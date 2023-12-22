25-этажный дом-гигант с трехуровневым паркингом возведут за ТЦ "Лето" в Барнауле
Здание построят на месте легендарной АЗС с куполом
22 декабря 2023, 09:15, ИА Амител
На пустующем участке за ТЦ "Лето" планируют возвести крупный ЖК. Он будет разноэтажным: 17, 21 и 25 уровней. Работать на площадке намерена компания "Первый" (учредители – семья Ракшиных). Проект дома впервые презентовали на градсовете летом 2022 года, но тогда комиссия его отклонила. В новом варианте, который показали на заседании 21 декабря, изменились этажность, цветовое решение и количество квартир. Подрос и сам участок: инвестор выкупил стоявшую рядом автозаправку, снес ее и объединил земли. В перспективе территория станет еще больше: застройщик планирует присоединить и соседний надел.
Участок с перспективами
ЖК по проекту состоит из четырех разноуровневых секций (две – высотой 17 и 21 этаж, еще две – 25 этажей). Дом рассчитан на 415 квартир и проживание 744 человек. На первых уровнях в двух блок-секциях расположены помещения общественного назначения, основные входы в которые организованы с ул. Шумакова. В жилой части на первых этажах располагаются террасы. В каждой секции есть колясочные и кладовые.
Расположение ЖК на ул. Шумакова, 3 / Фото: "Домус плюс"
Под двором архитекторы предложили трехуровневый паркинг на 141 машино-место. Дополнительно 10 парковочных мест расположены на территории ЖК, еще 56 (для временного хранения) предусмотрены на территории ТЦ "Лето". По словам докладчика, архитектора компании "Домус Плюс", от собственника ТЦ (владелец – Евгений Ракшин) получено официальное согласование. Все необходимое благоустройство ЖК расположено на крыше паркинга.
"Площадки расположены в одном месте, образуя камерный двор, закрытый для проезда транспорта. Предусмотрен шумозащитный экран. 70% озеленения расположено в границах участка, 30% – в рекреационной зоне, которая занимает практически половину квартального участка", – отметил докладчик.
Фасады здания отделают клинкерным кирпичом с фиброцементными панелями.
"Цветовое решение фасадов проектируемого жилого дома – ахроматическое. Такое цветовое сочетание, с одной стороны, вписывается в сложившуюся застройку, с другой – позволяет выделить на фоне рядом стоящих ЖК за счет контраста белого и графитового", – сообщил архитектор.
По его словам, в перспективе к существующему участку присоединится соседний, где расположен гараж. Его планируют реконструировать: расширить, увеличить этажность, а на крыше разместить зеленую кровлю и площадки отдыха.
Опасные грунты
При обсуждении проекта директор строительной компании "Алгоритм" Ксения Белоусова спросила у докладчика, прорабатывали ли архитекторы техническую возможность размещения трехуровневой автостоянки.
"На градсовете рассматривали дом на ул. Взлетной, 2г (застройщик – "Строительная перспектива". – Прим. ред.), и заказчик говорил, насколько там сложные грунты. А тут – три этажа", – отметила Белоусова.
"У нас получена геология, совместно с заказчиком мы все необходимые меры по гидроизоляции предусмотрели. Все в курсе, что здесь будут применены достаточно нерядовые решения. В целом техническая возможность есть", – ответил архитектор.
Руководитель мастерской "Призма" Наталья Кан обратила внимание, что в проекте не соблюдено расстояние от автостоянок ТЦ "Лето" до окон жилого дома: оно меньше нормы.
Архитектор подтвердил, что это действительно так. Только это условие касается гостевых парковок, которые не являются постоянными.
"Есть временные парковочные места, которые будут находиться до того момента, пока заказчик не присоединит участок с гаражом, расположенный южнее. Потом эти места "переедут" на нашу территорию", – объяснил докладчик.
"Размещаем неразмещаемое"
Однако этот ответ не устроил главного архитектора Алтайского края Виктора Четошникова. Он отметил, что вся инфраструктура (в том числе парковки) должны располагаться в пределах отведенного участка. Также эксперт обратил внимание, что проезд пожарной техники предусмотрен по участку, который не принадлежит застройщику. Это также недопустимо.
