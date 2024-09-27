Новые дома, новые улицы. Как застраивается Павловский тракт в Барнауле
Фотопрогулка по новым улицам краевой столицы
27 сентября 2024, 08:15, ИА Амител
Новые кварталы Барнаула / Фото: amic.ru
Барнаул продолжает расти и развиваться. На Павловском тракте, за ТЦ "Арена", активно возводятся новые жилые кварталы. Современные дома с закрытыми дворами и видом на поля уже появились рядом с улицей Просторной. А на градсовете были одобрены проекты еще нескольких комплексов, в том числе и возле улицы Звездной. В планах застройщиков – не только жилые дома, но и социальные объекты: школы, детские сады.
Кстати, здесь уже появились улицы имени Михаила Евдокимова и Анатолия Мельникова. По ним и прогулялась наш фотокорреспондент.
08:40:15 27-09-2024
деревья посадите вдоль дороги. там же дышать нечем.
08:41:26 27-09-2024
Как зарастает точнее сказать , Павловский тракт 307 корпус 1 #####! Красная линия и .... Кусты не ухоженного переломанного за пару ураганов клёна , спилить не разрешают , администрации индустриального района плевать. Сперва сотрудница связалась обещала что спилчт , но теперь и там молчок а время уже к зиме. Схавают. И так у них всегда. Позорище.
09:07:35 27-09-2024
Да, я ощутил как растет Барнаул за Ареной, пробки просто пипец стали.
09:12:23 27-09-2024
Новые районы прекрасны, широкие улицы, красивые дома, только положительные впечатления после долгого отсутствия.
12:34:22 29-09-2024
гость (09:12:23 27-09-2024) Новые районы прекрасны, широкие улицы, красивые дома, только... сметесь или у вас просто вкуса нет?
09:19:58 27-09-2024
Без школ, садов, поликлиник, транспортной доступности - какая блогадать, правда? Может лет через 15 начнут строить, но не факт. И вся эта радость по ценам не меньшим с развитыми районами.
09:27:11 27-09-2024
Дома на отшибе где-то, рядом ни школ, ни садов, гулять негде с ребятишками, еще эта пыльная трасса,
13:23:38 27-09-2024
Маша (09:27:11 27-09-2024) Дома на отшибе где-то, рядом ни школ, ни садов, гулять негде... У нас же такой замечательный показатель рождаемости что детей девать некуда.
07:50:22 30-09-2024
Гость (13:23:38 27-09-2024) У нас же такой замечательный показатель рождаемости что дете... Как будто бы условия создаются, аж с ног сбились, для рождаемости у нас в стране. Всё на словах только.
10:30:23 27-09-2024
Все эти стекловатные человейники из-за ужасающей скученности населения, лифтов, глухих непроветриваемых коридоров и совместной вентиляции, когда все туалетные и кухонные запахи делят все соседи, являются идеальными источниками постоянного перекрёстного инфицирования.
Для их обитателей это означает только одно - короткую жизнь и вырождение целых семейств.
Презираемые молодёжью пятиэтажки - хрущёвки и сталинки - в этом смысле намного экологичнее.
А их содержание и обслуживание намного дешевле.
10:36:35 27-09-2024
гость (10:30:23 27-09-2024) Все эти стекловатные человейники из-за ужасающей скученности... Опять ты... Твоя хрущевка - это истёкший срок эксплуатации здания, сквозная слышимость с первого по пятый этаж, эрзац кухни на 6 квадратах, совмещенный санузел минималистичного размера, пигмейские комнаты и коридоры. А еще сгнившие коммуникации как тепло- так и электрогенерации, канализации. Отсутствие во дворе парковочных мест, и наличие земляных погребов. Короче, самый что ни на есть колхоз в самом отвратительном виде.
11:38:28 27-09-2024
Гость (10:36:35 27-09-2024) Опять ты... Твоя хрущевка - это истёкший срок эксплуатации з... он просто хрущевку свою на потоке уже несколько лет продать не может
11:58:44 27-09-2024
Гость (10:36:35 27-09-2024) Опять ты... Твоя хрущевка - это истёкший срок эксплуатации з... Явно в хрущевке никогда не жил, раз такое говоришь.
Хрущевки кирпичные строились на 100 лет эксплуатации. Там стены почти в метр толщиной и в отличие от новостроек отличная звуко и теплоизоляция. Летом в них прохладно, зимой тепло. У тому же двор не заставлен обычно кучей машин. Очень неплохой вариант для молодой семьи. Кухня маленькая, ну это да. И зал проходной. В остальном вполне себе неплохое жилье.
