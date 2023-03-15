НОВОСТИНаука и образование

Новый детский сад может появиться на участке для коттеджа в бору Барнаула

Сейчас территория принадлежит физическому лицу — для дошкольного учреждения её придётся изъять, присоединив соседние земли

15 марта 2023, 11:41, ИА Амител

Фото: unsplash.com
Фото: unsplash.com

На Змеиногорском тракте 69х, неподалёку от горнолыжного комплекса "Авальман", могут построить новый детский сад на 160 мест. Сейчас территория свободна и огорожена, однако накануне по поручению председателя стройкомитета компания "Архитектура города Барнаула" разработала соответствующие проектные предложения.

Сейчас участок принадлежит физическому лицу и для строительства дошкольного учреждения его хотят изъять, пишет "Толк". Кроме того, вокруг есть неразграниченные земли сложной конфигурации с соснами, детскими площадками, дорожками и освещением. Авторы предложили присоединить их к изымаемому участку, благодаря чему получится площадка почти в 7 тысяч квадратных метров – на ней можно будет застроить до половины территории.

Сейчас проект вынесен на общественные обсуждения – они продлятся до 2 апреля. После утверждения документации власти должны будут принять решение о резервировании земель, изъятии их для нужд и переводе в необходимую категорию. После этого можно будет проектировать и строить детсад. 

Отметим, что сейчас квартал вокруг участка застроен многоквартирными домами по 6-8 этажей и коттеджами. Детсадов в данной локации пока ещё нет.

Комментарии 6

  • Вот тебе и Рублевка! Даже детсада нет
    15 марта, Гость   Ответить
  • На другой стороне Змеиногорского напротив 3 корпуса муниципального детского сада №80 + 2 частных детских сада. Но сейчас детских садов в локации нет. Когда участок изымут, то вспомнят, что их достаточно
    15 марта, Гость   Ответить
  • Помню помню баталии из-за этого участка, вроде и амик освещал эти события. Там какая-то дама многодетная "получила" эту землю
    15 марта, Гость   Ответить
  • в смысле - изьять? с чего вдруг? выкупайте по рыночной стоимости
    15 марта, Гость   Ответить
  • это тот самый спорный участок в лесу, где непременно хотела жить многодетная семья, но соседи были против?
    15 марта, Гость   Ответить
  • Могут, хотят, предложили.. И это "новости"? Новость - когда сделали, изъяли, повысили, построили, запустили. А это пока непроверенные слухи, прожекты.
    16 марта, Гость   Ответить
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