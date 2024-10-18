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Новым депутатом от КПРФ Барнаульской городской Думы станет Мария Корчагина

Решение единогласно приняло Бюро Алтайского крайкома КПРФ

18 октября 2024, 15:30, ИА Амител

Бюро Алтайского крайкома КПРФ / Фото: https://t.me/kprfaltay/6736
Бюро Алтайского крайкома КПРФ / Фото: https://t.me/kprfaltay/6736

Место депутата Барнаульской гордумы от КПРФ займет Мария Корчагина, сообщили в пресс-службе реготделения партии.

После сложения полномочий Юрием Красильниковым краевое отделение предложило избирательной комиссии кандидатуру для замещения вакантного мандата.

Помимо Корчагиной, которая занимает пост помощника депутата Госдумы Марии Прусаковой, также предлагалась кандидатура Вадима Щербакова.

"Обсудив кандидатов, коммунисты решили передать депутатский мандат Марии Геннадьевне", – говорится в сообщении.

депутаты отставки и назначения КПРФ

Комментарии 6

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Мусик

15:36:26 18-10-2024

коммунизм приближается.

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Гость

21:34:03 18-10-2024

Мусик (15:36:26 18-10-2024) коммунизм приближается.... и это неизбежно!!!
по законам развития общества!...
если этому сопротивляться, то будет много жертв и всё это затянется...!
а если знать науку о развитии общества, то этого всего неприятного можно избежать!...

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Гость

09:16:08 19-10-2024

Гость (21:34:03 18-10-2024) и это неизбежно!!!по законам развития общества!...ес...
Знакомая, когда с ума сходила точно так же рассуждала. Думала, что она Крупская. А меня за Ленина принимала.

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Гость

17:14:28 18-10-2024

Жена Павки Корчагина

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Гость

21:35:56 18-10-2024

Гость (17:14:28 18-10-2024) Жена Павки Корчагина... внучка...

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Гость

21:40:22 18-10-2024

Правнучка...

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