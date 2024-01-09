Десять новых трамваев могут запустить в Барнауле в ближайшее время
Все документы уже готовы, сейчас транспорт страхуют
09 января 2024, 13:05, ИА Амител
Десять новых трамваев, закупленных для города Барнаула, могут запустить в ближайшее время. Об этом amic.ru сообщили в Министерстве транспорта Алтайского края.
Ожидалось, что новые трамваи начнут ходить еще в мае. Однако у подрядчика возникли проблемы с деталями. Потом сроки перенесли на осень. В прошлый раз министр транспорта Алтайского края Антон Воронов обещал, что трамваи запустят в конце 2023 года.
"На сегодняшний день обеспечена передача трамваев из краевой в муниципальную собственность. В настоящее время идет процедура передачи вагонов на баланс предприятия-перевозчика – в "Горэлектротранс". Параллельно ведутся мероприятия по обязательному страхованию и присвоению бортовых номеров", – сообщили в министерстве транспорта.
Теперь техника находится на балансе администрации Барнаула, которая будет отвечать за содержание трамваев.
Новые трамваи приобрели за 716 миллионов рублей по инициативе губернатора Алтайского края Виктора Томенко. Их собрали в Белоруссии. В отличие от чешских привычных вагонов в новой модели будет четыре двери. Вместительность – 150 человек. При этом 34 пассажира смогут ехать сидя. Вагоны оборудованы кондиционерами, откидными рампами для возможности въезда и выезда инвалидных колясок, автоинформаторами с возможностью радиоинформирования пассажиров с ограниченными возможностями здоровья, видеокамерами обзора салона, а также электронными информационными табло.
Трамваи пустят по маршрутам № 1 и № 7.
13:26:15 09-01-2024
Ну вот к маю может быть и пойдут. Может быть.
16:27:24 09-01-2024
Гость (13:26:15 09-01-2024) Ну вот к маю может быть и пойдут. Может быть. ... Нет к тому новому году пока пинка не дадут
13:32:36 09-01-2024
Хо-хо. Из 150 человек только 34 едут сидя. Это прямо скотовозки какие-то. Лучше бы 3 двери, но больше кресел. Татры чешские получше были, но теперь нам не по карману.
14:35:28 09-01-2024
Гость (13:32:36 09-01-2024) Хо-хо. Из 150 человек только 34 едут сидя. Это прямо скотово... уж лучше метротрам со спец вагонами с дверями по обе стороны. уверен что когда построят тоннель под жд вокзалом и пустят туда трамваи это будет самый популярный маршрут в городе и первый подземный без станции, а в будущем глядишь и метротрам.
17:56:46 09-01-2024
Сек-ас (14:35:28 09-01-2024) уж лучше метротрам со спец вагонами с дверями по обе стороны... Очнись, ты в Барнауле.
23:28:05 09-01-2024
Сек-ас (14:35:28 09-01-2024) уж лучше метротрам со спец вагонами с дверями по обе стороны... Только пожить в эту пору прекрасную не доведётся ни мне, ни тебе!
18:24:35 09-01-2024
Гость (13:32:36 09-01-2024) Хо-хо. Из 150 человек только 34 едут сидя. Это прямо скотово... Не едут ещё никуда 🤣
13:38:43 09-01-2024
К перевыборам поедут с флагами ЕР.
14:26:34 09-01-2024
могут.. или не могут... держите в курсе
14:39:24 09-01-2024
Будет так же как с 14 поликлиникой.
17:14:12 09-01-2024
гость (14:39:24 09-01-2024) Будет так же как с 14 поликлиникой.... Это точно, уже сколько раз сроки называли и снова переносили и до сих сдать не могут.
14:40:35 09-01-2024
По хорошему ,обкатку надо начинать по теплу,когда масло в редукторах не столь вязкое и условия работы механизмов не столь экстремальны.Торопиться здесь не следует,техника дорогостоящая ,надо быть осторожными,чтобы не угробить с самого начала.
15:04:01 09-01-2024
Афиноген (14:40:35 09-01-2024) По хорошему ,обкатку надо начинать по теплу,когда масло в ре... Дождаться тепла жара настанет, снова обкатывать нельзя Пусть стоят. Целее будут
15:19:46 09-01-2024
Гость (15:04:01 09-01-2024) Дождаться тепла жара настанет, снова обкатывать нельзя Пуст... Кондиционером обдувать будут.
15:26:19 09-01-2024
Гость (15:04:01 09-01-2024) Дождаться тепла жара настанет, снова обкатывать нельзя Пуст... Юмор ,конечно ,дело хорошее,но грамотный подход к вопросу здесь должен быть главным.
12:16:16 10-01-2024
Афиноген (15:26:19 09-01-2024) Гость (15:04:01 09-01-2024) Дождаться тепла жара наста... Поэтому все отправить в Руюцовск, а в Барнауле поднять проезд на 50 рублей.
17:55:33 09-01-2024
Афиноген (14:40:35 09-01-2024) По хорошему ,обкатку надо начинать по теплу,когда масло в ре... в тёплом депо.
23:29:44 09-01-2024
Афиноген (14:40:35 09-01-2024) По хорошему ,обкатку надо начинать по теплу,когда масло в ре... По депо они катаются...
15:46:49 09-01-2024
Толи будут толи нет, могут.. или не могут.. как и все в городе и в К раю. Вот время настало ..интересное ну дожили!
16:21:30 09-01-2024
Если запустят, то о чем в новостях то писать будут, а так переодически нам обещают запуск.
