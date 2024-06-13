Новый ЖК построят в Барнауле недалеко от площади Октября – рядом с будущим Худмузеем
Проект компании "Селф" представили 13 июня на заседании градсовета
13 июня 2024, 15:35, ИА Амител
Современную 24-этажную высотку построят в Барнауле по адресу проспект Ленина, 94а, на участке между площадью Октября и Новым рынком. Застройщиком выступает компания "Селф", которая несколько лет назад возвела рядом похожий жилой комплекс "Маяковский". Также в шаговой доступности сквер и недостроенный Государственный художественный музей Алтайского края. Проект новой высотки представили 13 июня на заседании градсовета города.
Каким будет новый ЖК?
Проект представил известный барнаульский архитектор Сергей Черепанов. Жилой дом расположится на пересечении улиц Профинтерна и проспекта Ленина. Площадь участка составляет около 0,6 гектара. Предполагается закрытый двор, который объединят с двором соседнего ЖК "Маяковский". По словам Сергея Черепанова, подразумевается, что в будущем там появится единое дворовое пространство. Дом рассчитан на 450 человек, построят подземную парковку на 55 машин. На улице же парковка будет рассчитана на 48 автомобилей. На крыше подземной стоянки оборудуют детские площадки, а также высадят деревья и кустарники.
Сергей Черепанов отметил, что рядом с будущим комплексом расположено много невысоких зданий, поэтому пришлось уделить большое внимание архитектуре. Высотку будет видно с любого ракурса со стороны площади Октября, здание станет новой доминантой в данной части краевой столицы. Оно будет состоять из монолитного каркаса.
"Проектируемый комплекс представлен сложным силуэтом со сложным акцентом, учитывающим основные оси. Колористические и ритмические решения фасадов учитывают сформировавшуюся застройку проспекта Ленина, улицы Профинтерна, а также проспекта Калинина. Оформление фасадов решено в стиле неоклассики", – пояснил Сергей Черепанов.
Въезд в будущий комплекс сделают со стороны проспекта Ленина. Первый этаж отдадут под коммерческие объекты.
Что сказали о проекте члены градсовета?
На удивление у экспертов вообще не было вопросов к разработчику. Лишь известный архитектор Петр Анисифоров поинтересовался у Сергея Черепанова, почему здание будет 24-этажным, а не ниже. Автор проекта комплекса пояснил, что необходимо было сформировать новую доминанту в данной части города. Здание не должно было "прятаться" среди типичной городской застройки.
Главный архитектор Алтайского края Виктор Четошников заявил, что не считает логичным решение отдать первый этаж будущего здания под коммерческие объекты, поскольку дом будет немного в стороне от проспекта Ленина. Однако Сергей Черепанов объяснил, что там подразумевается открытие частного детского сада.
В итоге проект одобрили единогласно.
15:52:24 13-06-2024
Хана центру. В то время когда все застройщики осваивают окраины, кварталы. Только СЭЛФ в паре с Мария Ра продолжают точечно добивать центр.
16:24:36 13-06-2024
Все думали, что ЖК Локомотив - это дно, но снизу постучали
16:32:55 13-06-2024
А Селф между делом худмузей не хочет достроить?
18:13:52 13-06-2024
Смехота (16:32:55 13-06-2024) А Селф между делом худмузей не хочет достроить?... А зачем им торопиться достраивать...
16:41:03 13-06-2024
В этом месте нужно сделать парк. Кусочек зелени. Чистый воздух. Сколько можно втыкать эту безвкусицу...
18:16:53 13-06-2024
Грыша (16:41:03 13-06-2024) В этом месте нужно сделать парк. Кусочек зелени. Чистый возд... Какие вы смешные...Это дюдям надо!
А застройщикам и тем, кто за все это БЕЗОБРАЗИЕ отвечает только деньги нужны! В ужасное время живем..
17:01:06 13-06-2024
Это ужасно, слов нет.
17:02:37 13-06-2024
Плевать на жителей, плевать на город...
Мозг застилают$$$'$$$$$$
17:06:34 13-06-2024
Странно, Маяковский - 15 этажей, а новый гораздо выше. Судя по фото - этажей 26
17:21:31 13-06-2024
Оставьте в покое центр! Есть ведь где застраивать!!!
