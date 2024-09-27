Новые дома, новые улицы. Как застраивается Павловский тракт в Барнауле

Фотопрогулка по новым улицам краевой столицы

27 сентября 2024, 08:15, ИА Амител

Новые кварталы Барнаула / Фото: amic.ru

Барнаул продолжает расти и развиваться. На Павловском тракте, за ТЦ "Арена", активно возводятся новые жилые кварталы. Современные дома с закрытыми дворами и видом на поля уже появились рядом с улицей Просторной. А на градсовете были одобрены проекты еще нескольких комплексов, в том числе и возле улицы Звездной. В планах застройщиков – не только жилые дома, но и социальные объекты: школы, детские сады.

Кстати, здесь уже появились улицы имени Михаила Евдокимова и Анатолия Мельникова. По ним и прогулялась наш фотокорреспондент.