Возникли у архитектора и вопросы к площади здания: по его мнению, она слишком велика для небольшой территории. Поэтому Четошников предложил отправить проект на доработку.
"Есть действующие СП (своды правил. – Прим. ред.), которые привязывают жилую площадь к площади участка. Это здание должно быть не более 12 тыс. квадратных метров. Увеличение на 84%, практически в два раза (площадь здания – 22,3 тыс. "квадратов". – Прим. ред.)", – сказал он.
С ним согласился и директор Союза архитекторов и проектировщиков Западной Сибири Сергей Шадрин:
"Размещаем неразмещаемое. Эти квадратные метры невозможно расположить. Нужно идти от возможности участка. От этого будет зависеть объемно-планировочное решение этого здания. Может, это будет просто 17-этажная "пластина" или разноэтажный ЖК".
Член градсовета Евгений Носенко обратил внимание, что в проекте нет информации о развитии улично-дорожной сети. По его мнению, заказчик, владеющий несколькими участками по ул. Шумакова, способен оказать помощь в решении транспортной проблемы.
"Если мы ставим этот дом, то еще больше забираем выезд на Павловский тракт с ул. Шумакова", – отметил он.
Проект ЖК на ул. Шумакова, 3 / Фото: "Домус плюс"
Однако не все члены комиссии были категоричны. Архитектор Владимир Золотов поддержал разную этажность здания, а руководитель мастерской "Классика" Александр Деринг отметил перспективы квартала.
"У заказчика есть понимание прирастаемой территории и объектов, нужно рассматривать все в комплексе. Вопросы дискуссионные – куда акценты сместить. Вполне можно согласиться [с проектом]", – сказал Деринг.
Из-за возникшего спора судьбу проекта решили голосованием: восемь членов градсовета захотели отправить эскизы на доработку, девять согласились принять их, а все замечания устранить в рабочем порядке. В результате большинством голосов проект утвердили.
09:22:27 22-12-2023
На картинках понарисовали так, что есть вопрос.. они овраг засыпят?
09:37:43 22-12-2023
Гость (09:22:27 22-12-2023) На картинках понарисовали так, что есть вопрос.. они овраг з... Там до оврага еще далеко.
17:49:08 22-12-2023
Гость (09:22:27 22-12-2023) На картинках понарисовали так, что есть вопрос.. они овраг з... На карту посмотри, географ.
09:27:11 22-12-2023
Азс с куполом находится на улице Малахова возле парка Юбилейный!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
17:52:41 22-12-2023
пшел вон (09:27:11 22-12-2023) Азс с куполом находится на улице Малахова возле парка Юбилей... Там она 100 лет уже не АЗС
09:32:54 22-12-2023
Только шумакова забыли расширить чтобы столько этажей пропустить
09:36:47 22-12-2023
А в чем легендарность АЗС, расскажите подробнее? А то получается исторический памятник под снос пустить хотят...
09:40:30 22-12-2023
Работать на площадке намерена компания "Первый" (учредители – семья Ракшиных).=================Когда есть деньги -"По копейке, по полушке от младенца до старушки Всё снесем тебе, родимый, до последнего гроша. Всё, что пело, всё, что млело, всё давным-давно истлело. Только ты, моя Россия, прежним звоном хороша!" То вопряки здравому смыслу, можно все купить разрушить и построить.
09:50:48 22-12-2023
Гость (09:40:30 22-12-2023) Работать на площадке намерена компания "Первый" (учредители ... То вопряки===== правильно писать "вопреки".
09:59:16 22-12-2023
Гость (09:50:48 22-12-2023) То вопряки===== правильно писать "вопреки".... Гость, я чукча песатель, как хочу, так и пяшу, а твое дело - четать или не четать.
18:29:53 22-12-2023
Гость (09:59:16 22-12-2023) Гость, я чукча песатель, как хочу, так и пяшу, а твое дело -... Учи русский язык ребенок младших классов =) А то люди будут над тобой смеяться, и как же ты работать будешь в будущем с такой манерой общения? Тебя же не поймут, это тоже самое что следователю допрашивать немого.