17:45:44 13-06-2024
На 450 человек парковка суммарно (наземная и подземная) на 103 машины!!!
17:56:06 13-06-2024
Прекрасный проект! Украшение этого унылого, серого центра.
18:01:32 13-06-2024
"Также в шаговой доступности сквер и недостроенный Государственный художественный музей Алтайского края." -------- ну просто 2 безумных точки притяжения. кто последний за квартирами? никого? значит я первый буду! (с)
21:03:12 13-06-2024
Гость (18:01:32 13-06-2024) "Также в шаговой доступности сквер и недостроенный Государст... Раскупят еще до сдачи
18:24:19 13-06-2024
Ну хоть кто-то строит нормальные дома в центре! Наша "ипотечная долина" (по Павловскому тракту за Попова) утром стоит во все стороны света! Захочешь во-время не доедешь ни туда ни оттуда, Селф красавцы - центр надо застраивать от халуп! Друзья живут в Маяковском (первый дом на Профинтерна который рядом) вообще довольны! Тихо, тепло, придомовая территория хорошая. Надеюсь будут делать в том же формате, цена конечно вопрос какая будет, но уж лучше дороже и в центре, чем дешевле и человейниках квартальных которые уже скоро из Павловска будет видно!
19:37:46 13-06-2024
Сказать, что это дикость ничего не сказать...Очень хочется посмотреть в глаза архитекторов, проголосовавших за это.
Разве так должна выглядеть площадь за недостроенным музеем. Посмотрите на фото с фасада. Чудовищно просто!!Вы поставили задачу до конца изуродовать Барнаул, его центр, его лицо...Как можно одобрять точечную застройку подобными зданиями...Почему кто- то решает за жителей города, каким ему быть.
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20:28:34 13-06-2024
у меня всё.
20:33:12 13-06-2024
Дорогу для машин забрали (пр-д Рыночный), осталось забрать пешеходные дорожки у людей. Вы для людей какие-то пешеходные проходы внутри этого квартала оставьте. Все перекрыто шлагбаумами, заборами.
23:19:52 13-06-2024
Какая ужасающая безвкусица! Куда смотрит руководство. Неужели деньги застилают разум!!!! Опомнитесь! И так разрушили сердце Барнаула на площади Сахарова! Такие праздники там были, уютно, красиво, доступно! Будут теперь стоять многоэтажки, ужас ужасный. Кому то денего отвалили. Прои народ не думают!
02:00:41 14-06-2024
Будем знать " героев" в лицо!
"Действующий состав градостроительного совета
Постановление Администрации города Барнаула от 06.08.2019 N 1238 (ред. от 01.04.2021) "Об утверждении состава Градостроительного совета администрации города Барнаула"
Федоров
Андрей Алексеевич
- заместитель главы администрации города по градостроительству и земельным отношениям, председатель Совета
Воробьев Антон Александрович
- председатель комитета по строительству, архитектуре и развитию города, заместитель председателя Совета
Бутаков Владимир Анатольевич
- заместитель председателя комитета по архитектуре комитета по строительству, архитектуре и развитию города, заместитель председателя Совета
Хомякова Наталья Ивановна
- главный специалист отдела перспективного развития, городского дизайна и рекламы комитета по строительству, архитектуре и развитию города, секретарь Совета
Члены совета:
Анисифоров Петр Иванович
- генеральный директор закрытого акционерного общества «Творческая мастерская архитектора Анисифорова» (по согласованию)
Башкиров Евгений Васильевич
- главный архитектор проектов общества с ограниченной ответственностью «Проектный институт «Алтайгражданпроект» (по согласованию)
Белоусова Ксения Александровна
- депутат Барнаульской городской Думы (по согласованию)
Носенко
Евгений Николаевич - депутат Барнаульской городской Думы
Бобров Алексей Александрович
- директор муниципального казенного учреждения «Архитектура города Барнаула»
Боженко Сергей Алексеевич
- заместитель директора муниципального казенного учреждения «Архитектура города Барнаула»
Деринг Александр Федорович
- директор общества с ограниченной ответственностью «Творческая мастерская архитектора А.Ф.Деринга «Классика»(по согласованию)
Золотов Владимир Иванович
