Новый руководитель возглавит управление по предпринимательству в Алтайском крае

Им станет Елена Абдулаева

26 мая 2025, 07:55, ИА Амител

Елена Абдулаева / Фото: vk.com/altsmb22

Управление Алтайского края по развитию предпринимательства и рыночной инфраструктуры официально возглавит Елена Абдулаева. Она сменит Антона Слободчикова, который проработал начальником ведомства менее года. Об этом сообщает "Толк" со ссылкой на источники.

Как пишет издание, документ о назначении нового начальника алтайского управления по предпринимательству планируют подписать в ближайшее время. Руководить управлением будет Елена Абдулаева, которая с конца апреля возглавляет его в статусе врио.

По данным "Толка", на Абдулаевой была "завязана" значительная часть ключевых задач в работе управления – например, создание технопарков (в Алтайском крае их уже три, еще один – в Заринске – чиновница анонсировала во время недавнего визита делегации сенаторов в регион).

Напомним, 28 апреля Антон Слободчиков покинул этот пост, проработав на нем чуть менее года. Он пояснял, что переходит на работу в "крупный частный региональный проект". До него должность руководителя управления оставил Александр Евстигнеев, перешедший в краевое Законодательное собрание на пост представителя правительства и губернатора.