Новую субсидию для оплаты коммунальных долгов предложили ввести в России

Выплату должны получать законопослушные граждане, попавшие в тяжёлую жизненную ситуацию

29 марта 2023, 12:27, ИА Амител

Деньги / Фото: amic.ru

Дополнительную субсидию на компенсацию накопившихся долгов по оплате жилищно-коммунальных услуг предложила ввести сенатор Светлана Разворотнева, пишет "Парламентская газета".

Разворотнева указала на проблему: сэкономить на оплате ЖКУ можно, используя одну из мер господдержки – жилищную субсидию, однако получить её нельзя, если есть задолженность по коммунальным платежам.

"Сенатор предложила выдавать нуждающимся единоразовую выплату, чтобы они могли уплатить долги за ЖКУ. И затем они смогут подавать документы на жилищную субсидию", – уточняет издание.

Выплату, согласно инициативе, должны получать законопослушные граждане, попавшие в тяжёлую жизненную ситуацию. Для этого правительству РФ придётся уточнить конкретные категории граждан и "уважительные причины".

Жилищная субсидия начисляется по совокупному семейному доходу – на неё можно претендовать, если, например, расходы на "коммуналку" превышают 22% от бюджета семьи. Компенсируются траты на оплату содержания жилого помещения, взноса на капремонт, газа, отопления, электроэнергии, водоснабжения, водоотведения, обращения с бытовыми отходами.