Новый раунд переговоров РФ и США пройдет 10 апреля в Стамбуле
В Госдепе заявили, что на грядущей консультации стороны не будут обсуждать Украину
09 апреля 2025, 08:55, ИА Амител
10 апреля в Стамбуле пройдет новый раунд переговоров между РФ и США. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на осведомленный источник.
"Встреча запланирована на 10-е число", – заявил собеседник агентства.
По данным МИД, российскую делегацию возглавит посол Александр Дарчиев, а американскую – заместитель помощника госсекретаря Соната Коултер. Остальными участниками также будут представители внешнеполитических ведомств РФ и США.
В Госдепе рассказали, что тему украинского урегулирования стороны затрагивать не будут.
"На повестке не будет политических вопросов или вопросов безопасности, Украина абсолютно не на повестке. Переговоры сфокусированы исключительно на работе посольств, а не на нормализации двусторонних отношений, которая может случиться, как мы отмечали, только тогда, когда будет мир между Россией и Украиной", – сказала официальный представитель американского ведомства Тэмми Брюс на брифинге.
Напомним, 3 апреля глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев встретился с представителями администрации президента США в Вашингтоне. Стороны обсудили восстановление отношений РФ и США, а также сотрудничество в Арктике и по редкоземельным металлам. Дмитриев заявил, что по итогам переговоров был достигнут значительный прогресс.
09:24:33 09-04-2025
хорошо подгодали - перетрут, а там и тяпница.
к понедельнику может быть десятка-другого стран на карте убудет.
12:31:21 09-04-2025
на работе посольств -- очень злободневная тема
14:52:49 09-04-2025
договориться и грохнуть клоуна с его ближайшим окружением- вот основная задача переговоров должна быть. А второй вопрос это нейтралитет сша когда французы на Москву попрут а они попрут 100%