Потенциально опасные породы собак нельзя выгуливать без намордника, но штрафы за это пока не предусмотрены

23 марта 2023, 13:02, ИА Амител

Фото: unsplash.com

Российские депутаты предлагают ввести штрафы за выгул потенциально опасных собак без намордника и поводка. Мера может затронуть более десяти пород и их метисов, но в ближайшее время перечень планируют расширить.

Почему за несоблюдение требований хотят наказывать, какие породы считают опасными и как на Алтае хотят ужесточить правила содержания питомцев – в материале amic.ru.

1 Правда ли, что собака загрызла жительницу Барнаула? Да, правда. Известного барнаульского андролога, уролога Ярославу Яковец загрызла собственная собака. Трагедия произошла на ул. Боровой вечером 6 января, писал amic.ru. Утверждалось, что хозяйка приехала покормить питомцев. На неё набросились две собаки. Одна из них, алабай, повредила аорту Яковец. Также были множественные укусы. Прибывшие на место медики пытались спасти врача. Но она умерла во время реанимационных действий. В пресс-службе СУ СК по Алтайскому краю тогда уточнили, что собаку нейтрализовали.

2 Почему выгул собак без намордника хотят запретить в России? В Заксобрании Санкт-Петербурга обнаружили пробел в федеральном законодательстве: запрещено выгуливать потенциально опасных собак без намордника и поводка, но наказание за это не предусмотрено. По местному законодательству установлена ответственность. Но исполнять её не могут, поскольку полиция как федеральная структура не вправе вмешиваться. При этом возможности сотрудников районных администраций в таких случаях ограничены. Глава городского парламента Александр Бельский одобряет инициативу. Он считает, что следует внести изменения в КоАП. "Человек должен нести ответственность за животное, которое он приручил. Тем более если это крупная и потенциально агрессивная собака. В этом случае вариантов не может быть – среди людей она может появляться только с хозяином и только в наморднике", – уверен Бельский.

3 А как будут наказывать за выгул собак без намордника? За выгул потенциально опасных собак депутаты предлагают штрафовать граждан на 1-1,5 тыс. рублей, должностных лиц – на 5-15 тыс. рублей, а юридических – на 15-30 тыс. рублей.

4 Каких собак нельзя выгуливать без намордника? В ст. 13 Федерального закона "Об ответственном обращении с животными..." указано, что запрещено выгуливать без намордника и поводка потенциально опасных собак. Исключение – когда животное находится на огороженной частной территории хозяина. При этом на входе должна быть предупреждающая надпись.

5 Какие породы собак – потенциально опасные? Перечень потенциально опасных пород утвердили постановлением российского правительства от 29 июля 2019 года № 974. Он включает в себя более десятка пород собак, а также их метисов. Среди них: акбаш;

американский бандог;

амбульдог;

бразильский бульдог;

булли кутта;

бульдог алапахский чистокровный (отто);

бэндог;

волко-собачьи гибриды;

волкособ;

гибрид волка;

гуль донг;

питбульмастиф;

северо-кавказская собака. По информации "Парламентской газеты", в ближайшее время список могут дополнить.