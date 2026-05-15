"Новые люди" предлагают усилить защиту от клещей в Алтайском крае

За неделю в крае от клещей пострадали более 730 человек

15 мая 2026, 19:43, ИА Амител

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За прошедшую неделю в Алтайском крае от клещей пострадал 731 человек, сообщают в управлении Роспотребнадзора. Из них у 50 человек, включая семерых детей, есть подозрение на сибирский клещевой тиф.

Исследования снятых с жителей насекомых показали, что 18,9% паразитов были заражены возбудителем иксодового клещевого боррелиоза, а еще 6,8% — вирусом клещевого энцефалита.

В Алтайском крае риск укуса клещей особенно высок. Регион входит в список эндемичных территорий по клещевому энцефалиту. Особенно стоит соблюдать осторожность в лесных и природных зонах, где вероятность контакта с зараженными клещами выше.

«Сегодня жители региона могут столкнуться с клещами даже во время обычного отдыха на свежем воздухе. Поэтому меры профилактики должны быть простыми и доступными для всех. "Новые люди" прорабатывают эту проблему на разных уровнях: мы уже обратились к главам городов по поводу обработки территорий, а также запустили петицию в поддержку бесплатной вакцинации для всех жителей региона», — отметил депутат Барнаульской городской Думы от партии "Новые люди" Никита Федюнин.

Ранее партия "Новые люди" уже предлагала расширить программу профилактики и обеспечить бесплатную вакцинацию от клещевого энцефалита в Алтайском крае для всех, кто находится в зоне риска, в первую очередь — для пожилых и малоимущих граждан. Инициатива также была представлена на заседании Барнаульской городской Думы в апреле.

По мнению представителей партии, инициатива поможет сократить количество тяжелых заболеваний и усилить защиту населения.