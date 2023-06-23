Новую Lada Iskra планируют оснастить панорамной крышей

Предполагается, что премьера автомобиля состоится в конце 2024 года

23 июня 2023, 11:28, ИА Амител

Фото: pxhere.com

Автомобиль Lada Iskra, которую концерн "АвтоВАЗ" планирует сделать заменой машинам серии Granta, получит панорамную крышу. Об этом сообщает "Автоброкер Клуб".

Премьера Iskra должна состояться в конце 2024 года, а начать продажи автомобиля собираются в 2025 году.

Глава Минпромторга Денис Мантуров заявил о том, что Lada Iskra сделает большой шаг вперед по сравнению с предыдущими моделями.

В данный момент известно, что машина будет собрана на платформе CMF-B, разработанной Renault.