09:47:39 22-12-2023
Это просто ужас - гигантская пластина, окруженная торговыми центрами. От ТЦ санзона 50 метров, а вы там детские площадки. Градосовет продажный.
09:47:53 22-12-2023
Так постепенно, всю площадь которую под парк хотели и застроют своими человейниками.
09:48:34 22-12-2023
Однако не все члены комиссии были категоричны. Одним занесли, другим нет.
09:55:48 22-12-2023
Овраги посреди поля просто так не появляются!
09:58:40 22-12-2023
На Шумакова уже сейчас пробки.
10:06:28 22-12-2023
Сейчас пробки на павлике от кольца малахова , а теперь будут от Папова. Архитекторы! ( одно название) весь город испохабили. Хороших , красивых домов единицы построили , а остальное трущебы и уродство. Интересно неужели они сами непонимают это или бабло решает все?
11:55:53 22-12-2023
Александр (10:06:28 22-12-2023) Сейчас пробки на павлике от кольца малахова , а теперь буду... Именно-БАБЛО решает все. Архитекторы ничего не решают от слова "ВОООЩЕ". Это давним давно устаревший стереотип - архитектор проектируют город по своему усмотрению согласно своим знанием специалиста для удобства жизни всех горожан. В капитализме уже четвертый десяток живете. И до сих пор не поняли, что сейчас нет ничего важнее прибыли.
21:59:10 26-12-2023
Александр (10:06:28 22-12-2023) Сейчас пробки на павлике от кольца малахова , а теперь буду... Это делают не архитекторы, а коммерсанты с чинушами
10:14:02 22-12-2023
Завидуйте молча, коли "выпали из обоймы" и не зарабатываете по 200 000 рублей на новые квартиры в новых ЖК с подземным паркингом.
11:13:39 22-12-2023
Гость (10:14:02 22-12-2023) Завидуйте молча, коли "выпали из обоймы" и не зарабатываете ... Чертовски верно подмечено)
13:07:09 22-12-2023
Гость (10:14:02 22-12-2023) Завидуйте молча, коли "выпали из обоймы" и не зарабатываете ... Чему завидовать то? Если и завидовать то тем у кого домик у моря. Люди каторые к нам приезжают и охреневают за такие цены так называемые ЭЛИТНые квартиры можно жить наюге или в средней полосе , где хороший климат, хорошая медецина и т . А про ваши 200 000 ,могу сказать одно, понаберут машин, квартир, а патом их ищут дне с огнем и полиция и кридиторы. Сейчас у меня 2 таких кренделя, причем. всей семьей свалили, думают их ненайдут. Так что молчали бы вы лучше. Деньги они тишину любят. ОБОЙМА , тоже мне сказанул.
19:59:35 22-12-2023
Александр (13:07:09 22-12-2023) Чему завидовать то? Если и завидовать то тем у кого домик у ... Милочка, так и домик у моря имеется!
13:35:52 22-12-2023
Гость (10:14:02 22-12-2023) Завидуйте молча, коли "выпали из обоймы" и не зарабатываете ... Тебе, Ракшас младший, никто не завидует.
10:18:47 22-12-2023
Фамилии всех кто проголосовал за проект - в студию. Народ должен знать своих "героев".
10:31:55 22-12-2023
А какой мог бы быть шикарный парк отдыха и развлечений, под стать московскому ВДНХ...
11:14:24 22-12-2023
Гость (10:31:55 22-12-2023) А какой мог бы быть шикарный парк отдыха и развлечений, под ... Забудьте, это был шютка)
20:01:18 22-12-2023
Гость (10:31:55 22-12-2023) А какой мог бы быть шикарный парк отдыха и развлечений, под ... Какие же "достижения" вы туда собрались размещать?
10:39:36 22-12-2023
Богатые легких путей не ищут. Строят на берегу Оби, на вокзале,в овраге. Облизываются на Ковш и Барнаулку.
