"Сделали три шага вперед". Глава РФПИ рассказал об итогах переговоров в Вашингтоне

Кирилл Дмитриев обсудил с представителями США восстановление отношений сторон, сотрудничество в Арктике, а также сделку по редкоземельным металлам

04 апреля 2025, 07:16, ИА Амител

Флаги России и США / Изображение сгенерировано с помощью нейросети Kandinsky by Sber AI / amic.ru

Глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев рассказал об итогах встречи, прошедшей 3 апреля с представителями администрации президента США в Вашингтоне. Стороны обсудили восстановление отношений РФ и США, а также сотрудничество в Арктике и по редкоземельным металлам. Об этом сообщает РИА Новости.

Главные заявления гендиректора РФПИ:

Россия и США за последние два дня сделали три шага вперед по большому количеству вопросов, достигнут прогресс.

На встрече с представителями администрации Трампа обсуждались вопросы сотрудничества в Арктике и по редкоземельным металлам.

Ведется работа по восстановлению прямого авиасообщения между странами.

Многие американские компании хотели бы вернуться на российский рынок: уйдя из России, они потеряли около 300 миллиардов долларов.

Есть большие возможности для диалога и сотрудничества.

"Одна из главных тем – восстановление российско-американских отношений, того диалога, который был остановлен и прерван при администрации Джо Байдена", – пояснил Дмитриев.

Большое количество игроков пытаются сорвать диалог России и США.

Между Москвой и Вашингтоном сохраняются разногласия, но стороны стремятся их преодолеть, а лучший способ сделать это – прямой диалог.

Россия не просит ослабления санкций.

В администрации Трампа слышат позицию и озабоченности Москвы.

Глава РФПИ подчеркнул, что для решения всех разногласий потребуется еще ряд встреч. При этом он отметил позитивный созидательный настрой администрации президента США Дональда Трампа и его ключевых представителей.

Напомним, второй раунд консультаций РФ и США по урегулированию конфликта на Украине может пройти в Эр-Рияде в середине апреля. Со слов источников, стороны продолжат проведение технических консультаций, однако следующий раунд переговоров еще не обсуждался.