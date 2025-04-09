Новый раунд переговоров РФ и США пройдет 10 апреля в Стамбуле

В Госдепе заявили, что на грядущей консультации стороны не будут обсуждать Украину

09 апреля 2025, 08:55, ИА Амител

Флаг Турции / Фото: unsplash.com / Dima Rogachevskiy

10 апреля в Стамбуле пройдет новый раунд переговоров между РФ и США. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на осведомленный источник.

"Встреча запланирована на 10-е число", – заявил собеседник агентства.

По данным МИД, российскую делегацию возглавит посол Александр Дарчиев, а американскую – заместитель помощника госсекретаря Соната Коултер. Остальными участниками также будут представители внешнеполитических ведомств РФ и США.

В Госдепе рассказали, что тему украинского урегулирования стороны затрагивать не будут.

"На повестке не будет политических вопросов или вопросов безопасности, Украина абсолютно не на повестке. Переговоры сфокусированы исключительно на работе посольств, а не на нормализации двусторонних отношений, которая может случиться, как мы отмечали, только тогда, когда будет мир между Россией и Украиной", – сказала официальный представитель американского ведомства Тэмми Брюс на брифинге.

Напомним, 3 апреля глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев встретился с представителями администрации президента США в Вашингтоне. Стороны обсудили восстановление отношений РФ и США, а также сотрудничество в Арктике и по редкоземельным металлам. Дмитриев заявил, что по итогам переговоров был достигнут значительный прогресс.