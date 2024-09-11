Новым начальником ГУ МВД по Алтайскому краю стал Сергей Камышев
Ранее он служил во Владимирской, Нижегородской и Тверской областях
11 сентября 2024, 10:16, ИА Амител
Министр внутренних дел России Владимир Колокольцев назначил нового начальника ГУ МВД по Алтайскому краю. Им стал Сергей Камышев.
Новый руководитель алтайской полиции с 2022 года возглавлял управление МВД по Тверской области. Также служил во Владимирской и Нижегородской областях.
"Уверен, опыт и профессионализм Сергея Юрьевича позволят нам и дальше успешно заниматься решением задач, касающихся охраны общественного порядка", – прокомментировал назначение Виктор Томенко.
Ранее сообщалось, что генерал-лейтенант Андрей Подолян, возглавлявший краевой главк МВД, уходит в отставку. Предположительно, это произошло еще в июле, однако официально информацию не подтверждали. Временно обязанности руководителя исполнял Марк Левин. Тогда же появилась информация о возможном назначении 48-летнего Камышева.
Справка:
Сергей Юрьевич Камышев родился 19 июля 1976 года в городе Лакинск Владимирской области. Службу в органах внутренних дел начал в 1993 году курсантом Владимирской специальной средней школы подготовки начальствующего состава МВД России. Высшее образование получил во Владимирском юридическом институте Министерства юстиции России.
С 1995 года занимал различные должности в подразделениях уголовного розыска. С 2002 года служил на руководящих должностях в УВД Владимирской области. В 2013 году окончил Академию управления Министерства внутренних дел РФ. В 2015 году возглавил Управление МВД России по городу Владимиру. С 2018 года Сергей Юрьевич служил в должности заместителя начальника – начальника полиции ГУ МВД России по Нижегородской области.
10:34:09 11-09-2024
- "Предположительно, это произошло еще в июле, однако официально информацию не подтверждали." Шило в мешке не утаишь, а в общем, ни край, а зарастающие болото со своими чертями.
10:37:13 11-09-2024
Если его погнали из Владимирской, Нижегородской и Тверской областей, зачем он нам то нужен ?
А армяна куда денут ?
10:50:55 11-09-2024
В СССР была тактика: руководителей любой отрасли высоких должностей периодически, даже часто отправляли работать в другие районы/регионы/республики. Не знаю с чем это связано. Может с профилактикой коррупции.
11:45:40 11-09-2024
Гость (10:50:55 11-09-2024) В СССР была тактика: руководителей любой отрасли высоких дол... В СССР была тактика -- тактика СССР сейчас утверждена законом России. О полиции. Обязательная ротация
11:08:40 11-09-2024
Опа-на из города Лакинск Владимирской области. Это же оттуда же Владимир Виноградов. Который "Как я ездил воевать в Чечню" - попрыгаем на ветролёте.