:04:00 23-06-2023) Лучше не надо, протекать же будет 100%... Если из шин, то не будет)
13:30:42 23-06-2023
из Iskry разгорицца пламя
14:18:49 23-06-2023
А оно мне надо? Или бабло не за что взять?
15:27:10 23-06-2023
Это чтоб и на верх посмотреть на перекрестке