16:26:48 09-01-2024
Сделайте нормальный маршрут трамвая, как 7 ходила во время ремонта путепровода. Было быстро и удобно, но нет же, опять вернули экскурсионные, никому не нужные поездки по всему городу. Что за отношение к жителям отдаленных районах, почему по чей-то прихоти нужно тратить столько времени на дорогу в центр, если можно проложить короткий и быстрый маршрут Попова-А Петрова-Сов Армии-Челюскинцев-Красноармейский и далее. Или у нас делается все максимально возможное что бы люди пересели на личный транспорт и такси и отстали уже от администрации со своими глупыми хотелками по отношению к ОТ. Что это: глупость или сознательные действия?
18:07:42 09-01-2024
Гость (16:26:48 09-01-2024) Сделайте нормальный маршрут трамвая, как 7 ходила во время р... 7-й маршрут предназначен для всех жителей Барнаула, а не только для жителей окраин. Если вам не нужны поездки по городу - катайтесь на такси! К примеру, мои престарелые родственники очень рады, что ныне они могут свободно и хлопот от Нового рынка и до Краевой больницы. Так что не ставьте свои личные интересы, выше интересов жителей всего города.
21:10:45 09-01-2024
Гость (18:07:42 09-01-2024) 7-й маршрут предназначен для всех жителей Барнаула, а не тол... Необходимо вводить новые удобные оптимальные маршруты.
18:00:41 09-01-2024
Обещали, обещаем и будем обещать.........
18:45:18 09-01-2024
А вы чего хотели при нынешней мЭрии ?
19:11:46 09-01-2024
Столько раз уже кукарекали, что не только утро должно наступить, но и ночь подкрасться. Но нет! Главное - пообещать, а дальше хоть трава не расти. Вот она и не растёт.
19:30:53 09-01-2024
Народ быдлом что ли считают. Для уточнённости - первая партия прибыла в мае 23 года , Потом написали что запустят в работу их в конце ноября 23 года. А воз и ныне там же. И ни одна волосинка не упала с чиновников. Как так то?Кто за это ответит?Министр транспорта штаны протирает и отличный оклад получает.А народ пусть сам проблемы решает. Министра возят на рабочей тачке, И не на Жигулях.У него проблем нет.Зачем ему заботиться о народе.Он сытно живёт.И ему не чего заморачиваться.
00:35:10 10-01-2024
Успокойтесь. Ещё даже 5-ти лет не прошло. Посмотрите, обещанный подземный переход на Павлике напротив Европы спустя 12 лет не построили, а мост на Ленина 20 лет обещали расширить... Вот пройдёт лет 12-20, вот тогда и будут 10 обещанных новых трамваев. Люди-то везде одни и теже
20:41:46 09-01-2024
Дурят нашего брата!
22:00:01 09-01-2024
Создается впечатление, что их просто держат в запасе, пока старые еще более менее ездят. А что? Логичное решение.
22:41:09 09-01-2024
Администрация города не подумала об основном минусе низкопольных трамваев, это условия эксплуатации в зимних сибирских условиях, а именно, сугробы и снег, маршрут нужно чистить от снега и посадочные платформы тоже. Линии рельсов должны соответствовать, в летний период трамвай боится воды, Малахова, Попова после дождя сами знаете как выглядят. И так как двигатели расположены низко к головке рельсов, попадание влаги приведет к выходу из строя трамвая, Так что, они не зря тянут кота за одно место. Ждут мая 2024года. А плюс огромный - народу в вагон набивается как сельди в бочке.
08:57:09 10-01-2024
Гость (22:41:09 09-01-2024) Администрация города не подумала об основном минусе низкопол... И где вы видели, чтобы трамваи ходили по сугробам?
11:29:36 10-01-2024
Гость (08:57:09 10-01-2024) И где вы видели, чтобы трамваи ходили по сугробам?... Я видел неочищенное от снега кольцо на Малахова -Антона Петрова, где чешский трамвай накатывает колею, новый трамвай должен порожняком хотя бы пройти, пока инцидентов не случилось, Линии трамвайные Барнаула не пригодны для новых низкопольных трамваев. Даже чешские новые трамваи сначала проходили обкатку, скрипя на кольцах.
00:51:15 10-01-2024
Уже или пусть запустят, или оставьте в покое тему. А то издевательством выглядит.
09:11:13 10-01-2024
Афиноген (14:40:35 09-01-2024) По хорошему ,обкатку надо начинать по теплу,когда масло в ре... по депо то ездят
14:47:14 10-01-2024
Гость (09:11:13 10-01-2024) по депо то ездят... И что с того,что по депо они ездят?Начинать эксплуатировать необкатанные и неосвоенные трамваи в мороз -гиблое дело.Спешка нужна при ловле блох..Можно просто сразу угробить технику и пустить сотни миллионов кобелю под хвост.И здесь может быть ещё масса других вопросов.Например,на сколько отвечают нынешние пути условиям его эксплуатации?Он ,при своей большой длине впишется в существующие радиусы кривых?Он не снесёт опоры при повороте?А эти все механизмы на путях не пострадают при его проезде,например те же стрелочные переводы?Здесь может оказаться миллион вопросов,это всё только для дурачков всё просто-сбил,сколотил,сел и поехал.
10:24:00 10-01-2024
Нашему мэру надо каждое утро проезжать по улицам города, как это делал Баварин и быть в курсе всей обстановки в городе: где народу на остановках много стоит, где дороги и тротуары не почистили, а не слушать своих что все везде хорошо.