11:06:55 22-12-2023
Деринг-это разве архитектор, да он город испохабил. Господа, а вы не пробовали строить на крышах "хрущевок", можно прям с пр. Ленина начать, центр города👍. А нарушение строительных норм, да кто их там придумал пусть и соблюдают. А вы карманы набъете.
11:06:55 22-12-2023
Очередной насквозь заразный стекловатный человейник по проектам, аналогичным тем, что строятся в субтропической Турции или в Китае, где никогда не бывает нашей зимы. В наших климатических условиях такие сыпятся сразу после постройки.
11:19:20 22-12-2023
Все прекрасно в этом проекте, кроме узеньких улочек Шумакова и Взлетная, которые уже сейчас категорически не справляются с трафиком
11:22:36 22-12-2023
Деринг -это распиаренный архитектор, это своего рода как Никос Сафронов, модный художник. Ни перед чем не остановится если это приносит прибыль. Как шулер бабок разводил на собрании по строительству на месте Искры. И так со всеми объектами. Хочешь впихнуть невпихуемое смело иди к нему-впихнет.
13:40:32 22-12-2023
Гость (11:22:36 22-12-2023) Деринг -это распиаренный архитектор, это своего рода как Ник... Ф. Энгельс "Анти - Дюринг". Жители Барнаула "Ах ты Деринг!"
11:25:51 22-12-2023
Однополосное движение по Шумакова как то будут расширять? ЖК Мрак мрачные тона, там грунты в овраге с болотом, гидроизоляция не поможет, гаражи на Малахова ближе к Бабуркина завалились
11:35:48 22-12-2023
Гость (11:25:51 22-12-2023) Однополосное движение по Шумакова как то будут расширять? ЖК... ЖК Столичный абхаза уже протекает.
13:36:04 22-12-2023
Гость (11:35:48 22-12-2023) ЖК Столичный абхаза уже протекает.... ЖК Бизнес-класса Новый шпиль от почетного жителя города сюда не приплетайте. Все там нормально и в центре и парк рядом и стоит не на болоте
11:51:43 22-12-2023
бапки есть, а парашки уже пихать некуда вот и жк строим , тц...... Вместо галактики и административного корпуса надо было строить огромный жк этажей на 30-40... первый 5-6 этажей под тц... 1-2 уровенья подземных парковки для жильцов... и продать все это подороже типа "дом город", рестораны, клубы, магазины, фитнес, бассейн, поликлиника и народ бы вообще никуда не ездил )))
13:45:45 22-12-2023
Гость (11:51:43 22-12-2023) бапки есть, а парашки уже пихать некуда вот и жк строим , тц... Ваше ценное мнение услышано. Обязательно реализуем, площадку только подберем сейчас и сразу начнем проектировать. Концепция дома-города в нашем климате очень перспективна
17:50:49 22-12-2023
Гость (11:51:43 22-12-2023) бапки есть, а парашки уже пихать некуда вот и жк строим , тц... Таблетки перестали действовать, надо на другие переходить.
13:17:38 22-12-2023
Ракшину лишь бы прибыль получить, а то что жители будут в пробках стоять и город захламлять - им плевать! Капитализм и зачуханные печенюшки
13:40:24 22-12-2023
Гость (13:17:38 22-12-2023) Ракшину лишь бы прибыль получить, а то что жители будут в пр... Все так. Но есть и другая сторона вопроса - не ему же самому Шумакова расширять. Для этого есть специально обученные люди, вопрос к ним. Шумакова уже сегодня по факту - мертвая улица. Лучше сделать крюк и объехать по Балтийской или Попова, но все равно придется упереться в другую мертвую улицу - Взлетную. Тупик короче. Расширять улицы надо было еще позавчера
13:43:36 22-12-2023
Гость (13:17:38 22-12-2023) Ракшину лишь бы прибыль получить, а то что жители будут в пр... У Ракши на лыжне здоровья зачуханные печенюшки, он так просрочку утилизирует.
07:36:05 23-12-2023
Сапоги тачает пирожник, пироги печёт сапожник, а торгаш, купи-продай, возводит высотки! Всё в духе времени! И денежки на стройку собираются с покупателей!