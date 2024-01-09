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Десять новых трамваев могут запустить в Барнауле в ближайшее время

Все документы уже готовы, сейчас транспорт страхуют

09 января 2024, 13:05, ИА Амител

Десять новых трамваев, закупленных для города Барнаула, могут запустить в ближайшее время. Об этом amic.ru сообщили в Министерстве транспорта Алтайского края.

Ожидалось, что новые трамваи начнут ходить еще в мае. Однако у подрядчика возникли проблемы с деталями. Потом сроки перенесли на осень. В прошлый раз министр транспорта Алтайского края Антон Воронов обещал, что трамваи запустят в конце 2023 года.

"На сегодняшний день обеспечена передача трамваев из краевой в муниципальную собственность. В настоящее время идет процедура передачи вагонов на баланс предприятия-перевозчика – в "Горэлектротранс". Параллельно ведутся мероприятия по обязательному страхованию и присвоению бортовых номеров", – сообщили в министерстве транспорта.

Теперь техника находится на балансе администрации Барнаула, которая будет отвечать за содержание трамваев.

Новые трамваи приобрели за 716 миллионов рублей по инициативе губернатора Алтайского края Виктора Томенко. Их собрали в Белоруссии. В отличие от чешских привычных вагонов в новой модели будет четыре двери. Вместительность – 150 человек. При этом 34 пассажира смогут ехать сидя. Вагоны оборудованы кондиционерами, откидными рампами для возможности въезда и выезда инвалидных колясок, автоинформаторами с возможностью радиоинформирования пассажиров с ограниченными возможностями здоровья, видеокамерами обзора салона, а также электронными информационными табло.

Трамваи пустят по маршрутам № 1 и № 7.

Барнаул Транспорт общественный транспорт

Комментарии 37

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Гость

13:26:15 09-01-2024

Ну вот к маю может быть и пойдут. Может быть.

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Гость

16:27:24 09-01-2024

Гость (13:26:15 09-01-2024) Ну вот к маю может быть и пойдут. Может быть. ... Нет к тому новому году пока пинка не дадут

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Гость

13:32:36 09-01-2024

Хо-хо. Из 150 человек только 34 едут сидя. Это прямо скотовозки какие-то. Лучше бы 3 двери, но больше кресел. Татры чешские получше были, но теперь нам не по карману.

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Сек-ас

14:35:28 09-01-2024

Гость (13:32:36 09-01-2024) Хо-хо. Из 150 человек только 34 едут сидя. Это прямо скотово... уж лучше метротрам со спец вагонами с дверями по обе стороны. уверен что когда построят тоннель под жд вокзалом и пустят туда трамваи это будет самый популярный маршрут в городе и первый подземный без станции, а в будущем глядишь и метротрам.

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Жора

17:56:46 09-01-2024

Сек-ас (14:35:28 09-01-2024) уж лучше метротрам со спец вагонами с дверями по обе стороны... Очнись, ты в Барнауле.

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Гость

23:28:05 09-01-2024

Сек-ас (14:35:28 09-01-2024) уж лучше метротрам со спец вагонами с дверями по обе стороны... Только пожить в эту пору прекрасную не доведётся ни мне, ни тебе!

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Гость

18:24:35 09-01-2024

Гость (13:32:36 09-01-2024) Хо-хо. Из 150 человек только 34 едут сидя. Это прямо скотово... Не едут ещё никуда 🤣

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Гость

13:38:43 09-01-2024

К перевыборам поедут с флагами ЕР.

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Гость

14:26:34 09-01-2024

могут.. или не могут... держите в курсе

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гость

14:39:24 09-01-2024

Будет так же как с 14 поликлиникой.

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Гость

17:14:12 09-01-2024

гость (14:39:24 09-01-2024) Будет так же как с 14 поликлиникой.... Это точно, уже сколько раз сроки называли и снова переносили и до сих сдать не могут.

