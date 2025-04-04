"Сделали три шага вперед". Глава РФПИ рассказал об итогах переговоров в Вашингтоне
Кирилл Дмитриев обсудил с представителями США восстановление отношений сторон, сотрудничество в Арктике, а также сделку по редкоземельным металлам
04 апреля 2025, 07:16, ИА Амител
Глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев рассказал об итогах встречи, прошедшей 3 апреля с представителями администрации президента США в Вашингтоне. Стороны обсудили восстановление отношений РФ и США, а также сотрудничество в Арктике и по редкоземельным металлам. Об этом сообщает РИА Новости.
Главные заявления гендиректора РФПИ:
- Россия и США за последние два дня сделали три шага вперед по большому количеству вопросов, достигнут прогресс.
- На встрече с представителями администрации Трампа обсуждались вопросы сотрудничества в Арктике и по редкоземельным металлам.
- Ведется работа по восстановлению прямого авиасообщения между странами.
- Многие американские компании хотели бы вернуться на российский рынок: уйдя из России, они потеряли около 300 миллиардов долларов.
- Есть большие возможности для диалога и сотрудничества.
"Одна из главных тем – восстановление российско-американских отношений, того диалога, который был остановлен и прерван при администрации Джо Байдена", – пояснил Дмитриев.
- Большое количество игроков пытаются сорвать диалог России и США.
- Между Москвой и Вашингтоном сохраняются разногласия, но стороны стремятся их преодолеть, а лучший способ сделать это – прямой диалог.
- Россия не просит ослабления санкций.
- В администрации Трампа слышат позицию и озабоченности Москвы.
Глава РФПИ подчеркнул, что для решения всех разногласий потребуется еще ряд встреч. При этом он отметил позитивный созидательный настрой администрации президента США Дональда Трампа и его ключевых представителей.
Напомним, второй раунд консультаций РФ и США по урегулированию конфликта на Украине может пройти в Эр-Рияде в середине апреля. Со слов источников, стороны продолжат проведение технических консультаций, однако следующий раунд переговоров еще не обсуждался.
07:44:59 04-04-2025
Хорошая новость, может получится предотвратить