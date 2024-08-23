"Новые люди" организовали велоквест в честь Дня Государственного флага России

Лучшие участники велоквеста получили призы от регионального отделения партии

23 августа 2024, 13:24, ИА Амител

Велоквест в Барнауле / Фото: партия "Новые люди"

В Барнауле прошел велоквест, приуроченный ко Дню Государственного флага России. Участники преодолели 20 км по дорогам краевой столицы, выполняя тематические задания в формате квест-игры. Организатором мероприятия стала партия "Новые люди".

Стартовой точкой велоквеста стал кинотеатр "Мир", далее участники посетили несколько городских локаций: ТРЦ Пионер, Парк "Юбилейный", "Аллея Любви", ДК "Сибэнергомаш" и другие. На каждой станции любителей активного отдыха ждали задания, связанные с историей России и её символов. Конечной точкой маршрута стала площадь перед ТЦ "Россия". Здесь партийцы организовали настоящий праздник: аквагрим и аниматоры для детей, настольные игры, викторины, сладкая вата, мольберты для рисования.

Лучшие участники велоквеста получили призы от регионального отделения партии: портативную технику, подарочные наборы от компании "Фаберлик" и брендированную одежду. Поздравил победителей депутат Барнаульской Думы Никита Федюнин.

"От лица партии "Новые люди" поздравляем всех барнаульцев с Днем Государственного флага! Сегодня патриотизм и идея единства общества крайне важны. Мы с вами живем в эпоху кардинальных перемен, и каждый может внести свой вклад в создание России будущего. Участники велоквеста продемонстрировали высокий уровень знания родной истории, отлично справились с заданиями. Считаю, что формат совмещения ЗОЖ и исторического квеста отлично сработал", — сказал депутат.

Участники мероприятия поблагодарили партию за организацию полезного отдыха.