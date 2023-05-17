Вагон зайцев. Почему в Барнауле не прижилась бескондукторная система в трамваях?
Новая система работала лишь в двух трамваях с начала года, но пока не зарекомендовала себя
17 мая 2023, 08:15, Вячеслав Кондаков
Власти Барнаула временно отказались от идеи внедрить в ближайшем будущем новую бескондукторную систему оплаты за проезд в трамваях. В тестовом режиме она начала работать в январе 2023 года на маршрутах № 7 и № 9. Однако оказалось, что только около 30% пассажиров оплачивали проезд, а остальные ездили зайцами. Об этом amic.ru рассказал заместитель главы Барнаула по дорожному хозяйству и транспорту Антон Шеломенцев.
При такой системе оплаты проезда на входе в вагон установили терминал с программным обеспечением. Их прикрепили на поручни, расположенные рядом с каждой дверью вагона. Оплачивать проезд необходимо было при входе в трамвай самостоятельно, коснувшись экрана электронным средством платежа: транспортной картой, браслетом, брелоком, бесконтактной банковской карточкой. После этого распечатывался билет.
"Система, к сожалению, пока не показала эффективности. Оказалось, что пассажиры просто ездили бесплатно, поэтому мы временно прекратили эксперимент на этих двух трамваях", – отметил Антон Шеломенцев.
Отметим, что внедрить систему планировали из-за дефицита кондукторов. Уже больше года многие барнаульские трамваи курсируют по городу без кондукторов. Пассажиры вынуждены оплачивать проезд у водителей, что вызывает пробку на выходе. Кроме того, водители отвлекаются и возникает угроза ДТП. По задумке чиновников, введение бескондукторной системы оплаты проезда должно было стать решением этих проблем. Такой механизм оплаты действует в Москве и Санкт-Петербурге.
08:22:01 17-05-2023
Все очень просто , контролеры должны быть на линии и если я еду к примеру от пл. Победы до норд веста обязательно должны посетить трамвай . И штраф 3000 . Все бы работало чудесно
08:27:09 17-05-2023
Бухгалтерии штат раздули, так их в контролеры переведите, вспомните советские времена, подъехал транспорт к остановке а там автобус и двое у дери, как безмасочников ловить, так показательно движение останавливали с полицией, а ввести терминал не могут - ответ не хотят.
08:32:16 17-05-2023
Да потому что не продумали, как рассчитывать наличными, рассчитывать за наличные надо было на входе, а не на выходе, я сразу женщине, которая обучала, это объяснила, что люди не будут рассчитываться на выходе за наличные, потому как толпа выходит рассчитавшись заранее и с ними выходят не рассчитавшись за наличные, контролировать это не возможно, и в такие трамваи нужны проверяющие, несколько человек оштрафовали и народ станет дисциплинированее, работает же это в Москве, а наш народ чем хуже, просто неправильно все организованно, вот и результат.
12:43:33 17-05-2023
Гость (08:32:16 17-05-2023) Да потому что не продумали, как рассчитывать наличными, расс... В Москве на поручнях установлены терминалы, и вы карточку к терминалу прикладываете в любой момент поездки - хоть сразу, хоть перед выходом.
08:33:31 17-05-2023
Однако оказалось, что только около 30% пассажиров оплачивали проезд, а остальные ездили зайцами. Об этом amic.ru рассказал заместитель главы Барнаула по дорожному хозяйству и транспорту Антон Шеломенцев.///////Он лично катался и считал?
09:01:21 17-05-2023
Гость (08:33:31 17-05-2023) Однако оказалось, что только около 30% пассажиров оплачивал... А собираемость не показатель, надо обязательно подсчитывать зайцев)))
08:55:46 17-05-2023
Да народ наш глупый, особенно бабки. Суют деньги или проездной водителю во время движения, остановок не ждут. Кто когда хочет, тогда и подходит, и до них не доходит, что водитель отвлекается от дороги
09:35:10 17-05-2023
Ну,если у вас мозгов не хватает терминал разместить у самой двери,а не у кондуктора в руках или на панели управления трамваем-это ваши проблемы. И надо забыть о советских временах,когда было:"Совесть-лучший контролёр!"- теперь народ за успех и честь считает проехать бесплатно.
12:44:46 17-05-2023
Бомж (09:35:10 17-05-2023) Ну,если у вас мозгов не хватает терминал разместить у самой ... Не народ, а ушлые проходимцы. Порядочные-то люди и сейчас за себя рассчитываются в любом случае.
