Новые правила содержания питомцев в Алтайском крае: какие они и как будут работать?
В Алтайском крае утвердили правила содержания и выгула домашних животных. Теперь питомцев можно кормить далеко не везде, а к прогулке обязательно нужно тщательно готовиться
03 мая 2023, 13:29, ИА Амител
Постановлением от 28 апреля губернатор Алтайского края Виктор Томенко утвердил новые требования к содержанию питомцев и их выгулу в регионе.
Что за ограничения теперь должны соблюдать хозяева домашних животных – читайте на amic.ru.
Где теперь нельзя кормить и содержать домашних животных?
Теперь жителям Алтайского края нельзя содержать и кормить домашних животных в нежилых помещениях многоквартирных домов. Так что никакого корма в лифтах, коридорах, подвалах, на чердаках, лестницах, подземных парковках, детских и спортивных площадках. Строго запрещено!
А как питомцев должны содержать организации и предприятия?
Согласно подписанному постановлению Томенко от 28 апреля, организации и учреждения могут держать питомцев только в специально оборудованных помещениях и местах.
Поэтому посадить питбуля рядом с собой на стул в кабинете и оставить его там на ПМЖ не получится. А на предприятиях и заводах они не должны свободно перемещаться по территории и находиться на производстве. Безопасность граждан – прежде всего.
И ещё одна важная деталь – содержание животных регулируется не только постановлением Виктора Томенко и федеральным законодательством, но и внутренними уставами. К примеру, на территориях садоводств, домов отдыха, санаториев, турбаз и спортивных лагерей. Там могут быть свои дополнительные правила.
И, несомненно, в любом случае владельцы должны пресекать агрессию своих питомцев. Всегда и при любых обстоятельствах.
С этого места подробнее. Как же пресечь агрессию своего питомца?
Любыми гуманными способами – например, если это собака, то можно слегка дёрнуть её за поводок и дать команду "Фу!" Но лучше всего, если питомец изначально приучен к спокойствию и чётко знает, что проявлять агрессию запрещено. Без воспитания никуда.
Животное не должно вредить здоровью и имуществу людей, в том числе юридических лиц. Ни в коем случае.
Если у вас собака (за исключением карликовых пород) и вы живёте с ней в частном доме, то необходимо повесить на входе во двор предупреждающую табличку. Обычно на ней написано: "Осторожно, злая собака!" Но это не отменяет того, что за поведением собаки нужно следить. Животному табличка не помешает наброситься или напугать человека.
Помните: питомец не должен самовольно выходить за пределы квартиры, дома, участка – в общем, места, где его содержат. Гулять без хозяина нельзя.
Ну а как же выгуливать собаку, чтобы не нарваться на штрафы?
Почти всем собакам обязательно нужен поводок, длину которого можно контролировать. Но есть и исключения – карликовые породы и щенки до трёх месяцев. Они считаются безобидными.
Также не забывайте о намордниках.
Любой ли собаке нужен намордник?
Нет, не любой. Карликовым собакам намордник необязателен. А вот крупным и потенциально опасным породам – обязателен.
Напомним, к потенциально опасным относят волкособов, северокавказцев, амбульдогов, бэндогов, питбульмастифов и некоторые другие породы. Полный их список можно посмотреть по ссылке.
А где-то можно выгуливать питомца и без поводка, и без намордника?
За чем ещё следить при выгуле собаки?
А в магазин с собакой можно?
Можно хоть в магазин, хоть в кафе. Но только если на входе нет таблички "с животными запрещено". А иначе нельзя.
Однако на собак-поводырей это правило не распространяется. С ними можно в любые общественные места.
13:53:28 03-05-2023
Новые правила содержания питомцев в Алтайском крае: какие они и как будут работать? Коротко, Никак!
14:37:40 03-05-2023
Грозят штрафы от кого? Кому звонить-то и кто будет следить за этим. Милиция на огнестрел то не едет, а тут выгул собак.
14:51:51 03-05-2023
Ст. 71 регионального закона исключена еще в 2019 году. В настоящее время никакой ответственности не предусмотрено законом. Зачем писать неправду?
15:25:36 03-05-2023
Нужно ввести запрет на содержание животных в многоквартирных домах... вони и шума от них много.
16:20:58 03-05-2023
а кто будет проверять таблички на воротах в частных домах? почему до сих пор не появилась фирма которая скажет - заказ только у нас - и написанное от руки "во дворе злая собака" не проканает - золотое дно.. пойду запатентую
18:34:11 03-05-2023
томенко издал указ, чтобы собаки не портили "элементы благоустройства", а когда он издаст указ, чтобы дебильные водятлы не парковали свои ведра на газона и не портили их?
13:47:11 04-05-2023
А как на счет кормления бездомных возле дома??? Почему это не запретили??? Из-за этого и куча беддомных собак возле дома, выйти страшно.