Начальник алтайского управления по предпринимательству покидает свой пост

По данным СМИ, Антон Слободчиков переходит на работу в крупный региональный проект

28 апреля 2025, 12:00, ИА Амител

Антон Слободчиков / Фото: amic.ru / Екатерина Смолихина

Начальник управления Алтайского края по развитию предпринимательства и рыночной инфраструктуры Антон Слободчиков уходит в отставку. Соответствующее распоряжение подписано 28 апреля. Об этом сообщает "Толк".

В должности руководителя управления Слободчиков проработал меньше года. Изданию он пояснил, что покидает пост по собственному желанию: это связано с его переходом на другую работу. Точное место Слободчиков не назвал, но отметил, что "это крупный частный региональный проект".

Антон Слободчиков занял должность начальника управления в конце мая 2024 года, через полгода после того, как ее покинул Александр Евстигнеев, перешедший в краевое Законодательное собрание на пост представителя правительства и губернатора. До этого Слободчиков на протяжении многих лет работал в структурах поддержки малого и среднего предпринимательства, в том числе был руководителем центра "Мой бизнес".

Антон Слободчиков родился в Барнауле в 1975 году. Получил образование в отраслях филологии, экономики, маркетинга, менеджмента и управления проектами. Работал исполнительным директором Алтайского банковского союза. В структурах, созданных для господдержки бизнеса, Слободчиков трудится более десяти лет.