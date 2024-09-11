Новым начальником ГУ МВД по Алтайскому краю стал Сергей Камышев

Ранее он служил во Владимирской, Нижегородской и Тверской областях

11 сентября 2024, 10:16, ИА Амител

Сергей Камышев / Фото: ГУ МВД по Тверской области

Министр внутренних дел России Владимир Колокольцев назначил нового начальника ГУ МВД по Алтайскому краю. Им стал Сергей Камышев.

Новый руководитель алтайской полиции с 2022 года возглавлял управление МВД по Тверской области. Также служил во Владимирской и Нижегородской областях.

"Уверен, опыт и профессионализм Сергея Юрьевича позволят нам и дальше успешно заниматься решением задач, касающихся охраны общественного порядка", – прокомментировал назначение Виктор Томенко.

Ранее сообщалось, что генерал-лейтенант Андрей Подолян, возглавлявший краевой главк МВД, уходит в отставку. Предположительно, это произошло еще в июле, однако официально информацию не подтверждали. Временно обязанности руководителя исполнял Марк Левин. Тогда же появилась информация о возможном назначении 48-летнего Камышева.

Справка:

Сергей Юрьевич Камышев родился 19 июля 1976 года в городе Лакинск Владимирской области. Службу в органах внутренних дел начал в 1993 году курсантом Владимирской специальной средней школы подготовки начальствующего состава МВД России. Высшее образование получил во Владимирском юридическом институте Министерства юстиции России.

С 1995 года занимал различные должности в подразделениях уголовного розыска. С 2002 года служил на руководящих должностях в УВД Владимирской области. В 2013 году окончил Академию управления Министерства внутренних дел РФ. В 2015 году возглавил Управление МВД России по городу Владимиру. С 2018 года Сергей Юрьевич служил в должности заместителя начальника – начальника полиции ГУ МВД России по Нижегородской области.