25-этажный дом-гигант с трехуровневым паркингом возведут за ТЦ "Лето" в Барнауле

Здание построят на месте легендарной АЗС с куполом

22 декабря 2023, 09:15, ИА Амител

Проект ЖК на ул. Шумакова, 3 / Фото: "Домус плюс"

На пустующем участке за ТЦ "Лето" планируют возвести крупный ЖК. Он будет разноэтажным: 17, 21 и 25 уровней. Работать на площадке намерена компания "Первый" (учредители – семья Ракшиных). Проект дома впервые презентовали на градсовете летом 2022 года, но тогда комиссия его отклонила. В новом варианте, который показали на заседании 21 декабря, изменились этажность, цветовое решение и количество квартир. Подрос и сам участок: инвестор выкупил стоявшую рядом автозаправку, снес ее и объединил земли. В перспективе территория станет еще больше: застройщик планирует присоединить и соседний надел.

Участок с перспективами

ЖК по проекту состоит из четырех разноуровневых секций (две – высотой 17 и 21 этаж, еще две – 25 этажей). Дом рассчитан на 415 квартир и проживание 744 человек. На первых уровнях в двух блок-секциях расположены помещения общественного назначения, основные входы в которые организованы с ул. Шумакова. В жилой части на первых этажах располагаются террасы. В каждой секции есть колясочные и кладовые.

Расположение ЖК на ул. Шумакова, 3 / Фото: "Домус плюс"

Под двором архитекторы предложили трехуровневый паркинг на 141 машино-место. Дополнительно 10 парковочных мест расположены на территории ЖК, еще 56 (для временного хранения) предусмотрены на территории ТЦ "Лето". По словам докладчика, архитектора компании "Домус Плюс", от собственника ТЦ (владелец – Евгений Ракшин) получено официальное согласование. Все необходимое благоустройство ЖК расположено на крыше паркинга.

"Площадки расположены в одном месте, образуя камерный двор, закрытый для проезда транспорта. Предусмотрен шумозащитный экран. 70% озеленения расположено в границах участка, 30% – в рекреационной зоне, которая занимает практически половину квартального участка", – отметил докладчик.

Фасады здания отделают клинкерным кирпичом с фиброцементными панелями.

"Цветовое решение фасадов проектируемого жилого дома – ахроматическое. Такое цветовое сочетание, с одной стороны, вписывается в сложившуюся застройку, с другой – позволяет выделить на фоне рядом стоящих ЖК за счет контраста белого и графитового", – сообщил архитектор.

По его словам, в перспективе к существующему участку присоединится соседний, где расположен гараж. Его планируют реконструировать: расширить, увеличить этажность, а на крыше разместить зеленую кровлю и площадки отдыха.

Опасные грунты

При обсуждении проекта директор строительной компании "Алгоритм" Ксения Белоусова спросила у докладчика, прорабатывали ли архитекторы техническую возможность размещения трехуровневой автостоянки.

"На градсовете рассматривали дом на ул. Взлетной, 2г (застройщик – "Строительная перспектива". – Прим. ред.), и заказчик говорил, насколько там сложные грунты. А тут – три этажа", – отметила Белоусова.

"У нас получена геология, совместно с заказчиком мы все необходимые меры по гидроизоляции предусмотрели. Все в курсе, что здесь будут применены достаточно нерядовые решения. В целом техническая возможность есть", – ответил архитектор.

Руководитель мастерской "Призма" Наталья Кан обратила внимание, что в проекте не соблюдено расстояние от автостоянок ТЦ "Лето" до окон жилого дома: оно меньше нормы.

Архитектор подтвердил, что это действительно так. Только это условие касается гостевых парковок, которые не являются постоянными.

"Есть временные парковочные места, которые будут находиться до того момента, пока заказчик не присоединит участок с гаражом, расположенный южнее. Потом эти места "переедут" на нашу территорию", – объяснил докладчик.

"Размещаем неразмещаемое"

Однако этот ответ не устроил главного архитектора Алтайского края Виктора Четошникова. Он отметил, что вся инфраструктура (в том числе парковки) должны располагаться в пределах отведенного участка. Также эксперт обратил внимание, что проезд пожарной техники предусмотрен по участку, который не принадлежит застройщику. Это также недопустимо.

Возникли у архитектора и вопросы к площади здания: по его мнению, она слишком велика для небольшой территории. Поэтому Четошников предложил отправить проект на доработку.

"Есть действующие СП (своды правил. – Прим. ред.), которые привязывают жилую площадь к площади участка. Это здание должно быть не более 12 тыс. квадратных метров. Увеличение на 84%, практически в два раза (площадь здания – 22,3 тыс. "квадратов". – Прим. ред.)", – сказал он.

С ним согласился и директор Союза архитекторов и проектировщиков Западной Сибири Сергей Шадрин:

"Размещаем неразмещаемое. Эти квадратные метры невозможно расположить. Нужно идти от возможности участка. От этого будет зависеть объемно-планировочное решение этого здания. Может, это будет просто 17-этажная "пластина" или разноэтажный ЖК".

Член градсовета Евгений Носенко обратил внимание, что в проекте нет информации о развитии улично-дорожной сети. По его мнению, заказчик, владеющий несколькими участками по ул. Шумакова, способен оказать помощь в решении транспортной проблемы.

"Если мы ставим этот дом, то еще больше забираем выезд на Павловский тракт с ул. Шумакова", – отметил он.

Проект ЖК на ул. Шумакова, 3 / Фото: "Домус плюс"

Однако не все члены комиссии были категоричны. Архитектор Владимир Золотов поддержал разную этажность здания, а руководитель мастерской "Классика" Александр Деринг отметил перспективы квартала.

"У заказчика есть понимание прирастаемой территории и объектов, нужно рассматривать все в комплексе. Вопросы дискуссионные – куда акценты сместить. Вполне можно согласиться [с проектом]", – сказал Деринг.

Из-за возникшего спора судьбу проекта решили голосованием: восемь членов градсовета захотели отправить эскизы на доработку, девять согласились принять их, а все замечания устранить в рабочем порядке. В результате большинством голосов проект утвердили.