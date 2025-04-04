За три года инвалидов на Алтае стало больше, но затраты на доступную среду снизились

В 2024 году количество инвалидов в Алтайском крае достигло 171,8 тысячи человек

04 апреля 2025, 06:15, Антон Дегтярев

Заседание Общественной палаты на тему создания формирования доступной среды / Фото: amic.ru

Количество инвалидов в Алтайском крае в 2024 году достигло 171,8 тысячи человек. С 2022 года число людей с ограниченными возможностями здоровья выросло более чем на три тысячи человек. При этом затраты бюджета на создание доступной среды для инвалидов за три года снизились. Об этом сообщила министр социальной защиты Алтайского края Наталья Оськина на заседании Общественной палаты региона 3 апреля 2025 года.

В 2022 году в Алтайском крае насчитывалось 168,4 тысячи инвалидов (156,9 тысячи взрослых и 11,5 тысячи детей), в 2023-м их количество увеличилось до 170 тысяч (158 тысяч взрослых и 12 тысяч детей), а в 2024-м – до 171,8 тысячи (159,5 тысячи человек – взрослые, а 12,3 тысячи – дети). В 2022-м доля инвалидов в общей численности населения достигала 7,8%, в 2023 году – уже 8%, а в 2024-м – 8,6% от общей численности населения, сказано в статистике, которую продемонстрировала Оськина.

При этом затраты на формирование инфраструктуры для инвалидов в Алтайском крае только уменьшаются, свидетельствуют цифры. По словам министра, в 2022 году Алтайский край в последний раз получил федеральное финансирование по госпрограмме "Доступная среда". Тогда край и федеральный центр совместно потратили на это направление 54,3 млн рублей (меньше, чем в 2021 году, когда было выделено 55,1 млн рублей).

В 2023-м федеральная программа перестала действовать, и деньги выделил уже исключительно край – в тот год на формирование доступной среды пустили 12,9 млн рублей. В 2024-м регион затратил на инфраструктуру для инвалидов ровно 12 млн рублей. Таким образом, с 2021 года финансирование строительства доступной среды в регионе уменьшалось. Однако то, что это направление в Алтайском крае в принципе продолжают финансировать, – уже хорошая новость, подчеркнула министр.

"За период действия программы федеральный центр выделил на это направление всего 165 млн рублей. В итоге более 270 объектов социальной сферы стали доступны для инвалидов. С 2023 года программа "Доступная среда" полностью финансируется из краевого бюджета. Мы благодарны за это решение правительству и губернатору, потому что без федеральных денег многие регионы вообще прекратили финансирование данного направления. У нас ежегодно есть такая строка в бюджете. И мы будем каждый рубль тратить со смыслом", – отметила Оськина.

На 2024 год доля доступных для инвалидов приоритетных объектов уже составляет 74,1% при плановом показателе 70,2%, также напомнила Оськина. Всего в Алтайском крае сейчас 5466 объектов с доступной средой для инвалидов.