12:25:00 27-09-2024
Гость (11:58:44 27-09-2024) Явно в хрущевке никогда не жил, раз такое говоришь. Хрущ... Сгнило все уже в твоём хруще. Как и одна ржавая горка во дворе.
12:43:46 27-09-2024
Гость (11:58:44 27-09-2024) Явно в хрущевке никогда не жил, раз такое говоришь. Хрущ... Ты видимо путаешь хрущевки и кирпичные дома? Хрущевки строились из бетонных панелей, для ускорения процесса постройки. Откуда там метровые стены?
12:56:34 27-09-2024
Гость (12:43:46 27-09-2024) Ты видимо путаешь хрущевки и кирпичные дома? Хрущевки строил... Хрущевки отличаются сериями,есть панельные,есть кирпичные. Если не разбираетесь, нечего и лезть.
14:25:39 27-09-2024
Гость (12:56:34 27-09-2024) Хрущевки отличаются сериями,есть панельные,есть кирпичные. Е... читаем:
"⏏Особенности кирпичных хрущёвок.
Толщина наружных стен в домах серии 1-447 достигала 40–50 сантиметров, высота потолков — 2,5 метра. У таких зданий в подвалах довольно высокие потолки, поэтому и первый этаж расположен выше, чем у панельных хрущёвок."
верю - при 80 см толщины кирпича окна смотрятся как бойницы, есть такое, это купеческие дома. Томск, Барнаул.
полметра в хрущевках видел.
но метр или около того - вы заливаете, осетра-то поурежте, ссср гражданку на века никогда не строил. нормально - да, строили. на века - только военным. видел трубу из нержавейки 40 см толщины, внутренним диаметром в 15 см. вот это я понимаю.
10:52:35 03-10-2024
Мусик (14:25:39 27-09-2024) читаем:"⏏Особенности кирпичных хрущёвок.Толщина нару... В моей хрущёвке один только подоконник внутри 80 см шириной, а потолок не 2,5 а 2,4м
16:43:08 27-09-2024
Гость (11:58:44 27-09-2024) Явно в хрущевке никогда не жил, раз такое говоришь. Хрущ... Матчасть покури взатяг: хрущевка - Конструктивная система: Каркасно-стеновая, Ж/б сборный каркас, стеновые панели; Конструктивная схема: Двухпролётная, Неполный внутренний каркас, несущие наружные продольные стены; Районы основного распространения: Бо́льшая часть СССР. Срок эксплуатации панельных «хрущёвок», построенных в 1955-1970 годах: 50 лет. Однако при своевременном капитальном ремонте его можно увеличить до 70. В хрущевках самая слабая звукоизоляции. Такие дома строили с использованием очень тонких крупноформатных панелей. Квадратура хрущевок: кухня - 5,6 метра кв. Общая площадь: 1-комнатная квартира — 28-33 кв. м, 2-х комнатная квартира — 38-46 кв. м, 3-х комнатная квартира — 48-58 кв. м. Вы это называете квартирой???????
12:38:52 29-09-2024
гость (10:30:23 27-09-2024) Все эти стекловатные человейники из-за ужасающей скученности... все так, кроме содержания и обслуживания. сталинки в этом отношении очень дорогие.
12:20:05 27-09-2024
Красота
плюса два: дешего и рядом есть ТЦ.
Из минусов на отшибе, в полях , рядом слив нечистот, воняет со стороны ТЭЦ какой то ядрной химозой, толком нет о т, даже заехать выехать в новый квартал проблемма - пробка на просторной, школа/садик где то "рядом",
Пешеходный Переход в проекте
15:29:08 27-09-2024
Гость (12:20:05 27-09-2024) Красотаплюса два: дешего и рядом есть ТЦ.Из минусов ... Не ТЭЦ воняет, а теплица.
15:37:07 27-09-2024
Креозотом постоянно несет по ночам со стороны ТЭЦ. Очевидно сбрасывают. Это тяжелый яд. Никто не хочет разобраться с виновником.
11:18:41 30-09-2024
Градостроительная политика в городе оставляет желать лучшего. Жилая застройка происходит по морально устаревшим проектам и концепции спальных микрорайонов. Система общественного транспорта агонизирует. Усилия властей и застройщиков направлены лишь на то чтобы выжать максимальный профит здесь и сейчас, а каким грузом всё это "великолепие" потом ляжет на бюджет города на десятилетия, сегодня никто не думает.
13:54:18 01-10-2024
"А вы, друзья, как ни садитесь, всë в музыканты не годитесь... " Как бы там Павлик ни застраивался - всë равно это дремучая окраина на отшибе города.