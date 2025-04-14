Новый баннер к 9 Мая повесили на здании алтайского Минобрнауки

Прошлый стал предметом критики со стороны барнаульцев — его создали с помощью нейросети

14 апреля 2025, 17:00, ИА Амител

Новый баннер на здании Минобрнауки Алтайского края

На здании Минобрнауки Алтайского края вывесили новый баннер ко Дню Победы. Плакат сфотографировала корреспондент amic.ru.

В качестве основы для нового баннера взяли знаменитый кадр водружения советского флага над Рейхстагом.

Ранее на здании разместили баннер, созданный с помощью нейросети. Изображение возмутило жителя Барнаула. Он упрекнул разработчиков проекта в исторической неточности – ему показалась странной форма бойцов, на которой вместо погон, орденов и медалей изображены размытые красные точки. То же касается и Знамени Победы. Многие также заметили на руке одного из изображенных на баннере солдат шесть пальцев.

Ведомство быстро отреагировало на ситуацию – в тот же день подрядчик снял баннер. Отмечается, что в результате технической ошибки и утраты исполнителем утвержденного эскиза заказчику исполнителем предоставлено и размещено на здании альтернативное изделие. Подрядчику была направлена соответствующая претензия.