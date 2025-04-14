Новый баннер к 9 Мая повесили на здании алтайского Минобрнауки
Прошлый стал предметом критики со стороны барнаульцев — его создали с помощью нейросети
14 апреля 2025, 17:00, ИА Амител
На здании Минобрнауки Алтайского края вывесили новый баннер ко Дню Победы. Плакат сфотографировала корреспондент amic.ru.
В качестве основы для нового баннера взяли знаменитый кадр водружения советского флага над Рейхстагом.
Ранее на здании разместили баннер, созданный с помощью нейросети. Изображение возмутило жителя Барнаула. Он упрекнул разработчиков проекта в исторической неточности – ему показалась странной форма бойцов, на которой вместо погон, орденов и медалей изображены размытые красные точки. То же касается и Знамени Победы. Многие также заметили на руке одного из изображенных на баннере солдат шесть пальцев.
Ведомство быстро отреагировало на ситуацию – в тот же день подрядчик снял баннер. Отмечается, что в результате технической ошибки и утраты исполнителем утвержденного эскиза заказчику исполнителем предоставлено и размещено на здании альтернативное изделие. Подрядчику была направлена соответствующая претензия.
17:12:29 14-04-2025
Баннер сменился, а захламлённая коробками и бумагами, в нарушение пожарной безопасности, лоджия на 3 этаже осталась. Куда смотрит МЧС?
23:42:51 14-04-2025
Гость (17:12:29 14-04-2025) Баннер сменился, а захламлённая коробками и бумагами, в нару... Известно куда - в карман с шуршащими бумажками.
17:52:04 14-04-2025
ну вот - хороший баннер.
а то уже обинрнетились и об интелектились все в край
18:24:06 14-04-2025
банер сменился, а осадок остался.
19:02:00 14-04-2025
Красота!!! Серое Знамя Победы! Супер! Разогнать министерство грязными тряпками!
21:26:13 14-04-2025
Гость (19:02:00 14-04-2025) Красота!!! Серое Знамя Победы! Супер! Разогнать министерство...
Давно пора и следом рособрнадзор! Позорище!!!
19:41:23 14-04-2025
"Историки" теперь не испытывают никаких "оскорблений чувств"?
😁
21:14:15 14-04-2025
А когда с РАНХИГСа уберут позорище которое тоже также слепили с помощью искусственного интеллекта. Каждый день хожу по улице Партизанской и поражаюсь что там прилепили. Какие-то расплывчатые медали и ужасного качества снимок водружения флага на Рейхстаг. Сразу видно что не человеческих рук это дело.
23:40:56 14-04-2025
Тоже вопрос возник, почему знамя победы над рейхстагом серое? Тут или весь баннер чёрно-белый делать или весь цветной.
08:27:53 15-04-2025
Просто позор ...опять 2025 год...1945 никто и не вспомнил ...пофигистское отношение к подготовке !!!
19:59:02 15-04-2025
Таня (08:27:53 15-04-2025) Просто позор ...опять 2025 год...1945 никто и не вспомнил ..... Зато выделенные деньги израсходовали.