Жители Алтая вышли на митинг против золотодобычи в Солонешенском районе

В мероприятии приняли участие около 250 человек, в том числе депутаты и активисты

16 декабря 2024, 12:00, ИА Амител

15 декабря жители Алтайского края вышли на акцию протеста против работы золотодобытчиков на территории Солонешенского района. Как сообщает "Банкфакс", участники митинга записали обращение к президенту РФ Владимиру Путину с просьбой вмешаться в происходящее.

Мероприятие, в котором приняли участие около 250 человек, прошло на центральной площади села Солонешного. Активисты заявили, что не собираются искать компромиссы с ООО "Артель "Солнечная", которое добывает золото в районе.

"С кем договариваться? С артелью, уставный капитал которой 10 тысяч и вся техника арендованная?" – отметила председатель районного совета народных депутатов Татьяна Тропина.

Она также напомнила о печальном опыте взаимодействия с компанией "Ануй". Местные жители считают, что работы, проведенные организацией рядом с селом Топольным после золотодобычи, даже с натяжкой нельзя назвать рекультивацией. Они утверждают, что у "Солнечной" и у "Ануя" одни бенефициары, а доверия к руководству нет ни у депутатов, ни у районной администрации.

Жители Солонешного также говорили о том, что сегодня речь идет о добыче всего нескольких десятков килограммов золота, "размазанных" по огромному участку, и выразили уверенность, что драгоценный металл не является главным богатством района. Они считают, что больше доходов принесет туризм, который нельзя будет развивать при идущей рядом золотодобыче.

В мероприятии принял участие и фермер Джастас Уолкер, также известный как "веселый молочник". Он вспомнил, что сталкивался с подобной проблемой в Богучанском районе Красноярского края – там легально вырубали лес.

"Вырубили сотни гектаров тайги, которые уже не восстановятся. Мы тогда ничего не смогли сделать. И я не хочу увидеть здесь повторение того же экологического террора, но в другом виде. Мы должны четко сказать нет. Это наша земля, и мы должны бороться за нее", – заявил Уолкер.

Также о несовместимости развития сельского хозяйства и туризма с добычей золота высказались активисты из соседних предгорных районов Алтая. Татьяна Чефенева из Смоленского района заявила, что горожан трудно увлечь сельским туризмом, а потому эти территории – "не про деньги, они про жизнь".

Напомним, что в сентябре компания "Артель Солнечная" приступила к подготовительным работам по разработке месторождения на реке Солонешной. Компания выступает держателем лицензии на участок недр "Россыпь реки Ануй с притоками река Щепета и река Солонешная" общей протяженностью около 50 километров. Местные жители выступают категорически против – они переживают за природу и экологические последствия золотодобычи.

Ранее местные жители попросили губернатора Алтайского края Виктора Томенко разобраться в ситуации. В своем видеообращении на прямую линию с главой региона люди отметили, что старатели оставляют после себя многомиллионный ущерб и озера с гниющей водой.

В резолюции по итогам митинга участники акции потребовали от чиновников на время всех разбирательств приостановить деятельность золотодобывающих компаний. Также они призвали аннулировать все выданные лицензии на добычу драгметалла в Солонешенском, Алтайском и Чарышском районах.