Вагон зайцев. Почему в Барнауле не прижилась бескондукторная система в трамваях?

Новая система работала лишь в двух трамваях с начала года, но пока не зарекомендовала себя

17 мая 2023, 08:15, Вячеслав Кондаков

Фото: amic.ru

Власти Барнаула временно отказались от идеи внедрить в ближайшем будущем новую бескондукторную систему оплаты за проезд в трамваях. В тестовом режиме она начала работать в январе 2023 года на маршрутах № 7 и № 9. Однако оказалось, что только около 30% пассажиров оплачивали проезд, а остальные ездили зайцами. Об этом amic.ru рассказал заместитель главы Барнаула по дорожному хозяйству и транспорту Антон Шеломенцев.

При такой системе оплаты проезда на входе в вагон установили терминал с программным обеспечением. Их прикрепили на поручни, расположенные рядом с каждой дверью вагона. Оплачивать проезд необходимо было при входе в трамвай самостоятельно, коснувшись экрана электронным средством платежа: транспортной картой, браслетом, брелоком, бесконтактной банковской карточкой. После этого распечатывался билет.

"Система, к сожалению, пока не показала эффективности. Оказалось, что пассажиры просто ездили бесплатно, поэтому мы временно прекратили эксперимент на этих двух трамваях", – отметил Антон Шеломенцев.

Отметим, что внедрить систему планировали из-за дефицита кондукторов. Уже больше года многие барнаульские трамваи курсируют по городу без кондукторов. Пассажиры вынуждены оплачивать проезд у водителей, что вызывает пробку на выходе. Кроме того, водители отвлекаются и возникает угроза ДТП. По задумке чиновников, введение бескондукторной системы оплаты проезда должно было стать решением этих проблем. Такой механизм оплаты действует в Москве и Санкт-Петербурге.