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Афиноген

14:40:35 09-01-2024

По хорошему ,обкатку надо начинать по теплу,когда масло в редукторах не столь вязкое и условия работы механизмов не столь экстремальны.Торопиться здесь не следует,техника дорогостоящая ,надо быть осторожными,чтобы не угробить с самого начала.

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Гость

15:04:01 09-01-2024

Афиноген (14:40:35 09-01-2024) По хорошему ,обкатку надо начинать по теплу,когда масло в ре... Дождаться тепла жара настанет, снова обкатывать нельзя Пусть стоят. Целее будут

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Газелист.

15:19:46 09-01-2024

Гость (15:04:01 09-01-2024) Дождаться тепла жара настанет, снова обкатывать нельзя Пуст... Кондиционером обдувать будут.

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Афиноген

15:26:19 09-01-2024

Гость (15:04:01 09-01-2024) Дождаться тепла жара настанет, снова обкатывать нельзя Пуст... Юмор ,конечно ,дело хорошее,но грамотный подход к вопросу здесь должен быть главным.

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Гость

12:16:16 10-01-2024

Афиноген (15:26:19 09-01-2024) Гость (15:04:01 09-01-2024) Дождаться тепла жара наста... Поэтому все отправить в Руюцовск, а в Барнауле поднять проезд на 50 рублей.

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Жора

17:55:33 09-01-2024

Афиноген (14:40:35 09-01-2024) По хорошему ,обкатку надо начинать по теплу,когда масло в ре... в тёплом депо.

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Гость

23:29:44 09-01-2024

Афиноген (14:40:35 09-01-2024) По хорошему ,обкатку надо начинать по теплу,когда масло в ре... По депо они катаются...

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Гость

15:46:49 09-01-2024

Толи будут толи нет, могут.. или не могут.. как и все в городе и в К раю. Вот время настало ..интересное ну дожили!

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Гость

16:21:30 09-01-2024

Если запустят, то о чем в новостях то писать будут, а так переодически нам обещают запуск.

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Гость

16:26:48 09-01-2024

Сделайте нормальный маршрут трамвая, как 7 ходила во время ремонта путепровода. Было быстро и удобно, но нет же, опять вернули экскурсионные, никому не нужные поездки по всему городу. Что за отношение к жителям отдаленных районах, почему по чей-то прихоти нужно тратить столько времени на дорогу в центр, если можно проложить короткий и быстрый маршрут Попова-А Петрова-Сов Армии-Челюскинцев-Красноармейский и далее. Или у нас делается все максимально возможное что бы люди пересели на личный транспорт и такси и отстали уже от администрации со своими глупыми хотелками по отношению к ОТ. Что это: глупость или сознательные действия?

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Гость

18:07:42 09-01-2024

Гость (16:26:48 09-01-2024) Сделайте нормальный маршрут трамвая, как 7 ходила во время р... 7-й маршрут предназначен для всех жителей Барнаула, а не только для жителей окраин. Если вам не нужны поездки по городу - катайтесь на такси! К примеру, мои престарелые родственники очень рады, что ныне они могут свободно и хлопот от Нового рынка и до Краевой больницы. Так что не ставьте свои личные интересы, выше интересов жителей всего города.

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Гость

21:10:45 09-01-2024

Гость (18:07:42 09-01-2024) 7-й маршрут предназначен для всех жителей Барнаула, а не тол... Необходимо вводить новые удобные оптимальные маршруты.

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Гость

18:00:41 09-01-2024

Обещали, обещаем и будем обещать.........

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Старожил.

18:45:18 09-01-2024

А вы чего хотели при нынешней мЭрии ?

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Гость

19:11:46 09-01-2024

Столько раз уже кукарекали, что не только утро должно наступить, но и ночь подкрасться. Но нет! Главное - пообещать, а дальше хоть трава не расти. Вот она и не растёт.

