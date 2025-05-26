Новый руководитель возглавит управление по предпринимательству в Алтайском крае
Им станет Елена Абдулаева
26 мая 2025, 07:55, ИА Амител
Управление Алтайского края по развитию предпринимательства и рыночной инфраструктуры официально возглавит Елена Абдулаева. Она сменит Антона Слободчикова, который проработал начальником ведомства менее года. Об этом сообщает "Толк" со ссылкой на источники.
Как пишет издание, документ о назначении нового начальника алтайского управления по предпринимательству планируют подписать в ближайшее время. Руководить управлением будет Елена Абдулаева, которая с конца апреля возглавляет его в статусе врио.
По данным "Толка", на Абдулаевой была "завязана" значительная часть ключевых задач в работе управления – например, создание технопарков (в Алтайском крае их уже три, еще один – в Заринске – чиновница анонсировала во время недавнего визита делегации сенаторов в регион).
Напомним, 28 апреля Антон Слободчиков покинул этот пост, проработав на нем чуть менее года. Он пояснял, что переходит на работу в "крупный частный региональный проект". До него должность руководителя управления оставил Александр Евстигнеев, перешедший в краевое Законодательное собрание на пост представителя правительства и губернатора.
08:33:42 26-05-2025
прогуглила кто такая и первая же фотка показала настоящее лицо. симпатичное, кстати. было. зачем женщины делают с собой это?
10:09:03 26-05-2025
Элен без ребят (08:33:42 26-05-2025) прогуглила кто такая и первая же фотка показала настоящее ли... Ну а что им делать, когда время берет свое?
09:41:25 26-05-2025
Наверняка предприимчивость и знание рыночного обустройства на высоте как у предшественника)
11:18:15 26-05-2025
Какая польза от этого управления ?
11:42:29 26-05-2025
В 2000 г. даже палку в асфальт воткни - она росла, и бизнес рос. Потом появились управления по развитию и рост стал мизерным. Сегодня вообще не реально что то начинать без прямой коррупционной связи с лпр в организациях! Какой смысл в этих госпрачечных по поддержке всего и всех, если дела идут в минус!
12:34:36 26-05-2025
бизнес - это такая субстанция, что ему просто достаточно не мешать, не лезть со своей слоновьей грацией.
а в РФ сложилась ситуация, когда один с сошкой и семеро с ложкой
14:45:12 26-05-2025
Гость (12:34:36 26-05-2025) бизнес - это такая субстанция, что ему просто достаточно не ... Ну так бизнес - это и слово не русское, не российское.
09:13:57 28-05-2025
уже назначили?