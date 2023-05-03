Согласно подписанному постановлению Томенко от 28 апреля, организации и учреждения могут держать питомцев только в специально оборудованных помещениях и местах.

Поэтому посадить питбуля рядом с собой на стул в кабинете и оставить его там на ПМЖ не получится. А на предприятиях и заводах они не должны свободно перемещаться по территории и находиться на производстве. Безопасность граждан – прежде всего.

И ещё одна важная деталь – содержание животных регулируется не только постановлением Виктора Томенко и федеральным законодательством, но и внутренними уставами. К примеру, на территориях садоводств, домов отдыха, санаториев, турбаз и спортивных лагерей. Там могут быть свои дополнительные правила.

И, несомненно, в любом случае владельцы должны пресекать агрессию своих питомцев. Всегда и при любых обстоятельствах.