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Свой

19:30:53 09-01-2024

Народ быдлом что ли считают. Для уточнённости - первая партия прибыла в мае 23 года , Потом написали что запустят в работу их в конце ноября 23 года. А воз и ныне там же. И ни одна волосинка не упала с чиновников. Как так то?Кто за это ответит?Министр транспорта штаны протирает и отличный оклад получает.А народ пусть сам проблемы решает. Министра возят на рабочей тачке, И не на Жигулях.У него проблем нет.Зачем ему заботиться о народе.Он сытно живёт.И ему не чего заморачиваться.

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Змей

00:35:10 10-01-2024

Успокойтесь. Ещё даже 5-ти лет не прошло. Посмотрите, обещанный подземный переход на Павлике напротив Европы спустя 12 лет не построили, а мост на Ленина 20 лет обещали расширить... Вот пройдёт лет 12-20, вот тогда и будут 10 обещанных новых трамваев. Люди-то везде одни и теже

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Гость

20:41:46 09-01-2024

Дурят нашего брата!

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Гость

22:00:01 09-01-2024

Создается впечатление, что их просто держат в запасе, пока старые еще более менее ездят. А что? Логичное решение.

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Гость

22:41:09 09-01-2024

Администрация города не подумала об основном минусе низкопольных трамваев, это условия эксплуатации в зимних сибирских условиях, а именно, сугробы и снег, маршрут нужно чистить от снега и посадочные платформы тоже. Линии рельсов должны соответствовать, в летний период трамвай боится воды, Малахова, Попова после дождя сами знаете как выглядят. И так как двигатели расположены низко к головке рельсов, попадание влаги приведет к выходу из строя трамвая, Так что, они не зря тянут кота за одно место. Ждут мая 2024года. А плюс огромный - народу в вагон набивается как сельди в бочке.

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Гость

08:57:09 10-01-2024

Гость (22:41:09 09-01-2024) Администрация города не подумала об основном минусе низкопол... И где вы видели, чтобы трамваи ходили по сугробам?

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Гость

11:29:36 10-01-2024

Гость (08:57:09 10-01-2024) И где вы видели, чтобы трамваи ходили по сугробам?... Я видел неочищенное от снега кольцо на Малахова -Антона Петрова, где чешский трамвай накатывает колею, новый трамвай должен порожняком хотя бы пройти, пока инцидентов не случилось, Линии трамвайные Барнаула не пригодны для новых низкопольных трамваев. Даже чешские новые трамваи сначала проходили обкатку, скрипя на кольцах.

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Гость

00:51:15 10-01-2024

Уже или пусть запустят, или оставьте в покое тему. А то издевательством выглядит.

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Гость

09:11:13 10-01-2024

Афиноген (14:40:35 09-01-2024) По хорошему ,обкатку надо начинать по теплу,когда масло в ре... по депо то ездят

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Афиноген

14:47:14 10-01-2024

Гость (09:11:13 10-01-2024) по депо то ездят... И что с того,что по депо они ездят?Начинать эксплуатировать необкатанные и неосвоенные трамваи в мороз -гиблое дело.Спешка нужна при ловле блох..Можно просто сразу угробить технику и пустить сотни миллионов кобелю под хвост.И здесь может быть ещё масса других вопросов.Например,на сколько отвечают нынешние пути условиям его эксплуатации?Он ,при своей большой длине впишется в существующие радиусы кривых?Он не снесёт опоры при повороте?А эти все механизмы на путях не пострадают при его проезде,например те же стрелочные переводы?Здесь может оказаться миллион вопросов,это всё только для дурачков всё просто-сбил,сколотил,сел и поехал.

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Гость

10:24:00 10-01-2024

Нашему мэру надо каждое утро проезжать по улицам города, как это делал Баварин и быть в курсе всей обстановки в городе: где народу на остановках много стоит, где дороги и тротуары не почистили, а не слушать своих что все везде хорошо.

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