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Новую субсидию для оплаты коммунальных долгов предложили ввести в России

Выплату должны получать законопослушные граждане, попавшие в тяжёлую жизненную ситуацию

29 марта 2023, 12:27, ИА Амител

Деньги / Фото: amic.ru
Деньги / Фото: amic.ru

Дополнительную субсидию на компенсацию накопившихся долгов по оплате жилищно-коммунальных услуг предложила ввести сенатор Светлана Разворотнева, пишет "Парламентская газета".

Разворотнева указала на проблему: сэкономить на оплате ЖКУ можно, используя одну из мер господдержки – жилищную субсидию, однако получить её нельзя, если есть задолженность по коммунальным платежам.

"Сенатор предложила выдавать нуждающимся единоразовую выплату, чтобы они могли уплатить долги за ЖКУ. И затем они смогут подавать документы на жилищную субсидию", – уточняет издание.

Выплату, согласно инициативе, должны получать законопослушные граждане, попавшие в тяжёлую жизненную ситуацию. Для этого правительству РФ придётся уточнить конкретные категории граждан и "уважительные причины".

Жилищная субсидия начисляется по совокупному семейному доходу – на неё можно претендовать, если, например, расходы на "коммуналку" превышают 22% от бюджета семьи. Компенсируются траты на оплату содержания жилого помещения, взноса на капремонт, газа, отопления, электроэнергии, водоснабжения, водоотведения, обращения с бытовыми отходами.

Комментарии 4

  • А ничего что мы все попали в " трудную жизненную ситуацию" ?
    29 марта, Гость   Ответить
  • А не проще было бы, чем по мелочам платить людям, взять и повысить олигархату и другим толстосумам, в т.ч. думцам, совфедовцам, министрам НДФЛ до 20-25 %, тогда можно серьезно помочь работающим, но малооплачиваемым людям.Или как за рубежом принять закон об оплате работающего не менее, чем 10 долларов в час,как за рубежом, ну а у нас 800-900руб\час.Тогда никаких доплат не надо, кроме может быть за звания, присваиваемые Президентом. Работающий человек должен достойно получать.
    29 марта, Гость   Ответить
  • о мы все попали в " трудную жизненную - Да таха вы!! щас еще арестуют за обсуждение сами знаете чего! мы все должны быть благодарны, улыбаться и быть счастливы за наше мирное небо
    29 марта, Гость   Ответить
  • Вот на счёт минимальной часовой оплаты очень хорошая была бы инициатива!
    30 марта, Гость   Ответить
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