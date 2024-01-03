НОВОСТИПроисшествия

Новый троллейбус за 19 млн рублей пострадал в ДТП с угнанной машиной в Рубцовске

Легковой автомобиль лоб в лоб протаранил электротранспорт

03 января 2024, 11:00, ИА Амител

Фото: "Инцидент Рубцовск"
Фото: "Инцидент Рубцовск"

В Рубцовске в результате ДТП получил повреждения новый троллейбус, сообщают "Вести Алтай".

Напомним, ДТП произошло утром 2 января на перекрестке проспекта Ленина и улицы Дзержинского. Водитель автомобиля Nissan проехал на запрещающий сигнал светофора, врезался в машину Mazda, а после отлетел в троллейбус.

"Лоб в лоб протаранил останавливающийся троллейбус. Новому троллейбусу, очевидно, потребуется ремонт", – рассказали в телесюжете.

Как уточняет "Инцидент Рубцовск", на автомобиль Nissan буквально в момент ДТП поступило заявление об угоне.

Семь новых троллейбусов общей стоимостью 135 млн рублей привезли в Рубцовск в декабре 2022 года, а на линию они вышли в начале 2023 года.

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НОВОСТИРубцовск
ДТП Рубцовск общественный транспорт

Комментарии 6

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Гость

11:21:33 03-01-2024

Угонщика задержали иди пьяный хозяин жоповозки отзвонился всразу после аварии, тиканув с места ДТП?

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Гость

11:39:44 03-01-2024

Рубцовск и тот обогнал Барнаул по введению нового транспорта в эксплуатацию. А у нас новые кнопки с весны изучают.

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знающий

13:24:11 03-01-2024

У вас это где? В Тель-Авиве?

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Гость

13:37:07 03-01-2024

Ну и лица у них

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Гость

15:00:17 03-01-2024

Гость (13:37:07 03-01-2024) Ну и лица у них... Не обезображены интеллектом

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Олег

10:44:53 04-01-2024

Пассажир Ниссана кажется,что головой пробил стекло лобовое.. Потом вышел и норм)) мдаа

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