Новый дизайн купюры в 1000 рублей представят в следующем году
По словам Эльвиры Набиуллиной, ЦБ намерен обсуждать внешний вид банкноты публично
28 октября 2023, 10:00, ИА Амител
Глава Банка России Эльвира Набиуллина сообщила о работе над новым дизайном купюры номиналом 1000 рублей.
По ее словам, лицевая сторона недавно представленной обновленной банкноты останется прежней, а вот оборотную доработают. Также глава ЦБ подчеркнула, что регулятор отныне планирует обсуждать этот вопрос более публично.
"Предполагаем, что обновленный дизайн, обновленная модификация будет в следующем году", – цитирует ее ТАСС.
16 октября ЦБ ввел в обращение новые модернизированные банкноты номиналом тысяча и пять тысяч рублей. Тысячная купюра при этом столкнулась с критикой со стороны патриотически настроенной общественности и РПЦ.
Через два дня пресс-служба регулятора сообщила, что дизайн новой тысячерублевки доработают.
10:31:04 28-10-2023
Попалась такая купюра с дорисованным, шариковой ручкой, крестом. Видно до этого, она была у ярого РПЦешника.
10:44:38 28-10-2023
Ну да крест вместо полумесяца подрисовать это же целый год нужен...!?
11:39:53 29-10-2023
Пора обсуждать публично выпуск 10 000 ой купуры, а то скоро как в Узбекистане пакетами деньги будут выплачивать