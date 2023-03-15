Новый детский сад может появиться на участке для коттеджа в бору Барнаула

Сейчас территория принадлежит физическому лицу — для дошкольного учреждения её придётся изъять, присоединив соседние земли

15 марта 2023, 11:41, ИА Амител

Фото: unsplash.com

На Змеиногорском тракте 69х, неподалёку от горнолыжного комплекса "Авальман", могут построить новый детский сад на 160 мест. Сейчас территория свободна и огорожена, однако накануне по поручению председателя стройкомитета компания "Архитектура города Барнаула" разработала соответствующие проектные предложения.

Сейчас участок принадлежит физическому лицу и для строительства дошкольного учреждения его хотят изъять, пишет "Толк". Кроме того, вокруг есть неразграниченные земли сложной конфигурации с соснами, детскими площадками, дорожками и освещением. Авторы предложили присоединить их к изымаемому участку, благодаря чему получится площадка почти в 7 тысяч квадратных метров – на ней можно будет застроить до половины территории.

Сейчас проект вынесен на общественные обсуждения – они продлятся до 2 апреля. После утверждения документации власти должны будут принять решение о резервировании земель, изъятии их для нужд и переводе в необходимую категорию. После этого можно будет проектировать и строить детсад.

Отметим, что сейчас квартал вокруг участка застроен многоквартирными домами по 6-8 этажей и коттеджами. Детсадов в данной локации пока ещё нет.