Новые автобусы получили алтайские школы

На них потратили почти 55 млн рубле

16 июля 2023, 07:30, ИА Амител

Фото: Минобрнауки Алтайского края

14 июля автопарк образовательных организаций Алтайского края пополнился 19 новыми автобусами, сообщили в региональном Минобрнауки.

15 ГАЗов и УАЗов выделило Министерство промышленности и торговли РФ. Еще четыре ПАЗа в конце 2022 года закупили за счет края.

"Всего из средств бюджетов всех уровней затрачено 54,9 млн рублей", – пояснили в ведомстве.

Отмечается, что три новых "УАЗа" уже получили школы-интернаты Бийска. Также автобусы передали 13 сельским районам и Барнаулу.