15:44:35 17-05-2023
Гость (08:55:46 17-05-2023) Да народ наш глупый, особенно бабки. Суют деньги или проездн... А молодёжь умная,но наглая,хотят прокатиться бесплатно,чтоб потом на эти деньги купить пиво ,вайпы и пр. Они издеваются над кондукторами,гончт под дурачка... Нормально,когда человек просто платит за услугу,он обязан это сделать,а не вынуждать вводить в штат контролеров.Стегали бы палками как в Индии за нарушения,сразу бы поняли.
09:00:36 17-05-2023
А считали-то как? Это раз. И два - так там выход был так же, как в трамваях без кондуктора - через переднюю дверь. Нет, если постараться, наверное, можно выйти не рассчитавшись, ну так это и в трамваях без кондуктора можно. Разница-то в чем? А вообще было удобно. Но у нас все как обычно...
09:02:30 17-05-2023
Он лично катался и считал? - естессно. а как иначе))
09:35:44 17-05-2023
Турникеты надо было ставить оплатил - зашел, а кто с налом тот через водителя входит.
10:19:36 17-05-2023
Драть нужно жёстче! Поймали, штраф 5000-7000 рублей... Сразу все начнут задумываться. А так сопли жевать можно вечно!
10:34:40 17-05-2023
Там же на дверях стоял подсчёт входящих, вот и сравнили количество оплаченых с количеством вошедших. А так вообще сами мы виноваты. Нам подайте всё новенькое чтоб устроило всех 100 человек из 100, а мы так и быть будем с кислой миной принимать, а так чтоб самим активно участвовать в изменениях. Лучше схалтурить и сэкономить. Ведь проще найти кучу предлогом по которым немогу оплатить проезд без кондуктора. Были бы все честными и ответственными появился бы удобный функционал, а так будем толкаться в очередях, чтоб пройти через переднюю дверь.
10:56:31 17-05-2023
Гость (10:34:40 17-05-2023) Там же на дверях стоял подсчёт входящих, вот и сравнили коли... Обязать иметь карты для оплаты и все! И никаких "не могу" не принимать! Только жесткая политика может обуздать обнаглевшее стадо!
13:36:44 17-05-2023
Гость (10:56:31 17-05-2023) Обязать иметь карты для оплаты и все! И никаких "не могу" не... Вас бы обязать обзавестись мозгом. Головным.
10:48:15 17-05-2023
нищета всему причина
10:52:17 17-05-2023
Гость (10:48:15 17-05-2023) нищета всему причина... Отсутствие совести, а не нищета! Борзеет в большинстве случает молодняк, а не люди в зрелом возрасте! А потом эти "нищие" иду пить и жрать в ТРЦ.
12:47:05 17-05-2023
Не нищета, а вороватость и непорядочность.
14:57:51 17-05-2023
Гость (10:48:15 17-05-2023) нищета всему причина... невоспитанность, необразованность и быдлотство - основное!
11:01:57 17-05-2023
А если нет карты и наличка в кармане, то как рассчитываться?
11:45:38 17-05-2023
Гость (11:01:57 17-05-2023) А если нет карты и наличка в кармане, то как рассчитываться?... Это уже проблемы индейцев! Пойти и купить карту!
15:45:56 17-05-2023
Гость (11:01:57 17-05-2023) А если нет карты и наличка в кармане, то как рассчитываться?... Идти пешком. Барнаул город маленький.
11:08:42 17-05-2023
В Новосибирске отлично эта система на автобусах зарекомендовала. А у нас практически 90% бабок любят нахаляву проехать. Сам ездил два раза на 7 трамвае ежедневно полтора месяца подряд в марте и апреле и видел, что даже школьники все рассчитываются, а бабки голова вниз и молча выходят.
12:48:57 17-05-2023
Гость (11:08:42 17-05-2023) В Новосибирске отлично эта система на автобусах зарекомендов... У бабок социальные транспортные карты как правило есть. У нас родственники-пенсионеры все покупают на месяц такие карты (кроме летних месяцев, когда они переезжают за город).
14:19:46 17-05-2023
Гость (12:48:57 17-05-2023) У бабок социальные транспортные карты как правило есть. У на... Эти карты стоят 600руб.для ветеранов труда, а для простых бабок ещё дороже. Не знаю у каких ваших бабок всё бесплатно
21:01:09 17-05-2023
Гость (14:19:46 17-05-2023) Эти карты стоят 600руб.для ветеранов труда, а для про... У меня не бабки, а бабушки. И карты не бесплатные. Вы читать умеете? " У нас родственники-пенсионеры все ПОКУПАЮТ на месяц такие карты".
22:31:54 17-05-2023
Гость (21:01:09 17-05-2023) У меня не бабки, а бабушки. И карты не бесплатные. Вы читать... И сколько стоят? Блакать - то каждый умеет
11:50:51 17-05-2023
а бабки голова вниз и молча выходят." Бабке стыдно! За размер пенсии... и невозможность оплатить-как-никак цена булки хлеба.
