Новый троллейбус за 19 млн рублей пострадал в ДТП с угнанной машиной в Рубцовске
Легковой автомобиль лоб в лоб протаранил электротранспорт
03 января 2024, 11:00, ИА Амител
В Рубцовске в результате ДТП получил повреждения новый троллейбус, сообщают "Вести Алтай".
Напомним, ДТП произошло утром 2 января на перекрестке проспекта Ленина и улицы Дзержинского. Водитель автомобиля Nissan проехал на запрещающий сигнал светофора, врезался в машину Mazda, а после отлетел в троллейбус.
"Лоб в лоб протаранил останавливающийся троллейбус. Новому троллейбусу, очевидно, потребуется ремонт", – рассказали в телесюжете.
Как уточняет "Инцидент Рубцовск", на автомобиль Nissan буквально в момент ДТП поступило заявление об угоне.
Семь новых троллейбусов общей стоимостью 135 млн рублей привезли в Рубцовск в декабре 2022 года, а на линию они вышли в начале 2023 года.
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Пассажир Ниссана кажется,что головой пробил стекло лобовое.. Потом вышел и норм)) мдаа