Новый праздник учредил губернатор в Алтайском крае
Отмечать его можно будет 15 ноября
14 января 2026, 09:39, ИА Амител
В Алтайском крае указом губернатора учрежден новый официальный праздник – День профсоюзного работника и профсоюзного активиста. Соответствующий документ опубликован на портале правовых актов.
«В целях повышения эффективности социального партнерства в сфере труда и признания роли профсоюзов в социально-экономическом развитии Алтайского края, в защите трудовых прав работников постановляю: установить в Алтайском крае День профсоюзного работника и профсоюзного активиста и отмечать его 15 ноября», – говорится в указе, подписанном главой региона Виктором Томенко 12 января 2026 года.
Как пояснили в Алтайском краевом союзе профсоюзных организаций, поводом для такого указа стало обращение председателя союза Ивана Панова. Дата была выбрана неслучайно: 15 ноября 1948 года был образован Алтайский краевой совет профсоюзов.
Наш регион стал 29-м субъектом в стране, где у профсоюзных активистов появился собственный профессиональный праздник. К этой практике, например, присоединились Свердловская и Омская области, Пермский край, Республика Ингушетия.
09:54:27 14-01-2026
Праздник для бездельников праздных, которые ни чего не делают, а деньги собирают.
10:18:10 14-01-2026
Гость (09:54:27 14-01-2026) Праздник для бездельников праздных, которые ни чего не делаю... Благодаря этим бездельникам я по СССР-России отдохнул в санаториях в полцены от путевки, да работодатель тебя не выкинет как собачёнку без штанов благодаря профсоюзу
11:13:52 14-01-2026
Гость (10:18:10 14-01-2026) Благодаря этим бездельникам я по СССР-России отдохнул в сана... Зачем приводить примеры из жизни народов Нарнии, когда спички стоиоли 1 коп., перезватив- 2 коп., а у людей в деревнях даже паспортов не было, а вместо денег- "трудодни"... Сейчас всё по-другому, например, спичек нет в продаже.
11:14:18 14-01-2026
Гость (10:18:10 14-01-2026) Благодаря этим бездельникам я по СССР-России отдохнул в сана... У Вас очень хорошая память. Про Бородинское сражение не помните?
10:06:43 14-01-2026
можно или нужно, просьба уточнить )))
10:24:22 14-01-2026
Без нерабочего дня - это не праздник
10:31:48 14-01-2026
В совковое время профсоюз на производстве путевки в санатории делил-работягам зимой а руководству-летом. А сейчас от них вообще толку нет никакого, что хозяин фирмы скажет так и будет. А начнут спорить с хозяином бизнеса- Ленинский широкий.
10:54:37 14-01-2026
Гость (10:31:48 14-01-2026) В совковое время профсоюз на производстве путевки в санатори... Если у тебя чувство собственного достоинства ниже плинтуса, то так и будешь с этим жить,были у нас на предприятии такие, которые заснув языки в одно место уходили без полноценного расчёта. А я благодаря профсоюзу выиграл суд у работодателя, и получил свои законные, которые он не хотел оплачивать
12:22:42 14-01-2026
Во-первых: нужно помнить, что все мы активно пользуемся сейчас тем, что когда-то добились советские профсоюзы: отпуска, восьмичасовой рабочий день и многое другое.
Во-вторых: всем негативщикам - а вы разобрались чем сейчас занимаются профсоюзы? Участие в установлении МРОТ, переговоры по заключению коллективного договора, правовая защита членов профсоюзов, охрана труда, организация оздоровления и многое другое. И, кстати, большая часть уплаченных взносов возвращается в первичную профсоюзную организацию в виде денег и не только!
А если кто-то привык только ныть в комментариях, всех критиковать и ничего не делать - это Ваша личная позиция, и поверьте, от неё ничего не изменится!
14:08:11 14-01-2026
Гость (12:22:42 14-01-2026) Во-первых: нужно помнить, что все мы активно пользуемся сейч... И каких таких результатов добился нынешний профсоюз?Как он был подпевалой администрации так он им и остался.Настоящие профсоюзы за рубежом,там они не карманные и не глядят в рот буржую.
15:30:31 14-01-2026
Край на последнем месте по уровню доходов населения в стране. Как вам характеристика празднующих?