Новый ЖК построят в Барнауле недалеко от площади Октября – рядом с будущим Худмузеем

Проект компании "Селф" представили 13 июня на заседании градсовета

13 июня 2024, 15:35, ИА Амител

Проект нового ЖК на проспекте Ленина в Барнауле

Современную 24-этажную высотку построят в Барнауле по адресу проспект Ленина, 94а, на участке между площадью Октября и Новым рынком. Застройщиком выступает компания "Селф", которая несколько лет назад возвела рядом похожий жилой комплекс "Маяковский". Также в шаговой доступности сквер и недостроенный Государственный художественный музей Алтайского края. Проект новой высотки представили 13 июня на заседании градсовета города.

Каким будет новый ЖК?

Проект представил известный барнаульский архитектор Сергей Черепанов. Жилой дом расположится на пересечении улиц Профинтерна и проспекта Ленина. Площадь участка составляет около 0,6 гектара. Предполагается закрытый двор, который объединят с двором соседнего ЖК "Маяковский". По словам Сергея Черепанова, подразумевается, что в будущем там появится единое дворовое пространство. Дом рассчитан на 450 человек, построят подземную парковку на 55 машин. На улице же парковка будет рассчитана на 48 автомобилей. На крыше подземной стоянки оборудуют детские площадки, а также высадят деревья и кустарники.

Сергей Черепанов отметил, что рядом с будущим комплексом расположено много невысоких зданий, поэтому пришлось уделить большое внимание архитектуре. Высотку будет видно с любого ракурса со стороны площади Октября, здание станет новой доминантой в данной части краевой столицы. Оно будет состоять из монолитного каркаса.

"Проектируемый комплекс представлен сложным силуэтом со сложным акцентом, учитывающим основные оси. Колористические и ритмические решения фасадов учитывают сформировавшуюся застройку проспекта Ленина, улицы Профинтерна, а также проспекта Калинина. Оформление фасадов решено в стиле неоклассики", – пояснил Сергей Черепанов.

Въезд в будущий комплекс сделают со стороны проспекта Ленина. Первый этаж отдадут под коммерческие объекты.

Что сказали о проекте члены градсовета?

На удивление у экспертов вообще не было вопросов к разработчику. Лишь известный архитектор Петр Анисифоров поинтересовался у Сергея Черепанова, почему здание будет 24-этажным, а не ниже. Автор проекта комплекса пояснил, что необходимо было сформировать новую доминанту в данной части города. Здание не должно было "прятаться" среди типичной городской застройки.

Главный архитектор Алтайского края Виктор Четошников заявил, что не считает логичным решение отдать первый этаж будущего здания под коммерческие объекты, поскольку дом будет немного в стороне от проспекта Ленина. Однако Сергей Черепанов объяснил, что там подразумевается открытие частного детского сада.

В итоге проект одобрили единогласно.