Новым депутатом от КПРФ Барнаульской городской Думы станет Мария Корчагина
Решение единогласно приняло Бюро Алтайского крайкома КПРФ
18 октября 2024, 15:30, ИА Амител
Бюро Алтайского крайкома КПРФ / Фото: https://t.me/kprfaltay/6736
Место депутата Барнаульской гордумы от КПРФ займет Мария Корчагина, сообщили в пресс-службе реготделения партии.
После сложения полномочий Юрием Красильниковым краевое отделение предложило избирательной комиссии кандидатуру для замещения вакантного мандата.
Помимо Корчагиной, которая занимает пост помощника депутата Госдумы Марии Прусаковой, также предлагалась кандидатура Вадима Щербакова.
"Обсудив кандидатов, коммунисты решили передать депутатский мандат Марии Геннадьевне", – говорится в сообщении.
15:36:26 18-10-2024
коммунизм приближается.
21:34:03 18-10-2024
Мусик (15:36:26 18-10-2024) коммунизм приближается.... и это неизбежно!!!
по законам развития общества!...
если этому сопротивляться, то будет много жертв и всё это затянется...!
а если знать науку о развитии общества, то этого всего неприятного можно избежать!...
09:16:08 19-10-2024
Гость (21:34:03 18-10-2024) и это неизбежно!!!по законам развития общества!...ес...
Знакомая, когда с ума сходила точно так же рассуждала. Думала, что она Крупская. А меня за Ленина принимала.
17:14:28 18-10-2024
Жена Павки Корчагина
21:35:56 18-10-2024
Гость (17:14:28 18-10-2024) Жена Павки Корчагина... внучка...
21:40:22 18-10-2024
Правнучка...