- директор общества с ограниченной ответственностью «Мастерская Золотова» (по согласованию)
Кан Наталья Александровна
- директор общества с ограниченной ответственностью «Творческая мастерская «Призма» (по согласованию)
Касатова Анна Михайловна
- начальник управления по строительству и архитектуре администрации Октябрьского района
Никулина Ирина Владимировна
- начальник управления по строительству и архитектуре администрации Индустриального района
Ломакин Вадим Викторович
- начальник архитектурно-планировочного отдела общества с ограниченной ответственностью «АльфА – ПроекТ»(по согласованию)
Лубенец Ольга Петровна
- начальник управления архитектуры и градостроительства администрации Центрального района
Панченко Дарья Владимировна
- начальник управления по строительству и архитектуре администрации Ленинского района
Ситникова Анна Александровна
- главный специалист отдела культурного наследия Управления государственной охраны объектов культурного наследия Алтайского края (по согласованию)
Четошников Виктор Дмитриевич
- руководитель инспекции по контролю в области градостроительной деятельности Алтайского края – главный архитектор Алтайского края (по согласованию)
Шадрин Сергей Григорьевич
- исполнительный директор саморегулируемой организации Ассоциации «Союз архитекторов и проектировщиков Западной Сибири»(по согласованию)
Шарова Ольга Николаевна
- начальник управления архитектуры и градостроительства администрации Железнодорожного района " в лицо!
07:29:25 14-06-2024
Зачем такая доминанта в 24 этажа в центре? У тех кто одобрил совсем своего мнения, логики, вкуса и понимания нет. Это же не какое - то знаменательное сооружения, это просто дом. Глупейшая глупость. Рядом сквер. Все 450 чел там гулять будут, комиссия видела этот офигенно привлекательный сквер? Неужели общественники молчать будут?
07:50:38 14-06-2024
Гость (07:29:25 14-06-2024) Зачем такая доминанта в 24 этажа в центре? У тех кто одобрил... болше этажей, больше в карман пойдет и архитектуре - тож
08:49:09 14-06-2024
Это просто дикость! Как такая "доминанта" может быть в самом центре города, когда даже обсуждалось, что нужно ввести ограничения по высоте?? А как это буду тушить в случае пожара? А если землетрясение? А садики и школы для детей откуда возьмутся? А количество парковочных мест это же смех просто? А коммуникации? Весь центр третью неделю без горячей воды сидит, аварии на каждом углу...
09:26:56 14-06-2024
Абсолютно правильно, в центре куча руин, куча места, сносите старые халупы, стройте новые дома, я только ЗА двумя руками. Центр города должен быть центром, а не сонной деревней, где только что коровы не гуляют.
10:21:39 14-06-2024
Убожество, гнать таких архитекторов да подальше.
12:46:32 14-06-2024
Самое противное - как СМИ данный проект преподносят, чуть ли не как главное "украшение" города
17:54:31 14-06-2024
Приехали, дальше не куда. Совсем мозгов нет. А чего мелочиться, давайте уж прямо на площади на клумбе высотку поставим??????????
22:53:45 15-06-2024
Гостья (17:54:31 14-06-2024) Приехали, дальше не куда. Совсем мозгов нет. А чего мелочить... Ещё и на площади Советов, где фонтаны и Ленина памятник снести, плюс администрации здание ни к месту. А их за пределы города вынести.
07:48:28 15-06-2024
Центр ждёт то же, что и Подмосковье. Всё это лепится на старые коммуникации.
Действительно, ради"Маяковского" отжали проезд Рыночный. Как так целую улицу в центре города.
Люди писали в администрацию- бесполезно. Кстати в " Маяковском" не хватает уличной парковки, в "Ленту" многие ставят.
10:16:46 15-06-2024
Постройте школу наконец новую в центре. Дети уже друг на друге сидят в классах. Учителя бегут, не могут работать с таким количеством. Построили столичный, 2 эпохи, Маяковский, на союза республик и молодежной достраивают. Но ни одной новой школы!!! Почему об этом молчат?
12:19:17 15-06-2024
школу, при школе стадион - это ж две высотки и кто готов терять такую прибыль
22:45:38 15-06-2024
А слабо построить высотку, прямо на площади Октября?