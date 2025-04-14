НОВОСТИОбщество

Новый баннер к 9 Мая повесили на здании алтайского Минобрнауки

Прошлый стал предметом критики со стороны барнаульцев — его создали с помощью нейросети

14 апреля 2025, 17:00, ИА Амител

Новый баннер на здании Минобрнауки Алтайского края
Новый баннер на здании Минобрнауки Алтайского края

На здании Минобрнауки Алтайского края вывесили новый баннер ко Дню Победы. Плакат сфотографировала корреспондент amic.ru.

В качестве основы для нового баннера взяли знаменитый кадр водружения советского флага над Рейхстагом.

Ранее на здании разместили баннер, созданный с помощью нейросети. Изображение возмутило жителя Барнаула. Он упрекнул разработчиков проекта в исторической неточности – ему показалась странной форма бойцов, на которой вместо погон, орденов и медалей изображены размытые красные точки. То же касается и Знамени Победы. Многие также заметили на руке одного из изображенных на баннере солдат шесть пальцев.

Ведомство быстро отреагировало на ситуацию – в тот же день подрядчик снял баннер. Отмечается, что в результате технической ошибки и утраты исполнителем утвержденного эскиза заказчику исполнителем предоставлено и размещено на здании альтернативное изделие. Подрядчику была направлена соответствующая претензия.

Баннер на здании Министерства образования и науки Алтайского края / Фото: Вадим Чутчев /

Алтайское Минобрнауки проконтролирует замену баннера ко Дню Победы с шестипалым солдатом

Скоро на месте возмутившего барнаульцев изображения установят ранее согласованный баннер
НОВОСТИОбщество

Барнаул День Победы
Читайте также в сюжете: День Победы - 2025

Комментарии 11

Avatar Picture
Гость

17:12:29 14-04-2025

Баннер сменился, а захламлённая коробками и бумагами, в нарушение пожарной безопасности, лоджия на 3 этаже осталась. Куда смотрит МЧС?

  22 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

23:42:51 14-04-2025

Гость (17:12:29 14-04-2025) Баннер сменился, а захламлённая коробками и бумагами, в нару... Известно куда - в карман с шуршащими бумажками.

  -2 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

17:52:04 14-04-2025

ну вот - хороший баннер.
а то уже обинрнетились и об интелектились все в край

  -3 Нравится
Ответить
Avatar Picture
читательа

18:24:06 14-04-2025

банер сменился, а осадок остался.

  10 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

19:02:00 14-04-2025

Красота!!! Серое Знамя Победы! Супер! Разогнать министерство грязными тряпками!

  16 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

21:26:13 14-04-2025

Гость (19:02:00 14-04-2025) Красота!!! Серое Знамя Победы! Супер! Разогнать министерство...
Давно пора и следом рособрнадзор! Позорище!!!

  3 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Кхм...

19:41:23 14-04-2025

"Историки" теперь не испытывают никаких "оскорблений чувств"?
😁

  5 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

21:14:15 14-04-2025

А когда с РАНХИГСа уберут позорище которое тоже также слепили с помощью искусственного интеллекта. Каждый день хожу по улице Партизанской и поражаюсь что там прилепили. Какие-то расплывчатые медали и ужасного качества снимок водружения флага на Рейхстаг. Сразу видно что не человеческих рук это дело.

  -2 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Russkiy

23:40:56 14-04-2025

Тоже вопрос возник, почему знамя победы над рейхстагом серое? Тут или весь баннер чёрно-белый делать или весь цветной.

  -1 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Таня

08:27:53 15-04-2025

Просто позор ...опять 2025 год...1945 никто и не вспомнил ...пофигистское отношение к подготовке !!!

  -1 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

19:59:02 15-04-2025

Таня (08:27:53 15-04-2025) Просто позор ...опять 2025 год...1945 никто и не вспомнил ..... Зато выделенные деньги израсходовали.

  0 Нравится
Ответить
Лента новостей

Умер поэт Евгений Клюев
13 часов назад  1

Все новости

Новости партнеров