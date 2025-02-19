"Новые люди" требуют перераспределить бюджет в пользу "социалки" после СВО

Фракция призывает к новой социальной политике: повышению зарплат учителей и врачей, поддержке молодых семей и развитию науки

19 февраля 2025, 12:00, ИА Амител

"Новые люди" / Фото: пресс-служба партии

Лидер фракции "Новые люди" в Госдуме Алексей Нечаев предложил перераспределить бюджетные средства на здравоохранение и образование сразу после окончания специальной военной операции. Он подчеркнул, что стране необходима новая социальная политика, особенно в условиях обсуждений о возможном мире.

"За время СВО люди увидели, что у России есть деньги. И люди не понимают, сколько можно на них экономить. Нам победы нужны не только на фронте, но и в медицине, образовании, в ЖКХ. В это и нужно будет вкладывать освободившиеся деньги", – заявил Алексей Нечаев.

И добавил, что нужно повышать зарплаты учителям и врачам, поддерживать молодые семьи в вопросах жилья, развивать науку и современные технологии.

Алексей Нечаев / Фото: пресс-служба партии "Новые люди"

Чтобы гарантировать целевое использование средств после завершения СВО, партия предлагает создать независимое Агентство эффективности. С такой инициативой выступил вице-спикер Госдумы от "Новых людей" Владислав Даванков.

"Значительная часть бюджета уходит на содержание армии чиновников. Меньше становится врачей и учителей. Всё оптимизируют. И только количество чиновников в стране растёт с каждым годом. Это тупиковая политика, которую нужно пересматривать", – отметил Владислав Даванков.

По его мнению, сегодня треть чиновников можно заменить искусственным интеллектом, а сэкономленные средства направить на "социалку".

Кроме того, партия предлагает пересмотреть требования к чиновникам, которые сохранят свои должности. В частности, ввести персональную ответственность за выполнение задач по своему направлению. Например, тем, кто отвечает за ЖКХ, следует лично присутствовать на местах аварий до их полного устранения. Об этом заявила депутат Госдумы от "Новых людей" Сардана Авксентьева.

"Зимой аварий в сфере ЖКХ особенно много. И чтобы они устранялись быстрее, чиновникам нужен новый тип мотивации. Сейчас у нас во многих регионах работает схема, когда чиновник приехал на место прорыва трубы, быстренько отчитался журналистам, что работа ведется. И уехал обратно в теплый кабинет. А люди остались мерзнуть", – считает Сардана Авксентьева.

Еще одна инициатива партии – уравнять требования к качеству питания для учащихся школ и чиновников. По словам Сарданы Авксентьевой, депутаты и госслужащие получают сбалансированное и качественное питание, в школьных столовых часто жалуются на просроченные продукты, невкусную еду и скромный выбор.

Чиновники вроде как регулярно посещают школьные столовые, пробуют еду и восхищаются ее качеством. Однако во многих регионах дети такого восторга не разделяют, подчеркивает депутат. Одна из причин – разные поставщики: для школьных столовых их выбирают по принципу минимальной цены, а для питания чиновников – исходя из высокого качества. Было бы справедливо установить единые требования для всех, уверена Сардана Авксентьева.

Как ранее сообщал amic.ru, в начале года "Новые люди" выступили с предложением по защите банковских вкладов от заморозки и введении денежных премий за содействие в поимке телефонных мошенников. Также в партии заявили, что активное внедрение искусственного интеллекта позволит сократить число чиновников без потери качества работы и управляемости.