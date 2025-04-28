Начальник алтайского управления по предпринимательству покидает свой пост
По данным СМИ, Антон Слободчиков переходит на работу в крупный региональный проект
28 апреля 2025, 12:00, ИА Амител
Начальник управления Алтайского края по развитию предпринимательства и рыночной инфраструктуры Антон Слободчиков уходит в отставку. Соответствующее распоряжение подписано 28 апреля. Об этом сообщает "Толк".
В должности руководителя управления Слободчиков проработал меньше года. Изданию он пояснил, что покидает пост по собственному желанию: это связано с его переходом на другую работу. Точное место Слободчиков не назвал, но отметил, что "это крупный частный региональный проект".
Антон Слободчиков занял должность начальника управления в конце мая 2024 года, через полгода после того, как ее покинул Александр Евстигнеев, перешедший в краевое Законодательное собрание на пост представителя правительства и губернатора. До этого Слободчиков на протяжении многих лет работал в структурах поддержки малого и среднего предпринимательства, в том числе был руководителем центра "Мой бизнес".
Антон Слободчиков родился в Барнауле в 1975 году. Получил образование в отраслях филологии, экономики, маркетинга, менеджмента и управления проектами. Работал исполнительным директором Алтайского банковского союза. В структурах, созданных для господдержки бизнеса, Слободчиков трудится более десяти лет.
12:17:36 28-04-2025
И что теперь будет то, ну надо же такому случиться.
12:21:03 28-04-2025
Гений мысли...Все пропало...Земля с орбиты сойдет..
18:05:58 28-04-2025
хана теперь алтайскому предпринимательству... он чем занят то был?