12:10:55 17-05-2023
Гость (11:50:51 17-05-2023) а бабки голова вниз и молча выходят." Бабке стыдно! За разм... Ага, зато разводилам миллион отдать - как почесаться
12:26:04 17-05-2023
Так вместе с системой оплаты как в Москве, надо вводить и московский опыт работы с зайцами. У них же эта система работает.
12:50:25 17-05-2023
Гость (12:26:04 17-05-2023) Так вместе с системой оплаты как в Москве, надо вводить и мо... Сколько езжу, ни разу за эти годы ни одного контролера не встретила. Тем не менее люди расчитываются в транспорте самостоятельно. Может, дело в людях?
15:10:15 17-05-2023
Гость (12:26:04 17-05-2023) Так вместе с системой оплаты как в Москве, надо вводить и мо... И зарплаты такие же,как в Москве, и доплаты к пенсиям такие же, как в Москве.При СССР такая система и в Барнауле прекрасно работала.АПотому что люди по-человечески получали зарплаты, билет стоил в трамвае 3 коп., в автобусе и троллейбусе - 5 коп.Но контролеры ходили, проверяли.Сегодняшняя система с кондукторами стала внедряться в "святые" 90-е ,когда было безденежье, безработица, крайне низкая зарплата.
15:52:26 17-05-2023
Гость (15:10:15 17-05-2023) И зарплаты такие же,как в Москве, и доплаты к пенсиям такие ... Какими бы не были времена,правила одни-плати за проезд.Нет денег,ты ж не ломишься в кинотеатр.. И в советские времена были бедные ,и при любом царе,президенте они были и будут.. и зарплаты равными не будут никогда,и не были,кстати!!! Речь идёт об элементарной непорчдочности людей.Поставили терминалы для удобства,а люди ведут себя по-свински!
12:36:08 17-05-2023
Гость (11:08:42 17-05-2023) В Новосибирске отлично эта система на автобусах зарекомендов... "бабконенавистник"? Бабки- то, воспитанные советским строем, как раз и расчитываются всегда.
13:08:04 17-05-2023
а когда весь трамвай через водителя рассчитывается? это лучше?! На таком трамвае ездить - никуда не торопиться.. все равно везде опоздаешь.
15:30:32 17-05-2023
Зайцы-безбилетники - следствие нищеты Алтайского края! Вот о чем надо задуматься власти)))) В Питере давно такой метод оплаты введен и по статистике только около 5% юлят на оплате))))
21:04:14 17-05-2023
Гость (15:30:32 17-05-2023) Зайцы-безбилетники - следствие нищеты Алтайского края! Вот о... Это следствие непорядочности, а не нищеты. У вора хоть сколько денег будет, он всё равно воровать не перестанет.
18:50:45 17-05-2023
Для того, чтобы люди научились и привыкли рассчитываться через терминал, надо не сворачивать эксперимент, а продвигать и пропагандировать такой способ расчета . И не делать скоропалительных выводов. Привычка приобретается не за пару недель. Терминалы для самостоятельного расчета надо на всем транспорте вводить!!!
19:26:37 17-05-2023
Я очень редко на трамвае езжу, и не знала такого метода расчета. И, поехав однажды, была удивлена, что нет кондуктора, вслух удивилась…. И никто не подсказал о новшестве. И карточка есть, и наличка была… вынуждена была выйти, не оплатив проезд. Думаю, что нужно на самом трамвае и внутри него сделать «вывески» о методе оплаты в данном транспорте… и, я думаю, что не одна такая. Сколько приехавших в город, которые не знают об этом (((
21:05:40 17-05-2023
Гость (19:26:37 17-05-2023) Я очень редко на трамвае езжу, и не знала такого метода расч... Да, я тоже крайне редко на трамвае езжу. И вот так не поймешь, что где-то там в вагоне стоят терминалы, и не дождешься кондуктора.
21:06:35 17-05-2023
Гость (19:26:37 17-05-2023) Я очень редко на трамвае езжу, и не знала такого метода расч... Могли бы объявлять в трамвае "Уважаемые пассажиры, не забываем рассчитаться за проезд через терминал...".
20:38:37 17-05-2023
ребят, такие вагоны где рассчитываются сами безналично или у кондуктора за наличку не для Барнаула, у наших людей менталитет другой! Ибо в таком вагоне все двери открываются на любой остановке, рассчитываются самые сознательные- остальные тупо выходят, я сам это неоднокртано видел. Поэтому верните кондукторов и не парьте мозг себе и всем остальным!!!
22:12:40 17-05-2023
Гость (20:38:37 17-05-2023) ребят, такие вагоны где рассчитываются сами безналично или у... к сожалению, вы правы :-(