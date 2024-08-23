"Новые люди" организовали велоквест в честь Дня Государственного флага России
Лучшие участники велоквеста получили призы от регионального отделения партии
23 августа 2024, 13:24, ИА Амител
В Барнауле прошел велоквест, приуроченный ко Дню Государственного флага России. Участники преодолели 20 км по дорогам краевой столицы, выполняя тематические задания в формате квест-игры. Организатором мероприятия стала партия "Новые люди".
Стартовой точкой велоквеста стал кинотеатр "Мир", далее участники посетили несколько городских локаций: ТРЦ Пионер, Парк "Юбилейный", "Аллея Любви", ДК "Сибэнергомаш" и другие. На каждой станции любителей активного отдыха ждали задания, связанные с историей России и её символов. Конечной точкой маршрута стала площадь перед ТЦ "Россия". Здесь партийцы организовали настоящий праздник: аквагрим и аниматоры для детей, настольные игры, викторины, сладкая вата, мольберты для рисования.
Лучшие участники велоквеста получили призы от регионального отделения партии: портативную технику, подарочные наборы от компании "Фаберлик" и брендированную одежду. Поздравил победителей депутат Барнаульской Думы Никита Федюнин.
"От лица партии "Новые люди" поздравляем всех барнаульцев с Днем Государственного флага! Сегодня патриотизм и идея единства общества крайне важны. Мы с вами живем в эпоху кардинальных перемен, и каждый может внести свой вклад в создание России будущего. Участники велоквеста продемонстрировали высокий уровень знания родной истории, отлично справились с заданиями. Считаю, что формат совмещения ЗОЖ и исторического квеста отлично сработал", — сказал депутат.
Участники мероприятия поблагодарили партию за организацию полезного отдыха.
"Хочется выразить огромную благодарность всем причастным к организации сегодняшнего мероприятия! Мы с сыном получили массу положительных эмоций. Первый раз принимали участие в велоквесте и даже заняли призовые места. За подарки — отдельное спасибо", — поделилась впечатлениями участница велоквеста Светлана.
13:27:21 23-08-2024
ангел - симпатичная.
13:46:14 23-08-2024
Нигде ничего не слышал об этом. Похоже, для самих себя междусобойчик организовали. Да и на фото тьма народу.
14:06:52 23-08-2024
Песня есть у Сплина...Люди так любят делать новых людей...Но тут ничего нового...Ребрендинг молодежного крыла ЕдРа...
14:38:12 23-08-2024
куча тунеядцев
17:05:47 23-08-2024
Гость (14:38:12 23-08-2024) куча тунеядцев... Ну так попробуй проехать 20 км на велике, посмотрим кто тут тунеядец. Это явно сложнее, чем лежать вечером дома перед телевизором. А тут люди занимаются спортом и о родном флаге больше узнают.