Новый праздник учредил губернатор в Алтайском крае

Отмечать его можно будет 15 ноября

14 января 2026, 09:39, ИА Амител

Первомайское шествие профсоюзов в Барнауле / Фото: amic.ru / Екатерина Смолихина

В Алтайском крае указом губернатора учрежден новый официальный праздник – День профсоюзного работника и профсоюзного активиста. Соответствующий документ опубликован на портале правовых актов.

«В целях повышения эффективности социального партнерства в сфере труда и признания роли профсоюзов в социально-экономическом развитии Алтайского края, в защите трудовых прав работников постановляю: установить в Алтайском крае День профсоюзного работника и профсоюзного активиста и отмечать его 15 ноября», – говорится в указе, подписанном главой региона Виктором Томенко 12 января 2026 года.

Как пояснили в Алтайском краевом союзе профсоюзных организаций, поводом для такого указа стало обращение председателя союза Ивана Панова. Дата была выбрана неслучайно: 15 ноября 1948 года был образован Алтайский краевой совет профсоюзов.

Наш регион стал 29-м субъектом в стране, где у профсоюзных активистов появился собственный профессиональный праздник. К этой практике, например, присоединились Свердловская и Омская области, Пермский край, Республика Ингушетия.

